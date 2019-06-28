Популярный блоггер Маша Маева выпустила свой первый трек

Популярная в сети блогер Маша Маева выпустила свою первую песню. У девушки благодаря ее видеозаписям и обзорам уже больше двух миллионов подписчиков на YouTube - канале, в instagram эта цифра превышает 500 тысяч человек.

maevamasha Сегодня мне 21

Маша делает не только обзоры, дает советы или рассказывает истории из жизни, но и проводит эксперименты. Блогер проводит день с необычными, а порой и опасными животными.

Однако этого девушке показалось недостаточно для того, чтобы показать всю свою многогранность, и она решила стать певицей. Нет, она не собралась давать концерт в Олимпийском. Во всяком случае - пока.

maevamasha Влюблена в это фото, закидаем комменты розовыми эмодзи?

Пока Маша Маева решила записать песню. Называется она “ТебяЛюбятЭтоТочно”. Вышло также позитивно, как и выпуски на ее канале.

Послушать ее можно уже сегодня.