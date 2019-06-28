2019-06-28T11:10:49+03:00
Звезды

Популярный блоггер Маша Маева выпустила свой первый трек

Сингл “ТебяЛюбятЭтоТочно” можно послушать уже сейчас
Мирослава КИМ
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Популярная в сети блоггер Маша Маева выпустила свою первую песню Фото: www.instagram.com/maevamasha/Популярная в сети блоггер Маша Маева выпустила свою первую песню Фото: www.instagram.com/maevamasha/
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Популярная в сети блогер Маша Маева выпустила свою первую песню. У девушки благодаря ее видеозаписям и обзорам уже больше двух миллионов подписчиков на YouTube - канале, в instagram эта цифра превышает 500 тысяч человек.

maevamashamaevamasha
Сегодня мне 21
78012 отметок «Нравится»2073 комментариевInstagram

Маша делает не только обзоры, дает советы или рассказывает истории из жизни, но и проводит эксперименты. Блогер проводит день с необычными, а порой и опасными животными.

maevamashamaevamasha
ПОИГРАЕМ?
91906 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Однако этого девушке показалось недостаточно для того, чтобы показать всю свою многогранность, и она решила стать певицей. Нет, она не собралась давать концерт в Олимпийском. Во всяком случае - пока.

maevamashamaevamasha
Влюблена в это фото, закидаем комменты розовыми эмодзи?
58854 отметок «Нравится»557 комментариевInstagram

Пока Маша Маева решила записать песню. Называется она “ТебяЛюбятЭтоТочно”. Вышло также позитивно, как и выпуски на ее канале.

Послушать ее можно уже сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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