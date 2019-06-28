2019-06-28T13:34:32+03:00
Происшествия

«Мы плывем в Шереметьево»: из-за дождей подъезд к терминалу «В» превратился в реку

Некоторые пользователи соцсетей и вовсе называют дорогу к аэропорту морем [фото, видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Подъезд к аэропорту затопило из-за сильного ливняПодъезд к аэропорту затопило из-за сильного ливняФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Сильные дожди и ветер обрушились сегодня, 28 июня на столицу и Подмосковье. МЧС уже сделало предупреждение о резком ухудшении погоды. Однако это никак не может повлиять на планы людей: пойти на работу, по делам или улететь из города по работе или в отпуск.

mtdi_momtdi_mo
Сильные дожди фактически затопили дорогу у "Шереметьево"
15 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

Вот тут то и начались сложности. Подъезд к терминалу «В» «Шереметьево» затопило, машины «поплыли», а люди шагают по лужам, которые в соцсетях сравнивают то с рекой, то с морем.

amdriver.ruamdriver.ru
А погода у нас нынче не очень
2 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Особенно осложнены дела на Лобненском шоссе и Авиационной улице, ведущим к терминалу. Машины там наполовину «утонули» в воде. Некоторые застревают, не справляясь с водным препятствием.

- Сейчас дорога перекрыта полностью, проехать сейчас там невозможно из-за того, что утонуло несколько машин, - рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда" жительница Лобни Оксана. - Не озвучивают пока цифры, но мы думаем, как минимум 4 машины получили гидроудар. Они стоят, затонувшие, на Авиационной улице. Там какая-то проблема с ливневками. Я в Лобне живу три года, и такую ситуацию я наблюдаю каждый год. Как только дожди, даже небольшой дождь, все снимают на видео, показывают, какое море на Авиационной. В том году в «Шереметьево», когда открыли терминал В, они сделали реконструкцию, но эта проблема не решилась. Плюс там построили еще автомойку, прямо на этой же улице. Люди говорят, из-за нее дополнительные проблемы, потому что это тоже вода.

lyubimovvvlyubimovvv
Машины наполовину утонули в воде
22 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В Шереметьево вода заливается в автобус.

В беседе с агентством ФАН очевидцы также предположили, что, вероятнее всего, причина кроется в затянувшемся ремонте.

- Насос что-то откачивает, но судя по всему, не очень успешно, - говорят свидетели потопа.

mosmapnewsmosmapnews
"Утонувшая" машина
516 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Ливневая канализация попросту не справляется, вода не только на проезжей части, но и на тротуаре.

Потоп в Шереметьево второй год подряд.

Люди идут на работу босые и по щиколотку в воде, и все равно находят в этом положительную сторону: пользователи соцсетей шутят, продолжая сравнивать потоп с морем.

larisaporosovalarisaporosova
Мы плывём в Шереметьево
14 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В самом аэропорту автомобилистам рекомендуют пользоваться альтернативными путями. Для пассажиров тоже готов «запасной» план.

- Для доступа в терминал «В» пассажирам рекомендовано пользоваться аэроэкспрессом и далее межтерминальным переходом. Поезд в подземном тоннеле курсирует между станциями Шереметьево 2 (терминалам «Д», «Е», «Ф» и Аэроэкспресс) и станцией Шереметьево 1 (Терминал «В») в регулярном режиме. Проезд бесплатный, - сообщили в воздушной гавани.

Когда прекратятся дожди, синоптики пока не готовы сказать. Предположительно, стихия будет бушевать весь день.

eroshka_iaeroshka_ia
Увлекательная дорога на работу
34 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Парковку терминала «В» затопило в «Шереметьево».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Термометры зашкаливают, а моржи бегут в прорубь: как Сибирь переживает морозы за минус 40
В Сибири стоят экстремальные температуры, но это не повод унывать. Народ развлекается, фотографируя градусники, а любители холодного плавания записали обращение к читателям «КП» [видео]
Новости 24
Нежелание общаться могло стать причиной вымирания неандертальцев
В московской квартире покончил с собой офицер Росгвардии
Создатели «раздевающего» девушку приложения временно закрыли проект
Легендарный футболист Никита Симонян попал в реанимацию
Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Сирии
Крупнейшая в Европе фабрика по производству сухих детских смесей открылась в Вологде
Проезда нет: Абхазия закрыла границу с Грузией
Путин подписал закон о защите прав дольщиков при банкротстве застройщика
«Позитивный сигнал»: в Совфеде оценили встречу глав РФ и США
Сенат США запретил передачу F-35 Турции в случае покупки российских С-400
Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию отбывать наказание
Ушаков: Трамп позитивно отнесся к приглашению приехать на 75-летие Победы