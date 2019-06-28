«Мы плывем в Шереметьево»: из-за дождей подъезд к терминалу «В» превратился в реку

Сильные дожди и ветер обрушились сегодня, 28 июня на столицу и Подмосковье. МЧС уже сделало предупреждение о резком ухудшении погоды. Однако это никак не может повлиять на планы людей: пойти на работу, по делам или улететь из города по работе или в отпуск.

mtdi_mo Сильные дожди фактически затопили дорогу у "Шереметьево"

Вот тут то и начались сложности. Подъезд к терминалу «В» «Шереметьево» затопило, машины «поплыли», а люди шагают по лужам, которые в соцсетях сравнивают то с рекой, то с морем.

amdriver.ru А погода у нас нынче не очень

Особенно осложнены дела на Лобненском шоссе и Авиационной улице, ведущим к терминалу. Машины там наполовину «утонули» в воде. Некоторые застревают, не справляясь с водным препятствием.

- Сейчас дорога перекрыта полностью, проехать сейчас там невозможно из-за того, что утонуло несколько машин, - рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда" жительница Лобни Оксана. - Не озвучивают пока цифры, но мы думаем, как минимум 4 машины получили гидроудар. Они стоят, затонувшие, на Авиационной улице. Там какая-то проблема с ливневками. Я в Лобне живу три года, и такую ситуацию я наблюдаю каждый год. Как только дожди, даже небольшой дождь, все снимают на видео, показывают, какое море на Авиационной. В том году в «Шереметьево», когда открыли терминал В, они сделали реконструкцию, но эта проблема не решилась. Плюс там построили еще автомойку, прямо на этой же улице. Люди говорят, из-за нее дополнительные проблемы, потому что это тоже вода.

lyubimovvv Машины наполовину утонули в воде

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717262" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево вода заливается в автобус.

В беседе с агентством ФАН очевидцы также предположили, что, вероятнее всего, причина кроется в затянувшемся ремонте.

- Насос что-то откачивает, но судя по всему, не очень успешно, - говорят свидетели потопа.

mosmapnews "Утонувшая" машина

Ливневая канализация попросту не справляется, вода не только на проезжей части, но и на тротуаре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717245" frameborder="0"></iframe> Потоп в Шереметьево второй год подряд.

Люди идут на работу босые и по щиколотку в воде, и все равно находят в этом положительную сторону: пользователи соцсетей шутят, продолжая сравнивать потоп с морем.

larisaporosova Мы плывём в Шереметьево

В самом аэропорту автомобилистам рекомендуют пользоваться альтернативными путями. Для пассажиров тоже готов «запасной» план.

- Для доступа в терминал «В» пассажирам рекомендовано пользоваться аэроэкспрессом и далее межтерминальным переходом. Поезд в подземном тоннеле курсирует между станциями Шереметьево 2 (терминалам «Д», «Е», «Ф» и Аэроэкспресс) и станцией Шереметьево 1 (Терминал «В») в регулярном режиме. Проезд бесплатный, - сообщили в воздушной гавани.

Когда прекратятся дожди, синоптики пока не готовы сказать. Предположительно, стихия будет бушевать весь день.

eroshka_ia Увлекательная дорога на работу