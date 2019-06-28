Пьяная мать на глазах у ребёнка выбросила из окна 8 этажа двух кошек

13-летняя Маша стала свидетелем того, как её пьяная мать Вероника выбросила из окна 8 этажа кота и кошку. Этот день (9 июня, воскресенье) девочка проводила с мамой, потому что её отец Константин и бабушка уехали на дачу. Маша уже давно живёт с отцом и бабушкой - её мама частенько выпивает.

В этот злосчастный день Константин попросил присмотреть за девочкой её 42-летнюю мать. Мужчина передал ей ключи от квартиры, не предполагая, чем может это обернуться. Он думал, что присутствие дочери заставит Веронику держать себя в руках. Как позже выяснилось, напрасно.

Домашние питомцы были любимцами семьи

По словам Константина, Вероника пришла к дочери в неадекватном состоянии, вела себя агрессивно. Чтобы не нагнетать обстановку, Маша взяла таксу и ушла во двор. Но в квартире с женщиной оставались кот и кошка, именно они и попали под горячую руку.

С улицы Маша увидела как из окна их квартиры мать выбросила сначала кота Яшу, а следом кошку Муху. Животным было уже по 12 лет, они давно жили в семье и были всеобщими любимцами. Оба разбились насмерть при падении с высоты 8 этажа. 13-летняя девочка в истерике бросилась к соседке за помощью. Они позвонили отцу, все ему рассказали и попросили срочно приехать.

— Я не мог поверить, я вызвал полицию и сам приехал домой утром следующего дня. Её задержали практически сразу, а с Машей осталась ночевать наша соседка. Мы очень любили Яшу и Муху, они с нами прожили 12 лет, дочка с ними выросла. Маша очень сильно переживает. — рассказал Константин КП.

На данный момент полиция проводит проверку, Веронику уже опросили, но пока отпустили домой. Статья 245 ч.2, пункт "б" УК РФ "жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, в присутствии малолетнего" может караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет.