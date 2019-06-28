"Ювентус" впервые за 22 года может выиграть Лигу Чемпионов

История вопроса

Выиграть Лигу Чемпионов уже много лет одна из приоритетных задач "Ювентуса". «Старая Синьора» - клуб с богатой историей в домашнем чемпионате, но на международной арене ему не везет, Лигу Чемпионов они выигрывали всего дважды (1985 и 1997), тот же «Милан» поднимал кубок Лиги Чемпионов семь раз. При этом, «Ювентус» никогда не уступал «Милану» ни историей, ни игроками. Что же тогда не так? Давайте попробуем разобраться, рассмотрев команду в сезон 2018-2019.

Криштиану Роналду

Переход Криштиану Роналду из «Реал Мадрида» в «Ювентус» был бесспорно самым громким трансфером летом 2018 года. Роналду выигрывал Лигу Чемпионов пять раз, многим клубам этого не удавалось ни разу. Фанаты «черно-белых» восприняли его переход как символ обязательной победы в Лиге Чемпионов 2018-2019.

Коэффициент на победу «Ювентуса» по версии букмекеров снизился с 8 до 7,5 (чем ниже коэффициент, тем лучше), «бьянконерри» отлично стартовали в групповом этапе и совершили фантастический «камбек» в ответном матче 1/8 на родном стадионе после крупного проигрыша от "Атлетико Мадрид", Роналду забил хет-трик.

На этом все и закончилось. Точнее, закончилось для большинства игроков «Ювентуса», тем более, чем победа в Серии А была уже предрешена.

В среднем за матч в сезоне 2018-2019, по версии Whoscored, Роналду наносит 6 ударов за игру, отдает 8 ассистов, выигрывает 3% борьбы в воздухе. Лучшая связка защитников – Джоджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи добирает тот же процент выигранной борьбы в воздухе на двоих – 2,1% и 1,7% соответственно.

Второй лучший нападающий команды, Марио Манджукич отдает 6 пасов за игру, а Пауло Дибала, бывший лучшим бомбардиром сезона 2017-2018 – 4. Кстати, столько же ассистов в среднем отдает левый фланговый защитник Жоау Конселу.

Создается впечатление, что либо «Ювентус» решил, что наличие на поле Криштиану Роналду, играющего сразу на всех позициях, гарантирует победу а, остальные могут расслабиться, либо, у команды расстроился привычный рисунок игры, а новый она никак не может приобрести.

Однако, у команды есть тренер чтобы решать такие задачи, и, в сезоне 2018-2019, похоже, Аллегри со своей задачей не справился.

Увольнение Аллегри

Об уходе специалиста клуб объявил 17 мая, но слухи о том, что кресло под ним шатается ходили намного раньше.

Увольнение Массимилианно Аллегри стало вполне логичным завершением по большей части провального сезона и признанием необходимости перемен.

Споткнувшись в Лиге Чемпионов, Аллегри сказал:

«Это не самый худший вылет Ювентуса из Лиги Чемпионов, в следующем сезоне для нас приоритетной целью по-прежнему останется Серия А».

Фанаты и руководство ждали от него совсем иного. Возможно, эта фраза решила его судьбу.

Борьба за титул в Серии А закончилась 8 лет назад. 8 лет подряд держит у себя «Ювентус» титул чемпиона итальянской лиги, а Лигу Чемпионов не выигрывали вот уже 22 года. Команде нужен тренер, желающий менять и меняться сам.

Поиск нового тренера

Поэтому кандидатура Антонио Конте отпала сразу.

Антонио Конте - легенда клуба. Его «Ювентус» не потерпел ни одного поражения в чемпионате Италии сезона 2011-2012, но, как и «Ювентус» Аллегри споткнулся в Лиге Чемпионов на стадии 1/4.

Его тактика была построена на схеме 3-5-2 с атаками от обороны, что выключало из игры фланги, все атаки проходили через центр коротким пасом.

Эта схема окончательно устарела, пришло время нового футбола, построенного на всесторонней атаке, а не только навесах на центрального форварда. Оно пришло еще во времена Конте (2011-2014), а во времена Аллегри (2014-2019) горело огнем красным, и, наконец, «Ювентус» созрел.

Сразу после увольнения Аллегри «Ювентус» начал переговоры с Пепом Гвардиолой, покорившим Ла Лигу своей «Барселоной» (2008-2012) и Бундеслигу своей «Баварией» (2013-2016).

Андреа Аньелли шесть раз делал предложение Гвардиоле, повышая сумму, но тот последовательно отклонил все предложения. Руководству стало ясно, что «Ювентус» не готов к такому специалисту. Нужна промежуточная ступень, которой, возможно, будет Сарри.

«Сарриболл», который критиковали английские болельщики, принес «Челси» кубок Лиги Европы. Он намного сложнее, чем кажется, и, возможно, станет тем основанием, на котором специалист вроде Гвардиолы сможет построить современную атакующую команду.

Маурицио Сарри и «сарриболл»

Сарри использует схему 4-3-3, которую формально использует и «Ювентус» с приходом Роналду, однако Сарри строит «живые треугольники»: везде с рядом с игроком с мячом открываются два партнера. Конек Сарри - постоянный прессинг, требующий высокой сыгранности. Не все игроки существующей основы «Ювентуса» способны играть в такую игру. Вскоре после своей официальной презентации Сарри уже озвучил, кого из игроков он видит в команде.

С «Ювентусом», сообщает Calciomercato, может распрощаться Сами Хедира. Миралем Пьянич станет оттянутым плеймейкером, через которого и будет строится игра. В Челси и Наполи эту роль выполнял Жоржиньо. Криштиану Роналду, по данным Gazzetta dello Sport, будет смещен на позицию центрального форварда. Сарри уже провел с ним 22 июня личную встречу. Меньше будут покидать собственную штрафную центральные защитники – Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи возрастные, но эффективные в четырехугольнике "опорник-защитники-вратарь".

В открытое трансферное окно ряды "бьянконерри" могут пополниться молодыми хавбеком Адрианом Рабьо и защитником Маттеасом де Лигтом. Текущий состав "Ювентуса" все более и более походит на команду "сарриболла".