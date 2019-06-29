Улыбочка за миллион!

Врач-стоматолог Юлия Селютина рассказала, почему у Шнурова зубы красивее, чем у Нагиева, а лидера группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко ждет ужасное будущее из-за прикуса.

Наши артисты очень много денег вкладывают в свой имидж. Филипп Киркоров, например, миллионы тратит на гардероб. Анастасия Волочкова всегда в поисках актуальных бикини - ну для шпагата же нужно. Тина Канделаки показывает, сколько усилий нужно приложить, чтобы у тебя было красивое молодое лицо. Но есть еще одна важная часть, про которую как-то не очень принято говорить, это улыбка, точнее, зубы. Разве что Сергей Шнуров откровенно рассказал, что сделал зубы за баснословные 250 000 долларов в Америке. При этом, говорит Юлия Селютина, в нашем шоу-бизнесе немало звезд, кому нужно срочно заняться «ремонтом челюсти», а иначе быть беде.

Сергей Шнуров

- Зуб не дам! Я за них четверть миллиона долларов отвалил!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Да, у артиста сейчас действительно одни из самых красивых зубов. Как рассказывал Шнур, он делал их в Лос-Анджелесе, потому что старые износились: «Я много кого кусал за свою жизнь. Какие-то зубы остались в телах поверженных врагов». В сети ходило фото артиста без одного зуба, но я не думаю, что у него что-то сломалось, скорее всего, это была какая-то клоунада, а на деле просто имплант не приживался. Сейчас у Сергея все отлично - и цвет, и размер. Если бы он не демонстрировал «некрасивость» своих прежних зубов, то никто бы и не догадался, в отличие от того же самого Нагиева.

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Виталий СОЗИНОВ/ТАСС, Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

У Аллы Борисовны была высокая стираемость зубов, что, скорее всего, случилось из-за бруксизма - ночного скрежетания зубами. Плюс большие промежутки между зубами, так называемые тремы, и диастема - та самая щелочка. Еще короткая уздечка верхней губы, которая спровоцировала эту щелочку. Зубы друг с другом плохо контактировали. Все это ведет к проблемам с деснами. Единственное решение - протезирование, что Пугачева и сделала. Была проведена ортопедическая работа, изготовлены специальные коронки, которые фиксируются на каждом зубе. А с прикусом у Примадонны все нормально.

София Ротару

София Ротару.Фото: Евгения ГУСЕВА

С возрастом, как ни крути, проходит естественная физическая стираемость зубов. Если у тебя есть деньги и возможности, то, конечно, можно сделать, как София Михайловна. У нее свои зубы чуть сточены и сверху наклеены керамические накладки - виниры. Они очень тонкие и очень качественные. Говорят, артистка делала зубы то ли в Швейцарии, то ли в Прибалтике и они обошлись ей под 200 000 долларов.

Дмитрий Нагиев

Сразу видно, что у знаменитого актера и телеведущего зубы сделаны. Они у него слишком белые, выглядят совсем неестественно. Можно было бы поиграть с цветом. Но, наверное, ему хотелось, чтобы все сразу видели - у него новые зубы, такой «привет стоматологу». Кстати, такие же зубы и у модной блогерши Анастасии Ивлеевой.

Илья Лагутенко

Илья Лагутенко.Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В свое время именно в его знаменитую улыбку и влюбились миллионы поклонниц. Но сформировалась она... из-за неправильной постановки зубов. У артиста одновременно дистальный прикус (нижняя челюсть сдвинута назад относительно верхней) и перекрестный. И верхняя, и нижняя челюсти сужены, зуб на зуб наезжает. И нижняя челюсть смещена в левую сторону. Наверняка были или есть аденоиды, нарушено носовое дыхание. Чисто эстетически это Илью не напрягает.

СКАЖИТЕ, ДОКТОР

Неправильный прикус делает лицо старее

Казалось бы, такая мелочь, но из-за неправильного прикуса лицо человека выглядит намного старее - образуются носогубные складки, которые чем дальше, тем становятся глубже. Наблюдаются диспропорции лица - особенно яркая картина, если нижняя челюсть слишком маленькая, это визуально увеличивает нос.

- Неправильный прикус у актрис Марии Кожевниковой, Киры Найтли, Алисы Гребенщиковой, певицы Любови Успенской, - говорит врач-стоматолог Юлия Селютина. - Алисе Гребенщиковой, например, приходится прилагать усилия, чтобы закрыть рот, из-за неправильной постановки челюсти. У Успенской, судя по всему, тоже был мезиальный прикус. Она практически на всех фото раньше улыбалась с закрытым ртом. Сейчас вроде бы ситуация изменилась. Мы, конечно, судим исключительно по фотографиям из сети и видео из Инстаграма, но, судя по свежим фото, Любовь поработала над своей улыбкой.

- Очень часто о том, что неправильный прикус - это изюминка такая, говорят люди, которые почему-то не хотят исправлять его своим детям, - поясняет Селютина. - Мол, я же живу, женился/вышла замуж. И у них все получится! Все намного страшнее. Носогубки - наименьшая из бед. Вас в будущем ждут хронические мигренозные боли, боли в позвоночнике. И проблемы эти виниры не решат, просто улыбка будет выглядеть лучше. Так что задумайтесь и идите к стоматологу.