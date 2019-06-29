2019-06-28T23:21:40+03:00
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«Овсянка, эсер!»: Шерлок Холмс едет в царскую Россию

В сериале с неожиданным сюжетом роль британского сыщика исполняет Максим Матвеев
Егор АРЕФЬЕВ
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В России Шерлок (Максим Матвеев - слева) действует без доктора Ватсона. Помогает ему военный врач Карцев (Владимир Мишуков). Фото: Пресс-служба ПК «Среда»В России Шерлок (Максим Матвеев - слева) действует без доктора Ватсона. Помогает ему военный врач Карцев (Владимир Мишуков). Фото: Пресс-служба ПК «Среда»
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В помпезном особняке статского советника Половцова (он же Дом архитектора) на набережной Мойки в Питере читали стихи Сергей Есенин и Николай Клюев. Напротив жил юный Володя Набоков. Теперь это место для экскурсий, балов и съемок - в этих интерьерах отсняли сериал «Великая», фильм «Гоголь. Начало» и множество других проектов. Дубовый зал, резные панели и камин из Флоренции... Именно здесь продюсерская компания «Среда» снимает сериал «Шерлок Холмс в России».

По легенде проекта в конце XIX века в Питер прибывает Шерлок Холмс (Максим Матвеев). Сыщик из Лондона обожает Толстого и Достоевского, отлично говорит не только по-русски, но и еще на девяти языках.

- Мы снимаем фантазию на тему приключений Шерлока, - объясняет режиссер проекта Нурбек Эген. - Сценарий Олега Маловичко не базировался на произведениях Конан Дойла. Идею Александру Цекало принес художник Александр Шабуров (арт-группа «Синие носы», прославившаяся в том числе и работой «Эра милосердия», где изображены целующиеся милиционеры. - Авт.). Наш Шерлок по-английски ироничен, расчетлив, холоден. Но, попав в нашу страну, начинает меняться и по-своему отражать Россию. Максим Матвеев скрупулезнейше работает над Холмсом - расписал целую тетрадь: в каком состоянии входит в сцену, как завершает, как начинает следующую. Люди шутят, что эту работу можно отправлять в Музей Холмса в Англии. При этом задачи запечатлеть время или исповедоваться от имени Шерлока у нас нет. Мы хотим интересно рассказать историю.

У Шерлока - обычный, вполне современный костюм-тройка, никаких котелков или курительных трубок. В паузе Матвеев отвечает на сообщения, хотя в его айфон с потолка бесстыже заглядывают пухлые ангелочки. В отличие от мраморной статуи римлянки, скопированной с античного оригинала, - та деликатно отвернула мраморную голову.

- Мальчики, перчаточки аккуратно за пояс, чтобы не потерять, - ласково обращается к казакам администратор.

- Я усы сдал! - бойко отвечает один из мужиков.

Бойцы охраняют государя Александра III (Борис Хасанов). А император в это время делает селфи со своим бюстом. Скоро в кадр. На наборном паркете Шерлок пытается вывести на удушающий прием солидно одетого мужчину. Господа катаются по полу, ерзают, кашляют, пока не собирают в гармошку весь ковер возле роскошного рояля. Тут с охраной из казаков в кабинет и влетает царь. Драчуны подскакивают и вытягиваются по струнке.

- Я не обижу вас, если спрошу, не социалист ли вы? - интересуется император. Вопрос звучит логичным. В то время в России орудовали эсеры, октябристы...

- Холмс, частный сыщик, - отвечает Шерлок. - Ищу людей, нарушивших закон.

Сыщик оказался в России, чтобы взять след Джека-потрошителя - маньяка, орудовавшего в окрестностях Лондона в конце XIX века. По сюжету сериала убийца осел в Питере. В Россию Холмс прибыл без Ватсона, поэтому помогать сыщику берется военный врач Карцев (Владимир Мишуков).

На самый первый взгляд матвеевский Холмс не выглядит английским сверхчеловеком с токсичной иронией, обжигающей окружающих. Актер не идет по пути Бенедикта Камбербэтча, но не следует и по пути Игоря Петренко, сыгравшего Холмса в постановке Андрея Кавуна (однокурсника режиссера Нурбека Эгена) 2013 года. На канонического Шерлока Василия Ливанова тоже непохоже. Новый Шерлок находится где-то между известными инкарнациями сыщика с оглядкой на бурлескное прочтение Уилла Феррелла в недавней фантасмагории «Холмс & Ватсон».

После сотен экранизаций в истории Шерлока занятнее всего, пожалуй, галерея второстепенных персонажей. В России Холмс встречает коварного Знаменского (Константин Богомолов) - министра внутренних дел и большого политического игрока; начальника одного из полицейских участков Трудного (Павел Майков) - он известный писатель, который завидует Достоевскому. И, самое главное, очаровательную Софью (Ирина Старшенбаум) - именно эта девушка, возможно, растопит обледенелое сердце Холмса.

8-серийный проект выйдет на Первом канале в новом телесезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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