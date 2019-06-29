Мировая колбаса

Итальянцы гордятся своей салями, турки считают, что нет ничего лучше суджука, а австрийцы уверены, что только они умеют делать правильные сосиски. Но чтобы попробовать многие национальные колбасы, не нужно ехать за границу.

Например, ГК «Черкизово» выпускает и чоризо, и салями, и сальчичон, ни в чем не уступающие оригиналу. А «Мясницкий ряд» делает сыровяленые колбасы не хуже европейских. Мы расскажем вам, откуда пришли эти вкусности и с чем их лучше всего есть.

Ведь каждый из нас в душе немножко гурман!

Брауншвейгская

Рецептом этой сырокопченой колбасы из шпика, свинины и говядины мы обязаны немецким колбасникам, перебравшимся в Россию в XVIII веке. В нее для аромата добавляют коньяк или мадеру, мед, кардамон, мускатный орех и корицу. Любопытно, что в самой Германии эту колбасу уже не делают, а в нашей стране рецепт пережил века. Если вы уже знакомы с оригинальной брауншвейгской, попробуйте «Брауншвейгскую Черкизовскую» - ее делают из свинины и курицы.

С чем едят: оливки, соленые огурчики.

Чем запивают: ее насыщенный вкус оттеняет практически любые крепкие напитки.

Чоризо

Пикантная, но не слишком острая свиная колбаса родом из Испании. В фарш для нее щедро добавляют подкопченную паприку, она и придает этому деликатесу ярко-красный цвет. Чоризо - одна из самых популярных закусок не только в Испании, но и во всей Латинской Америке. Чоризо также добавляют в супы и густые похлебки, тушат с бобами и жарят с яйцами.

С чем едят: ломтики колбасы с хрустящими мини-тостами вполне себе сойдут за тапас (закуски к вину).

Чем запивают: плотные красные вина из Рибера-дель-Дуэро (например, темпранильо) - самая лучшая компания для чоризо.

Суджук

Очень жесткая, пряная и восхитительно ароматная плоская вяленая колбаса. Ее делают из баранины, свинины, говядины или конины - в зависимости от региона. Чтобы раскрыть вкус суджука, его нужно нарезать тонкими, почти прозрачными ломтиками.

Насчет происхождения этой рецептуры определенности все еще нет - за право считаться родиной суджука спорят Турция, Армения, Хорватия, Киргизия, Казахстан и Азербайджан. Но очевидно, что рецепт суджука придумали воины-кочевники, - суджук питателен и компактен, он не портится на жаре и его удобно возить с собой, ведь он почти не занимает места в седельной суме.

С чем едят: грецкие орехи, кинза.

Чем запивают: это идеальное дополнение к коньяку или красному вину.

Краковская колбаса

Сочная варено-копченая колбаса из польского Кракова (хотя похожие колбасы популярны и в Германии, и в Австрии). Ее делают из свинины и картофельного крахмала, а за аромат отвечают мускатный орех, чеснок и кардамон. Рецепт «Краковской» часто пытались копировать и дополнять, так что эта колбаса вдохновила множество деликатесов. На российском рынке одну из лучших, можно сказать, эталонных - «Краковскую ГОСТ» - выпускает ГК «Черкизово». Делают ее по традиционной рецептуре и только в натуральной оболочке.

С чем едят: в составе пиццы, со свежими овощами.

Чем запивают: запивают красным сухим вином или пивом.

Салями

Знаменитая итальянская колбаса из свинины, говядины или телятины, щедро сдобренная мелкими кусочками сала и разнообразными специями. Своеоб-разный, почти винный вкус салями достигается при помощи ферментирования фарша. В самой Италии можно найти десятки разновидностей салями - на юге Тосканы готовят финоккьону с добавлением фенхеля, в Умбрии делают чаускьоло с белым вином, в Калабрии предпочитают чуть суховатую сопрессату и каччаторе, сделанную из курятины. Но, несмотря на региональные различия, все это - салями. Если в ближайшем магазине почему-то не нашлось салями, попробуйте «Бородинскую» или «Онежскую» колбасу, они похожи.

С чем едят: хорошо сочетается с твердыми сырами и подкопченными орехами.

Чем запивают: эта колбаска хорошо подходит к красным сухим и полусухим винам - ширазу, примитиво, марцемино или мерло. Ее также можно подать к коктейлю апероль-спритц.

Сальчичон

Испанская сыровяленая колбаса из свинины и бекона с черным перцем, гвоздикой или кинзой. Сушат ее около месяца. Но результат того стоит - упругая, плотная и ароматная колбаса с крупными вкраплениями белого сала. У сальчичона немало разновидностей. Самый известный - лонганиза из Каталонии. Она напоминает салями с добавлением орегано. Хорошая новость - за этой колбасой не нужно лететь в Барселону, ее делают и у нас в готовой нарезке для спонтанных летних вечеринок.

С чем едят: свежие огурцы, помидоры, твердые сорта сыров.

Чем запивают: сальчичон обычно подают с красными винами с ягодным букетом - выбирайте гарначу, и вы точно не ошибетесь.

Венские сосиски

Если история многих мясных деликатесов уходит в глубь веков, то автор венских сосисок нам известен. Рецепт придумал мясник Иоганн Ланер, чья лавка в Вене была одной из достопримечательностей столицы Австрии. В начале XIX века Иоганн начал продавать тонкие сосиски из смеси свиного и говяжьего фарша. А в 1871 году австрийские переселенцы привезли сосиску в США, где она обрела вторую родину - но уже в качестве известного всем хот-дога. Венские сосиски (как, впрочем, и наши аналоги - «Докторские» или «Молочные») - самый простой вариант для летнего барбекю, быстрый завтрак, удобный перекус в середине дня.

С чем едят: с горчицей, кетчупом и зеленью. Хорошо сочетаются как со свежими, так и с маринованными огурчиками.

Чем запивают: пиво, квас.