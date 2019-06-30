Фальшивые почтальоны ходят по квартирам и меняют деньги на купюры из банка приколов

О разного рода мошенниках «Комсомолка» пишет регулярно. Но эта публика вечно придумывает что-то новенькое. Основные виды разводок в последнее время плавно перетекли в соцсети. Там преступник мало чем рискует: его никто не видит, он может быть в другом городе или даже другой стране, а деньги доверчивых людей получает через банковские системы.

Однако и «старых добрых» методов обмана аферисты не гнушаются. И здесь в зоне опасности пенсионеры - пожилые люди в силу возраста и воспитания привыкли верить на слово…

Полицейские отмечают, что в последнее время в Москве и Подмосковье все больше случаев, когда вымышленные «госслужащие» ходят по квартирам стариков, рассказывают о стартовавшей денежной реформе.

- Как? Опять деньги меняют?!

- Меняют-меняют. Вы что, телевизор не смотрите?

ВООРУЖЕНЫ БАЗАМИ ДАННЫХ

На днях парочку таких аферистов-путешественников задержали в подмосковном городке Протвино. 42-летняя Анастасия Петрова приходила к пенсионерам, представляясь почтальоном. У пожилых к сотрудникам почты почти безграничное доверие - ведь именно они пенсию носят.

- Она рассказывала, что якобы сейчас в обращение поступают новые денежные знаки, - говорит начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - И предлагала поменять старые банкноты.

Старики лезли в свои «похоронные», раскладывая перед гостьей все, что есть. «Почтальонша» деловито отсчитывала банкноты «нового образца», забирала «старые негодные» деньги и откланивалась. У подъезда ее ждал в машине подельник Владимир Житенев, и парочка, как говорится, уносилась в закат.

Через какое-то время пожилой человек со своими новыми денежками отправлялся в магазин за продуктами, а там начинался скандал: «Что это вы мне подсовываете? Это же фальшивка из банка приколов!»

Конкретно эту криминальную парочку обвиняют в мошенничестве (до 10 лет) по 9 эпизодам - до Протвина они наследили в других городах Подмосковья и соседней Владимирской области. Всего аферисты вот так «наменяли» больше 1 миллиона рублей. В среднем - по 100 с лишним тысяч с каждого старика.

В полиции считают, что пострадавших может быть и больше.

Во время обысков в квартире, где жили мошенники, нашли много купюр из банка приколов, но самое главное - базу данных с именами и адресами пенсионеров. Откуда она была скопирована - пока большой вопрос. То есть преступники всегда знали, к кому идут. Выбирали квартиры, где, помимо стариков, никто больше не прописан. Без лишних свидетелей облапошить проще.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЭТО ИЗ СОБЕСА»

Иногда схема обмана немного усложняется.

88-летней жительнице многоэтажки на Онежской улице (это север Москвы) позвонили на домашний номер. Из «банка». Рассказали про эту самую денежную реформу. Уведомили, так сказать, и попрощались.

А через пару часов в дверь постучала женщина, представившаяся соцработником:

- Чтобы пожилые люди не утруждались походами в банк, мы можем сами поменять деньги…

230 тысяч рублей, хранившихся у пенсионерки дома, обменяли на фальшивки, которые можно за копейки купить в любом газетном киоске. После ухода «соцработницы» пожилая москвичка решила внимательно изучить, чем новые банкноты отличаются от старых, и ахнула, прочитав на бумажках надпись «Банк приколов». Вызвала полицию. Двух мошенниц (одна обзванивала стариков, другая ходила по квартирам) задержали в тот же день.

В Царицыне недавно развели по такой же схеме 87-летнюю бабушку. Только предупредительный звонок был не из «банка», а из «собеса».

«ВАМ ДОПЛАТА!»

В подмосковном Домодедове две мошенницы использовали еще одну схему: они тоже ходили по квартирам пенсионеров под видом почтальонов, но рассказывали, что разносят дополнительные выплаты по 2 тысячи рублей.

- Главной задачей было попасть в квартиру, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Чтобы придать вид официальной процедуры, они просили жертву расписаться в специальной тетрадочке и отсчитывали купюры банка приколов. Пожилые подвох сразу не замечали. Наоборот, радовались, что доплату получили. Потом одна из мошенниц отвлекала хозяйку квартиры, а другая обшаривала места, где могут храниться деньги.

В Домодедове аферистки украли у 82-летней женщины 180 тысяч рублей. А погорели на собственной жадности. Уходя от пенсионерки, они прихватили игрушечную детскую машину, стоявшую на лестничной клетке.

Идут, а навстречу им папа, который недавно купил сыну ту самую машинку…

КСТАТИ

Еще три распространенных обмана

1. Бесплатная установка пластиковых окон. Преступники обычно представляются сотрудниками организаций, якобы работающих вместе с управляющей компанией, управой, префектурой и так далее. Предлагают сделать замеры. На самом деле, пока пожилой хозяин водит незнакомца по квартире, тот оценивает, чем здесь можно поживиться. В роли «замерщиков» часто выступают наводчики воров. Они всегда интересуются, где еще в доме живут одинокие старики, которым тоже «нужно бесплатно поставить пластиковые окна».

2. Ремонт квартиры. Иногда звонящие в двери молодцы предлагают пенсионерам сделать ремонт по совершенно бросовым ценам. После оформления договора и выплаты стопроцентной предоплаты клиент не представляет для «фирмы» никакого интереса. Полиция тут тоже вряд ли поможет: компания от своих обязательств не отказывается, просто пока не может их выполнить. И это может тянуться годами.

3. Замена водосчетчиков. Еще один относительно честный способ отъема денег у населения. Ссылаясь на страшные штрафы за старые модели счетчиков, частники втюхивают доверчивым гражданам установку новых агрегатов по завышенной цене. Кроме того, пломбировать счетчики они не имеют права. Придется вызывать спецов из городских служб и доплачивать за эту услугу дополнительно.

ВАЖНО!

Чтобы не пополнить ряды жертв мошенников, нужно соблюдать хотя бы несколько простых правил:

1) Не открывайте двери посторонним людям.

2) Соцработники, почтальоны и коммунальщики обязаны иметь при себе служебные удостоверения. Но даже после их предъявления не стоит верить на слово. Лучше всего перезвонить в организацию и поинтересоваться, отправляли ли к вам кого-либо.

3) Не сообщайте посторонним данные ваших банковских карт, не показывайте места хранения в квартире денег и ценностей.