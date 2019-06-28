2019-06-28T13:30:55+03:00
Общество

Захар Прилепин запустил проект «Добровольцы культуры»

Он направлен на сохранение исторических центров русских городов
Виктор МАТРОСОВ
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Захар Прилепин будет заниматься спасением исторического наследия российских городовЗахар Прилепин будет заниматься спасением исторического наследия российских городовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Писатель, завлит МХАТ имени Горького Захар Прилепин будет заниматься спасением исторического наследия российских городов. Этому посвящен проект Общероссийского народного фронта «Добровольцы культуры», руководителем которого Прилепин является.

Первым городом, где будут работать «Добровольцы культуры», стал Саратов. Здесь планируется отреставрировать архитектурный памятник конца XIX века - Дом инженера Яхимовича (также известный как «дом с кариатидами») и Дом итальянского художника Гектора Баракки.

- В большинстве старых русских городов торжествует варварское отношение к историческому наследию, - заявил Прилепин во время встречи в Саратове. - Разрушение исторической среды русских городов - это ампутация нашей памяти.

Писатель предложил ввести уголовную ответственность для чиновников, которые участвует в разрушении российского культурного наследия.

Следующими городами проекта «Добровольцы культуры» могут стать Омск, где будет создан народный музей Егора Летова, и Нижний Новгород. Прилепин и его команда намерены поддерживать региональных волонтеров, занимающихся культурными проектами в разных городах России.

Проект «Добровольцы культуры» родился после Медиафорума ОНФ в мае этого года, где саратовский активист Алексей Голицын рассказал Владимиру Путину о плачевном состоянии памятников архитектуры в провинции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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