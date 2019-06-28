О трендах рынка детских товаров и какие игрушки Филипп Киркоров покупает своим детям?

- Думаю, через год-два мы здесь тоже подпишем здесь какое-нибудь соглашение, а пока просто встречаемся с друзьями и знакомимся, - рассказала «КП» учредитель федеральной розничной сети магазинов детских игрушек TOY.RU Алиса Лобанова.

Компания активно растет. Сейчас в сети 165 магазинов по стране, есть филиалы в Беларуси и Казахстане. Работает онлайн-портал, появилась франшиза. По оптовым поставкам игрушек компания занимает первое место на российском рынке.

- Алиса, что сейчас больше всего покупают родители?

- Это не родители покупают. Дети просят, а папы и мамы вынуждены идти в магазин и покупать то, что хотят дети. И тут реклама почти не работает. Мы, как производители, поставщики и дистрибьюторы игрушек, понимаем, что только дети диктуют нам рынок. Мы можем купить 1135 самолетиков, а они никому не нужны. А ребенку нужен картонный домик, в который можно поставить свечку. Сам Филипп Киркоров обращался ко мне, искал эти картонные домики. Он всегда в курсе всех трендов - не только в музыкальном мире, но и в других сферах.

- Он покупает у вас игрушки?

- Он очень любит своих детей. Дарит им красивый мир детства, балует. Это образцово-показательный пример папы, который своих детей боготворит. Филипп покупает не только себе – у него много крестных детей. Если он заказывает "домик L.O.L.", то ему нужно сразу много - для знакомых и родственников. Его закупки всегда особо крупные, иногда даже не можем найти такого количества…

- То есть, он у вас оптовик?

- Да, мы с ним дружим. Иногда даже делаем какие-то подарки и смотрим, как дети реагируют на ту или иную игрушку. Для нас мнение его детей особо важно, и мы всегда к нему прислушиваемся.

- Дайте совет родителям: какие игрушки надо покупать своим детям?

- Те родители, которые запрещают своим детям игрушки неправы. Те родители, которые разрешают покупать повально все игрушки, тоже неправы. Здесь нужно идти от распорядка жизни ребенка, от его любви к предметам или будущей профессии, другим занятиям, и от этого отталкиваться. Тут каждый родитель выбирает под себя, под свое понимание того, что правильно.

- Развивающие игры?

- Обязательно. Хотя сейчас все игрушки развивающие. Это всегда целая история. Они учатся коллекционировать, одевать, строить, клеить, учатся инновационным вещам. Каждая игрушка несет какой-то новый аспект, которого, например, не было в нашем детстве. Не развивают компьютерные игры и планшеты, когда они сидят и играют в них часами. А обычные игрушки – это самое прекрасное. Потому что ребенок должен играть с кем-то, ему нужен партнер. «Монополий» сейчас какое количество! Они сидят и часами в них играют. Сейчас мы детскую конституцию издаем. Мы хотим, чтобы наши дети были образованными и шли в ногу со временем, чтобы игрушки помогали им выучить английский или китайский язык, правила дорожного движения. Это как первые шаги, как питание молоком матери. Если вы любите своих детей – не надо на них экономить!

По словам Алиcы Лобановой, компания TOY.RU планирует развивать собственные торговые марки. И если сейчас собственная продукция составляет 20% в ассортименте магазинов, то в компании ставят цель довести эту долю до 90%, а впоследствии и выйти со своими товарами на внешние рынки.