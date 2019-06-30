2019-06-30T18:48:50+03:00
Спорт

Бывший муж Ольги Бузовой остался без работы

У футболиста Дмитрия Тарасова закончился контракт, который решил не продлевать "Локомотив"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Дмитрий Тарасов был женат на Бузовой.Дмитрий Тарасов был женат на Бузовой.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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30 июня футбольный клуб "Локомотив" (Москва) официально объявил - из команды уходит полузащитник Дмитрий Тарасов. Сообщено об этом было скромно на официальном сайте:

- 30 июня у ряда игроков закончились контракты с «Локомотивом». Клуб покидают: Дмитрий Тарасов, Виталий Денисов, Алан Касаев, Аршак Корян, Игорь Портнягин.

Однако же, в соцсетях для Дмитрия Тарасова оставили специальное посвящение и теплые пожелания:

- Тара! Ты спасал в самые сложные моменты. Ты всегда был надёжен, уверен и непобедим. Ты никогда не уступал и не сдавался, даже если приходилось доигрывать с травмой. А твоё отмечание чемпионства с флагом Москвы незабываемо! Спасибо за всё, Дима! Будем скучать!

После того, как с Дмитрием Тарасовым решено было не продлевать контракт, то он получил статус свободного агента. А это значит, что футболист получит право перейти в любой клуб совершенно бесплатно.

Тарасов - воспитанник московского "Спартака". Однако за "красно-белых" много не играл. С 2010 года он был в "Локомотиве" и за это время сыграл 188 матчей, забил 12 голов и сделал 10 голевых передач.

В 2018 году Тарасов вместе с "Локомотивом" выиграл чемпионат России, а кроме того трижды приходил с командой к победе в Кубке страны.

Особую известность Дмитрий Тарасов обрел благодаря своей личной жизни. 26 июня 2012 года он сыграл свадьбу со звездой "Дома-2" Ольгой Бузовой. Официально же он развелся с ней 30 декабря 2016 года. Фанаты тогда грустно говорили: "Тарабузики" распались.

Сейчас он женат на Анастасии Костенко и 10 июля прошлого года у пары родилась дочка, которую назвали Милана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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