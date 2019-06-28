Мифы и правда о вреде дезодорантов

Каждый день мы пользуемся дезодорантами или антиперспирантами. Пора узнать, насколько они эффективно защищают от пота и чем могут быть вредны для нас.

Антиперспирант или дезодорант?

Дезодоранты - это косметические средства, которые убивают бактерии, заселяющие нашу кожу. Именно благодаря продуктам жизнедеятельности бактерий пот имеет такой неприятный запах.

Дезодоранты никак не влияют выделение пота.

Антиперспирант – лекарственное средство, которое блокирует протоки потовых желез, таким образом уменьшает выделение пота. А нет пота - нет и пахучих бактерий.

Почему средства от пота могут быть опасны?

- Пища, которую мы едим, проходит переработку в желудочно-кишечном тракте и печени,- отмечает биолог Хизер Патисол, профессор биологии в Университете Северной Каролины, США. - Но если мы наносим химическое вещество на кожу, оно сразу всасывается в кровоток, не перерабатываясь и не обезвреживаясь.

Конечно, не все вещества, которые мы наносим на кожу, доходят до кровотока. Все зависит от их химических особенностей. Однако анализы крови лиц, пользующихся дезодорантами и антиперспирантами, свидетельствуют: компоненты этих средств активно впитываются через кожу и обнаруживаются в крови.

- Исследования подтверждают, что некоторые компоненты антиперспирантов способны не только всасываться через кожу, но и оседать в жировых клетках. И таких клеток достаточно много в подмышечной области, - отмечает Филип Харви, главный редактор журнала Journal of Applied Toxicology.

Помимо всего прочего, в коже подмышек в большом количестве находятся гормональные рецепторы. Именно они в большей степени реагируют на некоторые химические компоненты дезодорантов. Специалисты обеспокоены таким широким применением средств от пота. Ведь взаимодействие их с гормональными рецепторами может влиять на репродуктивную функцию мужчин и женщин, а также повышать риск развития различных видов рака.

Анализы крови лиц, пользующихся дезодорантами и антиперспирантами, свидетельствуют: компоненты этих средств активно впитываются через кожу и обнаруживаются в крови.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рассмотрим 5 вредных компонентов дезодорантов и антиперспирантов.

Парабены

В составе различных дезодорантов и антиперспирантов парабены играют роль консервантов. Исследования свидетельствуют о том, что некоторые из них влияют на выработку различных гормонов, в том числе эстрогенов.

- Молочная железа чувствительна к эстрогену. Поэтому существуют определенные опасения. Ведь антиперспиранты и дезодоранты наносятся достаточно близко к железе. А химические вещества могут стимулировать рост раковых клеток, - объясняет профессор Патисол.

Причем это одинаково относится как к мужчинам, так и к женщинам.

По мнению американского национального Института онкологии однозначных доказательств зависимости рака от применения парабенов не существует. Но некоторые лабораторные данные настораживают. Результаты исследований Филиппы Дарбр - онколога из Университета Ридинга (Великобритания) свидетельствовали о том, что смесь из различных парабенов повышала выработку эстрогенов.

- Однако, образование раковой опухоли – это сложный многоступенчатый процесс. Ее рост может занимать несколько лет, - объясняет доктор Филиппа Дарбр. - Для того, чтобы доказать наличие однозначной связки парабены = рак, требуется проведение дополнительных исследований.

И все же она говорит, осторожно выбирая слова: длительное использование парабенов «может привести к раку».

Алюминий

Алюминий входит в состав антиперспирантов. Этот металл вызывает «нестабильность» генов ткани молочной железы. Такая нестабильность может приводить к изменениям, которые ведут к образованию раковых клеток.

- Более 50% опухолей молочной железы локализуются в верхнем наружном квадранте, то есть ближе к подмышке, - объясняет онколог Филиппа Дарбр.

Но опять-таки: стопроцентных доказательств того, что алюминий является непосредственной причиной рака нет. Для таких утверждений требуется проведение дополнительных исследований.

Cтопроцентных доказательств того, что содержащийся в дезодорантах алюминий является непосредственной причиной рака нет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Триклозан

Производители косметики добавляют это вещество во многие средства для того, чтобы предотвратить их загрязнение бактериями. Триклозан также добавляют в средства от акне, а также некоторые дезодоранты, антиперспиранты и бактерицидное мыло для того, чтобы предотвратить размножение бактерий на коже.

Вещество настолько распространено, что оно обнаруживается в моче у 75% американцев. Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) до сих пор считало триклозан безопасным.

