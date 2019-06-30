Спасти дома до приезда пожарных: На Вологодчине добровольные дружины борются со стихией

Удаленные от областных центров села всегда подвержены риску пострадать от пожара. Только в Вологодской области из 8 тысяч населенных пунктов 600 находятся в зонах, куда бригады МЧС не могут добраться за положенные по нормативам 20 минут. А это 10 тысяч человек, которые находятся в постоянной опасности. Учитывая, что в засушливые годы в регионе происходит до 500 случаев возгорания травы, недооценивать этот риск нельзя.

К сезону пала в области готовятся не только профессиональные спасатели, но и волонтеры. Их обучение проводится в рамках проекта «Добровольные пожарные сельской глубинки», спонсируемого президентским грантом.

Пожарные дружины оснащены необходимым оборудованием для тушения огня до приезда спасателей. Фото: Всероссийское добровольное пожарное общество

Бригады из добровольцев собрали в пяти намеленных пунктах, это деревни Ивановская, Сосновица, Гридно, Долоцкое и поселок Октябрьский. Причем следят волонтеры не только за собственными домами, но и курируют 38 соседних поселений.

Идея создания команд дружинников не новая. В царской России волонтерское пожарное движение поддерживал сам император, служить под покровительством семьи Романовых было очень престижно. В советские годы добровольные пожарные бригады были почти на каждом предприятии, в каждом совхозе и колхозе. И работали они весьма эффективно – по статистике шестую часть пожаров в стране ликвидировали именно благодаря волонтерам.

Волонтеры постоянно обучаются эффективным способам борьбы с огнем. Фото: Всероссийское добровольное пожарное общество

Сегодня каждый дружинник обеспечивает безопасность 160 жителей. Стать одним из них может любой желающий старше 18 лет. Встречать опасность они будут во всеоружии. Добровольцев обеспечивают боевой одеждой, снаряжением, в которое входит пожарная мотопомпа, пожарные рукава, противопожарные ранцы. Каждый дружинник получает и агитационные материалы, стенды и памятки, чтобы проводить профилактическую работу и объяснять односельчанам правила безопасности.

Естественно, дружинников обучают пользоваться всей этой техникой. Четыре часа в месяц каждый из них проводит на занятиях, где профессиональные пожарные раскрывают эффективные способы борьбы с огнем, рассказывают, как спасти людей и уберечь дома в случае опасности. В итоге каждый волонтер умеет прокладывать рукавные линии, пользоваться мотопомпами, и знает, как подать воду к очагу возгорания от пожарного автомобиля. Все эти знания они готовы применить в любой момент, чтобы противостоять удару стихии до приезда спасателей. К слову, многим уже приходилось это делать. К примеру, только в поселке Октябрьский бригады дружинников с мая по июнь 2019 года трижды принимали участие в тушении пожаров.

Дружинниками могут стать все желающие в возрасте от 18 лет. Фото: Всероссийское добровольное пожарное общество

Важность работы добровольных пожарных в стране ощутили во время засушливого лета 2010 года – тогда природные пожары полыхали по всей Центральной России, и помощь подготовленных волонтеров могла бы спасти немало домов в отдаленных селах и деревнях. С тех пор волонтерское пожарное движение постоянно растет, уже к 2017 году встречать самый пожароопасный период наряду с профессиональными спасателями были готовы 160 тысяч добровольцев.