Почему из Крыма не выходит нашего Лазурного берега

Знаете, почему Санкт-Петербург стал одной из главных туристических столиц Европы? Думаете из-за Эрмитажа?

Ничего подобного. Эрмитажа нынче маловато. Да и далеко не всякого туриста Рубенс и Тициан интересуют.

7,5 миллионов иностранных туристов приезжают в Санкт-Петербург, потому что, это очень, очень дешево. И при этом там есть еще и Эрмитаж.

В Питере сегодня можно поселиться в отличном отеле в самом центре города меньше, чем за 2500 рублей. Хостелы европейского уровня, обойдутся непривередливому молодому студенту в 500-700 рублей в стуки. Поесть в хорошем ресторане – 700-1000. Не говоря уже о «шаверме» и Макдональдсе.

Петербург ежегодно принимает 7.5 миллионов иностранных туристов.Фото: Олег ЗОЛОТО

Целая ночь непрерывного пьянства в знаменитых питерских барах на улице Рубинштейна обойдутся любителю нездорового образа жизни в 5000-7000 рублей. Еще можно в Питере пить в номере отеля водку за 350 рублей.

Для любителя культурных развлечений есть Эрмитаж за 400 рублей. Экскурсии в Петергоф – 1300 рублей.

При этом добраться из Берлина до Питера и вернуться обратно можно максимум за 150 евро.

Для москвича Петербург вообще стал почти предместьем. Добраться до Питера можно за 700 рублей. Потусоваться там весь день, вечером сходить в Мариинку, поужинать в ресторане и ночью вернуться обратно. То же самое делают питерцы, приезжая на выходные в Москву.

А теперь давайте зададим себе вопрос, почему за 5 лет Крым так и не стал туристической меккой для холодной России? Ответ прост. Крым остается неадекватно дорогим.

В марте 2019 года Крым отметил концертом в Севастополе пятилетие воссоединения с Россией.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Ничего драматичного в убитых дорогах и посредственных отелях для русского туриста нет. Но цена этого отдыха должна соответствовать не ожиданиям владельцев отелей, которые по советской еще привычке привыкли выколачивать из отдыхающего заработок на последующие 9 месяцев безделья, а мониторить ежедневно стоимость турецкого олинклюзива в отеле 3 звезды, чтобы при одинаковой стоимости российский турист выбрал Ялту, где родные люди говорят по-русски, а не Анталью и Кемер.

Путешествия по России остаются для русского человека очень дорогим удовольствием. Стоимость авиабилета Москва-Симферополь выше, чем в Будапешт или Берлин, хотя расстояние до них существенно больше. В декабре будут наконец запущены пассажирские поезда через Крымский мост, но учитывая ценовую политику РЖД, не думаю, что стоимость билета в Крым будет ниже 5000 рублей в один конец. При продолжительности поездки от 21 часа – так себе получается экономия.

Отдых на пляже Коктебеля, Крым.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Такси из аэропорта до Ялты обойдется от 1400 рублей. Относительно приличная гостиница стоит от 5000 рублей в сутки. Отель «Интурист» с 4 звездами – от 10 000 рублей в сутки.

Рестораны в Крыму разные.

Если не испытывать судьбу и при этом особо не шиковать, то обед обойдется около 1000 рублей на одного человека. В пафосных местах – крымские устрицы по 550 рублей за штуку.

Крымские устрицы достойны особого внимания.

Грузия пользуется стабильно высоким спросом со стороны русских туристов не благодаря советской ностальгии. Основная часть российских туристов Советский Союз видела. Главная фишка Грузии – это грузинская кухня. Ее мы любим. Она остается главной скрепой, которая связывает два народа. Хинкали, аджарские хачапури, чакапули и оранжевое вино остаются главными грузинскими туристическими аттракционами. В Грузии еда исключительно вкусная и исключительно дешевая.

Сразу после 2014 года начались разговоры о том, что Крым может стать Русской Ниццей, нашим собственным Средиземноморьем. В любом приморском городе, Лимасол ли это, Пула или Эдинбург, даже самый законченный мясоед, попадая туда, немедленно начинает есть рыбу и морепродукты.

В Крыму с этим по-прежнему никак.

Устрицы стоят от 250 рублей за штуку (если покупать их на устричной ферме), мидии – 800-900, рыба – 500-700 рублей. При этом, как говорят знатоки, летом рыбы в Крыму очень мало. Ей слишком тепло, и она уходит от берега. Не знаю, как с этим справляются греки и турки.

Крым – большой. Если ехать, то очень желательно объехать хотя бы основные достопримечательности. Это и гора Митридат в Керчи, и Гурзуф с Аю-Дагом, и Севастополь. То есть, придется либо брать машину напрокат, либо покупать экскурсии.

Машина напрокат стоит от 3000 рублей в сутки при заказе от 7 дней. Если брать машину на 2-3 дня, то это обойдет около 5000 в сутки. Недешево. В Греции, Испании, Португалии прокат процентов на 30% дешевле.

И главное, что не делает Крым нормальным курортом – это то, что Крым по-прежнему остается советским. На туриста по-прежнему смотрят как на одноразовый предмет. Особенности современного информационного общества, когда отзыв о твоем ресторане или гостинице навечно остается в интернете, для крымчан так и не стали реальностью.

Российский турист давно уже привык, что он на отдыхе - царь и бог, за 15 тысяч рублей россиянин покупает турецкий тур с чартером и получает европейского качества сервис. Продать русскому туристу крымский патриотизм за две турецкие цены можно только один раз, да и то очень немногим. Те, кто ехали в Крым из этих соображений побывали там еще в 2015, 2016 годах. И все. Больше их туда не заманишь.

Никакие инвестиции больших корпораций, новый аэропорт, трасса Таврида и прочие мегапроекты этого положения не исправят. Тысячи небольших гостиниц, кафе и рестораны, экскурсионные бюро и сервисы проката автомобилей, устричные фермы и сувенирные магазины открывают в любом туристическом городе Европы и Азии не корпорации, а самые простые люди.

То, что спустя пять лет москвичи или екатеринбуржцы едут открывать свой бизнес в Батуми, а не в Евпаторию и Севастополь, говорит не о том, что они боятся санкций. Это говорит о том, что игра не стоит свеч. Что они уверены в том, что бывшие украинские, а теперь российские чиновники и менты разденут тебя как липку, что стоимость строительства в Крыму выше чем в Подмосковье, что разговоры об особой экономической зоне остаются анекдотами как «дальневосточный гектар».

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