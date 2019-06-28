Летние каникулы: учиться или отдыхать?

Пока 11-классники вовсю бегают по вузам, у всех остальных школьников летние каникулы. Впрочем, далеко не все дети забросили книжки и тетрадки. Многие родители уверены, что летом ребёнка нужно загружать умственной работой по полной, чтобы за три месяца он не растерял остатки знаний.

Что ж, объяснения понятны: летние каникулы в России одни из самых длинных в мире! Например, во Франции и в Британии дети учатся до середины июля, и возвращаются в школу уже в начале сентября. В Германии и Сингапуре каникулы длятся всего 6 недель – почти вдвое меньше, чем у нас! В Израиле и ОАЭ школьники уходят отдыхать в конце июня, и приступают к учебе 1 сентября.

Неудивительно, что наши школьники частенько возвращаются на уроки с ветром в голове вместо орфографии и алгебры. Так может, стоит подкидывать им пищу для мозгов в течение каникул?

Откуда у школьника хвост

Взрослые часто считают, что лето – это самое подходящее время для того, чтобы усадить ребёнка за тетрадки или отправить к репетиторам, чтобы закрыть дыры в знаниях. Что-то пропустил, проболел, или учительница невнятно объяснила – ошибки и пробелы всё копятся, и когда с ними бороться, как не на каникулах?

Но, оказывается, всё не так просто:

- Если ребёнку приходится подтягивать хвосты летом, виновата школа – значит, в течение учебного года с ним занимались неэффективно, - считает Катерина Поливанова, доктор психологических наук, научный руководитель Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ. – И каникулы - это время, когда можно развивать те навыки, которым школа обычно не учит – умение планировать свое время, формировать и выражать свое мнение, критически и креативно мыслить.

Это не значит, что учиться летом вообще не стоит – просто занятия не должны напоминать школьные уроки от звонка до звонка.

- Летом можно читать с ребёнком книги, изучать английский язык, тренировать письмо, - продолжает Катерина Поливанова. – Но делать это нужно осторожно, чтобы не перегнуть палку, особенно, если ребёнок в этом отстает. Например, если он после первого класса плохо читает, пусть читает минут 5, не больше, можно вместе со взрослым. И книга должна быть очень увлекательной, дочитали до интересного момента – прерываемся, чтобы ребёнок сам захотел к ней вернуться. А чтобы развивать навыки письма, лучше всего писать бумажные письма родным и близким.

Учебный концлагерь

С другой стороны, многие родители стараются отправить ребёнка в лагерь отдыха, но выбирают такие, где отдыхом и не пахнет – математические, естественно-научные, или с углубленным изучением иностранных языков. Сама по себе идея неплохая – узнать что-то новое в развлекательной обстановке. Вот только дети часто настолько измучены уроками, бесконечными домашками и проверочными работами, что не в коня корм.

- Часто взрослые отправляют ребёнка в математический лагерь, надеясь, что он там подтянет алгебру и не придется нанимать репетитора, - говорит детский психолог Светлана Александрова. – Но если у ребёнка нет тяги к математике, если его интерес к учебе уже отбит напрочь, то никакой пользы не будет – только каша в голове от разных методик преподавания.

Поэтому, прежде чем отправлять школьника в учебный лагерь, стоит, как минимум, посоветоваться с ним самим – будет ли это ему интересно? Кроме того, в любом случае, нужно дать ребёнку отдохнуть от занятий, так что все математические и языковые смены лучше отложить до августа.

Семейная поддержка

Но чтобы научиться чему-то новому, не обязательно отправляться за тридевять земель – летом практически во всех музеях и парках проводятся лекции и мастер-классы для школьников. Только не надо ждать, что ребёнок сам проявит сознательность и запишется на какие-нибудь курсы – отправляйтесь вместе.

- Для школьников очень важно общение с родителями, и в большинстве случаев почти все проблемы детей связаны с семьей, - уверен Александр Гулин, учитель истории школы №1828 "Сабурово". – Даже плохие отметки могут возникать из-за нехватки внимания со стороны родителей. Поэтому летние каникулы – это отличный способ наверстать упущенное именно в плане семейного общения. Так что отдыхайте вместе, набирайтесь сил и проводите больше времени друг с другом!