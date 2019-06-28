«Я семейный человек!»: Максим Фадеев отреагировал на слухи о романе с солисткой группы SEREBRO

Вот уже несколько лет, что Лена Темникова покинула SEREBRO, не утихают пересуды о сложных отношениях в группе и конфликте певицы с продюсером Максимом Фадеевым. На днях в Youtube-шоу «А поговорить?» экс-солистка трио решила откровенно рассказать, почему разругалась с коллегой Ольгой Серябкиной.

- В тот момент, когда я ушла, она была счастлива, - призналась певица. - Наши отношения испортились до безобразия года за три до этого. Мы на сцене как профессионалы играли дружбу — это было очень сложно. Ведь на гастролях мы даже жили в разных отелях. Обе дуры, это было чудовищное поведение - соперничество, недопонимание... Меня раздражало, что она всегда врет, много врет. Зато она очень красивая и хорошая актриса.

Максим Фадеев отреагировал на слухи о романеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Имя продюсера в этом конфликте Темникова не называла, но зрители пришли к выводу, что речь идет именно о Фадееве, который стал уделять внимание Серябкиной.

- Отношения в группе разрушились только из-за появления чувств в команде, - намекнула на роман Темникова. - Говорят, что в бизнесе нельзя, чтобы кто-то встречался, любовь, секс. Это рушит все. Я считаю, что они взрослые люди, и они в праве сами решать. Если это любовь, разве это может быть плохо? Но из-за того, что сначала все держалось в большой тайне, начались дедовщина и шантажи.

По словам певицы, она чувствовала, что ее обманывают и хотела поговорить с коллегами открыто:

- У нас была совместная поездка на Бали, и я решила сказать: «Ребят, ну что за детский сад?». Мне стыдно от того, что я случайно вхожу в комнату и там что-то вижу, им стыдно, оттого что они это скрывают, как дети. Они вынуждены были постоянно что-то придумывать. Им неловко и они ненавидят меня, которая их застукала. Весь этот напряг случился на почве того, что несколько лет все вот так тщательно скрывалось, и все обросло большим враньем. До их любви у нас были потрясающие отношения в начале, а вранье нас разделило. Но не думайте, что я сама хотела с ним отношений — этого не было.

Ольга СерябкинаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Комсомольская правда» дозвонилась Максиму Фадееву, но продюсера этот звонок возмутил. Комментировать «грязные слухи с помойки» он отказался, сославшись, что он семейный человек, и не должен реагировать на провокации — если завтра его назовут девочкой, это не значит, что он должен снять белье и доказывать всем, что он мальчик.

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