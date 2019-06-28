Москвич обманул вице-президента Российского еврейского конгресса на 1,5 млн долларов

Инцидент произошел еще в 2014 году в Москве, однако заявление в полицию вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захарьяев написал только вчера, 27 июня. Как пояснил оперативникам Герман, в феврале 2014 года он находился в ТЦ "Звездочка" на Таганской улице с бизнесменом Андреем Клепиковым.

Мужчины вели деловые переговоры и решили, что Герман одолжит Клепикову 1 450 000 долларов США на развитие его бизнеса - завода по производству пластиковых изделий, который будет расположен в Калининграде. Там же, на месте, был заключен договор займа, согласно которому Клепиков должен был вернуть долг не позднее августа 2014 года. Однако, ни в августе 2014, ни позднее бизнесмен так и не вернул Герману занятые у него деньги.

По словам Германа он неоднократно звонил Клепикову и требовал долг, но бизнесмен уверял, что денег нет и просил об отсрочке. Терпение Германа Захарьяева лопнуло в марте 2019, когда в очередном телефонном разговоре Клепиков заявил, что не собирается возвращать занятые 1,45 млн долларов. Герман решил писать заявление в полицию, но прождал еще несколько месяцев в надежде, что бизнесмен одумается. Возврата долга так и не случилось, и мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы.

- Деньги были мне заняты не в 2014, а еще в 2006 году. В феврале 2014 мы просто подписали договор займа с Германом Рашбиловичем. И вообще, сути претензий я не понимаю. Калининградским заводом управляет моя бывшая жена, я к нему уже никакого отношения не имею. Мой телефон всегда на связи, и по любому вопросу Герман всегда может со мной связаться и обсудить возврат денег. - рассказал бизнесмен Андрей Клепиков правоохранителям.