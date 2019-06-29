Как слепой фермер, мать пятерых детей и беженцы из Украины создали преуспевающее молочное хозяйство под Москвой

БАБИЙ КУТ И КРАСНЫЙ УГОЛ

За забором реет российский триколор, а из-за отворенной калитки виднеется натуральная крестьянская изба двух этажей. В переднем дворе сараи, где еще недавно держали лошадей и коз, на заднем — еще один пока недостроенным дом. В одних хоромах Смоляниновым уже тесно, расширяются.

Дом фермера, рядом с которым веет российский флаг.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Захожу в дом и почему-то не удивляюсь: там печь. Единственная на всю округу. Да и вообще полное ощущение того, что я в позапрошлый век перенеслась.

Крестьянская изба фермера.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Даром что Раменский район - всего 50 километров от Москвы. Разве что компьютер в углу из общей стилистики выбивается.

В доме семьи Смоляниновых.Фото: Личный архив

- Мы строили русскую избу по канонам даже не 19-го, а 18-го века, - поправляет меня Александр Смолянинов. - Массивные косяки, большие окна, обеденный стол с лавками, бабий кут (кухня), красный угол с иконой святого Георгия — ее нам привезли из Афона.

Избу строили по канонам трехвековой давности.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Смолянинов - нетипичный фермер. 42-летний мужчина ничего не видит. Терять зрение начал с детства. А несколько лет назад ослеп окончательно. Но это не остановило его на пути к мечте.

«НЕ ХОТЕЛИ КОРМИТЬ ДЕТЕЙ СУРРОГАТОМ»

Александра и раньше хорошо знали в округе. Он уже 15 лет возглавляет местную Палату ремесел. Собирает со всей страны мастеров своего дела: зодчих, мастеров по дереву, гончаров, пчеловодов, костоправов и травников. Дело у всех процветает — у народа огромный интерес.

Александр Смолянинов возглавляет местную Палату ремесел.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Смолянинов не носит черных очков, ему не нужны поводырь и жалость. - Саша почти со всем справляется сам. Многие даже не сразу понимают, что он не видит, - говорит 35-летняя Ирина, супруга главы семейства. Она закончила престижную Плехановку, ведущий экономический вуз страны. Но встреча с будущим мужем все изменила, положила диплом на полку и уехала в деревню.

- Сколько у вас детей? - спрашиваю.

Один из малышей большой семьи Смоляниновых.Фото: Личный архив

- Пятеро, - с гордостью отвечает Александр. И добавляет, - Пока пятеро. Четверо сыновей - они, надеемся, продолжат наше дело. А дочке оставим сыроварню.

- Почему решили стать фермерами? - Всегда мечтал покинуть тесную квартиру в многоэтажке и жить в своем доме большой семьей. И встретил женщину с такими же взглядами. В нашей семье все стараются правильно питаться, избегать этой химии, которой нас пичкают. Рядом совхозы, мы-то знаем, как там «сдают» анализы на болезни животных, на антибиотики. Когда начали во все это погружаться, ужаснулись! Не хотели кормить детей суррогатом. Поэтому завели живность, чтобы было натуральное мясо. А потом задумались о ферме.

Коровки на местной ферме.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

ПРОДАЛИ КВАРТИРУ, КУПИЛИ ТРАКТОР

- Когда на Украине началась война, тут появились беженцы. Мы им помогали, чем могли: едой, деньгами, пропиской — у нас дома пять украинцев зарегистрированы. В 2014-м приютили дальнюю родственницу с ребенком, - представляет мне хозяин еще одну жительницу дома Татьяну Дьяченко.

Татьяна (справа на фото) - дальняя родственница, бежавшая из объятых войной районов Украины.Фото: Личный архив

Пять лет назад она, бухгалтер по профессии, с малолетней дочкой Машей оказалась под бомбежками в Краматорске. Взяла в охапку дочь, пожитки, и в одночасье уехала на восток, в Россию.

На ферме Смоляниновых теперь 26 коров, бычки, телята, козы и под сотню свиней вьетнамской породы.

Свиней вьетнамской породы здесь почти сотня.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Теперь семья собирается обзавестись грузовиком и «Газелью». За руль сядет Ирина — она в семье главный водитель. А вот на тракторе (чтобы его купить, пришлось продать старенькую отцовскую квартиру) пашет беженка Татьяна - она недавно получила права.

Трактор доверили Татьяне, недавно она специально получила права.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Хозяин же не только руководит, но и посильно помогает.

- Могу и косить, и носить сено, и грузить, и ведра таскать, - уточняет фермер. - Остальное время ищу клиентов, веду переговоры, закупаю технику, материалы, руковожу строителями - новые коровники, да второй дом на подходе.

Они не хотят, чтобы их ферму называли производством. Надой выходит 20 литров с коровы. Меньше 35-40 литров, «разогнанных» комбикормами в агрохолдингах. Зато честные.

Коровы дают по 20 литров молока. Экологически чистого.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

По всем нормам оборудовали молочный блок, где Татьяна заквашивает творог, готовит сметану, кефир, йогурт, топленое и сливочное масло. Женщины, сменяя друг друга, продают молочку с пятницы по воскресенье на рынке, в остальные дни Ирины развозят по заказам в округе. Поросят (20-25 килограмм чистого мяса) отдают друзьям по 5000 рублей. Месячный оборот - 150 тысяч рублей. Прибыли почти нет, на все, что остается, закупают технику.

Выпас буренок на местных просторах.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

А ДАЛЬШЕ - ЭКОТУРИЗМ

На будущее они загадывают — не суеверные. Хотят дорастить стадо до 30-40 коров, построить сыроварню, вырыть озеро и строить вокруг дома для экотуризма. На своих собственной земле - власти помогли им выиграть грант и выкупить 3 гектара угодий. - Государство помогло с землей. Где найдете деньги на все остальное? - Ну как мы на 26 коров нашли? - отвечает хозяин. - Крутимся и вкладываем все, что заработаем в нашу ферму. Главное, по своему пути идем.

Фермер Александр Смолянинов с супругой.Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Александр не ропщет на судьбу, не жалуется на неизлечимый недуг. Его жена не жалеет, что променяла сытую московскую жизнь на крестьянскую. И беженка Татьяна с ребенком, пусть и погрязли в многолетней волоките на пути к российскому паспорту, счастливы, что стали частью этой настоящей русской семьи.