Однако, появились новые исследования, ставящие под сомнение эту уверенность. В ходе экспериментов над животными выяснилось, что триклозан вызывает необычную активность гормонов. В других работах говорится о способности вещества взаимодействовать с микробиомом кишечника и даже влиять на работу генов.

- У рыб и земноводных триклозан снижает функцию щитовидной железы, которая так необходима для функционирования головного мозга, - отмечает доктор Патисол.

Фталаты

Эти компоненты помогают дезодорантам и другим косметическим средствам задерживаться на коже в течение длительного времени. Как оказалось, фталаты способны нарушать функцию мужских гормонов – андрогенов. То есть то, как организм продуцирует и использует гормон тестостерон.

Возможно, многие из вас считают, что тестостерон – это исключительно мужской гормон. Однако, это не совсем так. Тестостерон образуется и в организме женщин. Его функция - отвечать за тонус и мышечную силу.

- Особо опасно то, что фталаты могут снижать мужскую репродуктивную функцию и отрицательно влиять на развитие плода у женщин, - отмечает доктор Патисол. - Эти вещества могут повышать риск астмы и даже снижать IQ плода.

Фталаты обычно содержаться во всех продуктах с ароматом, который держится в течение какого-то времени. То есть, это все средства, начиная с геля для душа и шампуня, заканчивая спреем для волос и мылом.

Различные ароматы

Каждый косметический продукт имеет свой «аромат» или «парфюм», который входит в состав его ингредиентов. Невозможно узнать какие именно химические вещества скрываются под этими, казалось бы, безобидными названиями. Ведь состав парфюма защищен торговой маркой.

- Ими могут и фталаты или даже аллергены, вызывающие реакцию кожи, - отмечает доктор Патисол. - Даже вдыхание ароматизированных косметических продуктов у некоторых людей может вызывать аллергию.

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Квасцы

Жженные квасцы использовались как средство от пота еще в древнем Египте, Китае и других азиатских странах. Это горный минерал, смесь солей алюминия и калия. В отличие от антиперспирантов, квасцы не блокируют потовые протоки, а впитывают избыток влаги.

Благодаря наличию кислоты они обладают бактерицидным действием и позволяют избавиться от вонючих бактерий. Кроме того, квасцы позволяют избавиться от грибков, а также обладают противовоспалительными свойствами.

При нанесении на кожу квасцы образуют тонкую пленку, которая проницаема и не мешает потоотделению.Многие врачи-дерматологи считают квасцы безопасным средством от пота, к которым практически нет противопоказаний. Их могут использовать беременные и кормящие. Однако, к ним может развиваться индивидуальная непереносимость. Лицам с гиперчувствительной кожей применять квасцы не рекомендуется.

Недельные антиперспиранты

Наносить их нужно всего 1 раз в неделю, а производители обещают эффект в течение семи дней. Клинические исследования и отзывы пользователей подтвердили его эффективность. То есть, действительно, пот в подмышечной области перестает выделяться в течение 6-7 дней. Но, как оказалось, это не панацея: прекращается выработка пота в подмышечной зоне, зато усиленно выделяется влага на других частях тела.

В состав антиперспиранта входит денатурированный спирт и гидрат хлористого алюминия. Но, если в обычных антиперспирантах алюминий составляет 10%, в недельном его содержание составляет 30,5%.

В большинстве случаев антиперспирант не вызывал побочных эффектов. В редких случаях аллергию, зуд, сухость в месте нанесения. Однако, большое содержание алюминия не может оставаться безвредным для организма. Соли этого металла могут вызывать воспаление лимфатических узлов и сильный зуд. Все антиперспиранты противопоказаны во время беременности и кормлении грудью, поскольку могут оказывать вредное воздействие на организм матери и ребенка.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ: СОВСЕМ НЕ ОЧЕВИДНЫЕ ПРАВИЛА!

- Антиперспиранты нужно наносить на чистую сухую кожу вечером после душа.

Дело в том, что химическим веществам в его составе нужно успеть впитаться и заблокировать протоки потовых желез - только тогда средство начнет работать. То есть если вы намажетесь стиком с утра после душа, пока он даст эффект, вы уже вспотеете и начнете пахнуть. К тому же, на недостаточно сухих подмышках средство может просто скататься и не попадет в глубь кожи.

- Не стоит наносить антиперспирант на большие участки тела перед занятиями спортом. Так вы блокируете выделение пота. Но тело в итоге перегревается - ведь с выделением пота происходит процесс терморегуляции. А у вас, чего доброго, на этих местах могут возникнуть прыщи.