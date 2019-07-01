Нашли кошелек. Оставите себе или вернете владельцу?

«Честнейшая» пятерка - Швейцария, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция. Самые «бессовестные» страны - Китай, Марокко, Перу, Казахстан и Кения. Россия в этом рейтинге, который составили американские и швейцарские ученые, ведомые Элайном Коном (Alain Cohn) из Университета Мичигана (School of Information, University of Michigan), Россия заняла 15 место - не почетное, но и не стыдное.

Уровень честности определяли отнюдь не лабораторно — посредством тех или иных экономических моделей. Или игр. Исследователи впервые вышли, что называется, в люди и провели эксперименты в реальных условиях. Они непосредственно выясняли, в каких случаях выбранные наугад испытуемые поступят честно, а в каких - поведут себя бессовестно. А именно: как распорядятся чужим кошельком — кем-то потерянным? Постараются вернуть владельцу? Или оставят себе?

Экспериментируя, Кон с коллегами объехали 40 стран, посетили 355 городов и «потеряли» в общей сложности более 17000 кошельков. В одних были деньги — около 100 долларов в местной валюте. В других — пусто. В какие-то кошельки ученые клали ключи и список покупок. И во всех лежали визитки с адресом и телефоном владельца. То есть, нашедший мог легко связаться с «растеряхой».

Памятуя о том, что не каждый подберет валяющийся кошелек, экспериментаторы поступали так: передавали «находку» какому-нибудь менеджеру - банка, отеля, государственного учреждения, фирмы, уверяя, что нашли кошелек на улице. Далее смотрели, как тот поступит.

Результаты экспериментов ученые опубликовали в журнале Sciencе. Они таковы: кошельки с деньгами возвращали чаще, чем пустые. Из общей тенденции выпали Перу и Чили. В этих странах содержимое кошелька почти не имело значения. Отдавали редко, но если такое случалось, то кошелек попадал к владельцу не зависимо от того, были в нем деньги или нет. Похоже вели себя в Аргентине, Польше, Гане и Кении.

Похоже, что ключи, обнаруженные в кошельке, нашедшие приравнивали к деньгам. Или даже ставили выше. Поскольку кошельки с ключами возвращали столь же часто, что и с деньгами.

Определив процент «незажиленных» кошельков — пустых и с деньгами, ученые высчитали тот самый уровень гражданской честности конкретной страны, который и позволил составить соответствующий рейтинг. Например, в России вернули половину пустых найденных кошельков и примерно 60 процентов с деньгами. Искомый уровень — среднее значение. Около 55 процентов.

Рейтинг честности, составленный учеными. По оси Х - процент возвращенных кошельков;

В Китае гражданская честность минимальная - примерно 14 процентов. Максимальная — в Швейцарии - более 75 процентов. Хотя кошельков с деньгами или ключами больше всего вернули в Дании — более, чем в 80 процентах случаев.

Вывод, который сделали Кон и его коллеги: не перевелись еще люди, которые проявляют порядочность даже тогда, когда их искушают. Например, легкими деньгами. «Честность иногда стучится в их сердца», — можно сказать про таких, чуть перефразировав Воланда из «Мастера и Маргариты».

Далеко идущие цели ученых: найти способы изменить окружающую социальную среду так, чтобы люди действовали вопреки своим эгоистическим интересам. Проявляли гражданскую ответственность в широком смысле слова.

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«...Тут что-то стукнуло на площадке. Услышав, что шаги стихают, Аннушка, как змея, выскользнула из-за двери, бидон поставила к стенке, пала животом на площадку и стала шарить. В руках у нее оказалась салфеточка с чем-то тяжелым. Глаза у Аннушки полезли на лоб, когда она развернула сверточек. Аннушка к самым глазам подносила драгоценность, и глаза эти горели совершенно волчьим огнем. В голове у Аннушки образовалась вьюга: «Знать ничего не знаю! Ведать ничего не ведаю!... К племяннику? Или распилить ее на куски... Камушки-то можно выковырять... И по одному камушку: один на Петровку, другой на Смоленский... И – знать ничего не знаю, и ведать ничего не ведаю!»

Аннушка спрятала находку за пазуху, ухватила бидон и уже собиралась скользнуть обратно в квартиру, отложив свое путешествие в город, как перед нею вырос, дьявол его знает откуда взявшийся, тот самый с белой грудью без пиджака и тихо шепнул:

– Давай подковку и салфеточку.

– Какую такую салфеточку-подковку? – спросила Аннушка, притворяясь весьма искусно, – никакой я салфеточки не знаю. Что вы, гражданин, пьяный, что ли?

Белогрудый твердыми, как поручни автобуса, и столь же холодными пальцами, ничего более не говоря, сжал Аннушкино горло так, что совершенно прекратил всякий доступ воздуха в ее грудь. Бидон вывалился из рук Аннушки на пол. Подержав некоторое время Аннушку без воздуха, беспиджачный иностранец снял пальцы с ее шеи. Хлебнув воздуху, Аннушка улыбнулась.

– Ах, подковочку, – заговорила она, – сию минуту! Так это ваша подковочка? А я смотрю, лежит в салфеточке... Я нарочно прибрала, чтобы кто не поднял, а то потом поминай как звали!

Булгаковская Аннушка подпортила бы нам рейтинг.

Получив подковочку и салфеточку, иностранец начал расшаркиваться перед Аннушкой, крепко пожимать ей руку и горячо благодарить в таких выражениях, с сильным заграничным акцентом:

– Я вам глубочайше признателен, мадам. Мне эта подковочка дорога как память. И позвольте вам за то, что вы ее сохранили, вручить двести рублей. – И он тотчас вынул из жилетного кармана деньги и вручил их Аннушке...»

(М. Булгаков, Мастер и Маргарита, глава 24)