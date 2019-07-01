«Тилль, готовь кольцо!»: Светлана Лобода ждет скорого замужества

По всем приметам Светлану Лободу ждет скорое замужество: певица поймала букет невесты на свадьбе своей младшей сестры. Минувшие выходные певица провела в Киеве, где вместе со старшей дочкой Евой стала почетной гостьей бракосочетания 27-летней Ксении и ее жениха, бизнесмена Артема Аурсалади.

В Инстаграме 36-летняя певица поделилась милым семейным снимком: на фото она позирует вместе с мамой и сестрой. Светлана приготовила для торжества элегантное черное платье, расшитое стразами. Сестра певицы Ксения была великолепна в воздушном белоснежном платье. Мама девушек Наталья выбрала серебристый наряд и тоже смотрелась весьма эффектно: глядя на нее, становится понятно, от кого артистка унаследовала свою красоту.

Несмотря на сумасшедший гастрольный график, Лобода отменила все дела и прилетела в Киев лично поздравить сестренку. И, как выяснилось, не зря: во время свадебного банкета именно ей достался букет невесты. Теперь, по всем приметам, Светлана должна скоро выйти замуж. После свадьбы поклонники Лободы атаковали Инстаграм немецкого музыканта Тилля Линдеманна - солиста группы «Rammstein». По слухам, именно он является отцом младшей дочери Лободы Тильды, хотя певица никогда это не подтверждала. «Тилль, готовь кольцо!», - требуют фанаты Лободы. Пока что Линдеманн никак не отреагировал на эти комментарии.

lobodaofficial наш день. мои девочки

В мае малышке Тильде исполнится год. Певица до сих пор не раскрывает имя отца девочки, однако поклонники твердо уверены, что это Тилль Линдеманн. Уже одно имя малышки говорит само за себя: Тильда – это производное от Тилль? – гадают поклонники звезды. Светлана, как хорошая актриса, держит паузу и не комментирует это совпадение. Но и не опровергает, что Лидерманн имеет отношение к появлению на свет ее наследницы.

Не так давно Линдеманн дал интервью журналу «ЖАРА Magazine», в котором его в лоб спросили: отец он ребенка Светланы или нет. Тилль снова предпочел уйти от ответа на прямой вопрос. И опять напустил тумана, оставив поклонников Лободы в недоумении.

- О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей. Я как джентльмен ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите, - отрезал Линдеманн.

Напомним, беременность Лободы до последнего была покрыта завесой тайны. Светлана продолжала работать практически до самых родов, при этом ей удавалось искусно скрывать свое «интересное положение». Даже старшая дочь артистки Евангелина узнала о том, что у нее скоро будет сестренка, уже на последних месяцах беременности мамы. По словам Светланы, ее гримеры и стилисты заподозрили неладное только на пятом месяце ее беременности, когда стали меняться мерки ее концертных нарядов. Своей старшей дочери Еве Лобода рассказала о грядущем пополнении в семействе только за месяц до родов.

- Моя старшая дочь узнала на восьмом, - рассказала Светлана в одном из интервью. - Она мне все время говорила: «Мама, ты очень некрасиво выглядишь. Ты сильно поправилась и тебе нужно с этим что-то делать». И когда я ела, она подходила и забирала у меня булочки. Я понимала, что как только Ева узнает — все будут знать об этом. Поэтому когда мы улетели в Америку, в самолете я ей об этом сказала. Она чуть не плакала, очень хотела сестричку.

Младшая дочь Лободы Тильда появилась на свет в Лос-Анджелесе 24 мая 2018 года. Как рассказывала Светлана, выбор имени для малышки был сделан по согласованию с отцом девочки. Так значит, все-таки Тилль?