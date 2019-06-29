2019-06-28T23:17:33+03:00
Общество

Корреспондент «Комсомолки» ловил рыбу мечты в мутной воде голыми руками

Попробовал себя в почти забытом, но очень азартном народном промысле
Александр РОГОЗА@rogozavr
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- На удочку каждый поймает. А вы попробуйте, как я, - без наживки и поплавков!- На удочку каждый поймает. А вы попробуйте, как я, - без наживки и поплавков!Фото: Александр РОГОЗА
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Известный кладоискатель Владимир Порываев - мастер на все руки. Мы приехали с ним в окрестности подмосковного города Ступино. Лопасня (ударение, кстати, на второй слог) - средняя по меркам Московской области река, приток Оки.

Порываев, как выяснилось, хранитель одного старого русского промысла - умеет ловить рыбу… руками. Наши предки именно так добывали пищу еще до изобретения удочек. Порываев изначально человек деревенский, под Ступином на берегу Лопасни жило много поколений его предков. Владимира научил ловить рыбу руками отец. Того - дед. И так далее.

- Наверное, в детстве многие ловили руками в ручьях всякую мелочь - пескариков, гольцов, - объясняет мастер, пока мы переодеваемся в спецовки из плотной ткани и сапоги. - Но на самом деле руками можно ловить и большую рыбу. Понятно, что в подмосковных речках не живет очень крупная рыба. Но мой личный рекорд, например, трехкилограммовая щука.

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

Я отвечаю за садок (для удобства вешаю его на шею).

- И еще ты должен мутить! - объявляет мне Порываев.

- Чего делать?

- Мутить воду. Смотри. Есть две базовые народные мудрости, которые нам сейчас нужны: «Рыба плавает по дну» и «Ловить рыбу в мутной воде». Работаем так: я показываю тебе место, ты стоишь и мутишь воду, поднимая со дна ил. Главное - без шума и волн. В мутной воде рыба слепнет, она не понимает, куда можно сбежать. Тут-то я ее и цап-царап!

У каждого вида рыбы свои места обитания. В осоке любят кочумать плотва и окунь. В корягах - голавль. Порываев ходит, шаря в воде.

- Глубоко нам не надо, наша глубина - по длине вытянутой руки.

В зарослях травы он через минуту вытягивает первую плотву с ладошку. Еще через двадцать секунд в его руках бьет хвостом окунек, полосатый, как зебра. Но этот слишком маленький. Отпускаем.

БЕЗ РЕЗКИХ ДВИЖЕНИЙ!

Мы идем против течения. Я старательно мучу воду, Порываев продолжает тягать рыб. Мелкие тут же возвращаются в Лопасню. Окрашенная илом муть медленно обволакивает очередные заросли осоки. Я прошусь тоже попробовать и лезу в эти заросли, просеивая руками стебли травы у дна. Поначалу ничего. Потом вдруг фьють - кто-то гладит меня по ладошке. И еще. И еще. Да тут столько рыбы, оказывается! Но рыба каждый раз ускользает.

- Ушла. И эта. И эта. Да что ж такое! - кричу я.

А Порываев между тем тащит мне в садок уже пятую или шестую рыбу. Только что - крупного голавля.

- Не пытайся ее схватить! - учит опытный рыбак. - Так у тебя никогда не получится. Рыба быстрее, чем ты. Не нервничай. Не делай резких движений. Нужно не спеша сжать руку. А еще лучше - помочь себе второй рукой. В крайнем случае попытаться прижать рыбу ко дну, а потом достать.

Бац - чувствую, что есть. Медленно поднимаю из воды руку. Там рыбка. Плотва-подросток.

ЧЕТЫРЕ КИЛО

Мы ползаем в кустах, под корягами (тут важно не наступать на стволы и не трясти их, иначе рыба уйдет). Мой рыбный сенсей продолжает вытаскивать из мутной воды плотву и окуней.

- Чувствуешь? - радуется Порываев. - Это круче, чем стоять с удочкой. Невелика радость - обмануть безмозглую рыбу, поймав ее на крючок. А здесь ты приходишь за ней в ее привычную среду обитания. Это как птицу на лету поймать. Кайф.

За полтора часа мы проходим по Лопасне больше километра. На берегу взвешиваем улов - четыре кило. Но сам я ничего путевого не поймал.

Порываев объясняет, что хватать надо очень крепко, без оглядки на то, что рыба живая. Она все равно пойдет на сковороду или в кастрюлю.

Главное - правильный хват!

ИСТОЧНИК KP.RU

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