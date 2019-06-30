49-летняя Ума Турман в купальнике показала лишние килограммы

Ума Турман больше не может похвастаться стальным прессом и стройным телом, как когда-то. Годы берут свое, и теперь актриса стремительно набирает вес.

Ума Турман разместила в своем блоге фото в черном купальнике. Знаменитость стоит в воде, подняв руки вверх. Однако эта поза не спасла 49-летнюю актрису, и подписчики звезды были неприятно удивлены ее лишним весом.

Если раньше высокая - ее рост 181 см - и стройная звезда походила на тростинку при весе в 58 кг, то теперь у любимой актрисы Квентина Тарантино появился живот и жировые отложения на бедрах. Кроме того, лицо Турман заметно округлилось, из-за чего Ума стала выглядеть старше своих лет.

Возможно, знаменитость перестала следить за собой и изнурять себя диетами, хотя она вегетарианка с 11 лет. Звезда наслаждается жизнью будучи абсолютно свободной от отношений. Она занимается йогой, ухаживает за садом, резвится со своими собаками и вяжет в свободное время. Турман снимается и уделяет много времени своим детям.

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Напомним, Уму Турман много лет считали музой Квентина Тарантино, в фильмах которого она снималась. Актрису и режиссера связывает многолетняя дружба. Турман прославила роль в фильме "Криминальное чтиво". Ошеломительный успех имела и дилогия "Убить Билла".

Последним мужем Умы Турман был финансист Арпад Бюссон, чье состояние оценивается в 150 миллионов долларов. Они жили в гражданском браке с 2007 по 2014 годы. 15 июля 2012 года у них родилась дочь, которую пара назвала Розалинда Аруша Аркадина Альталуна Флоренс Турман-Бюссон. Все зовут девочку просто Луна.

Разорвав отношения, родители начали настоящую войну за опеку над дочерью. Судебный процесс был скандальным и долгим. Так, Бюссон обвинял мать своей дочери в чрезмерном употреблении спиртного. Он заявил, что постоянные путешествия девочки с одной съемочной площадки на другую негативно сказываются на душевном состоянии Луны. Судебный психолог проводил с девочкой беседу и опроверг подобное утверждение отца.

В свою очередь, Турман обвинила бывшего возлюбленного в чрезмерной агрессивности и недоброжелательности. Она заявила, что Бюссон требовал дать дочери французское гражданство, хотя мать - американка. Она призналась, что отец Луны с момента ее рождения грозился забрать ее себе. В конце января 2016 года Ума получила единоличную опеку надо Луной, а бывший гражданский муж Турман смог добиться лишь права на ежемесячное посещение.

До Бюссона актриса была замужем дважды. В 1990-1992 она жила с актером Гэри Олдманом, который был старше ее на 12 лет. Вторым мужем Турман с 1998 по 2005 был актер Итон Хоук. В этом браке Ума родила двоих детей - дочь Майю и сына Левона.