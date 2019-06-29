Самый выдающийся в шоу-бизнесе: Анна Семенович похвасталась своим знаменитым бюстом в бикини

Анна Семенович отдыхает в Итаии на озере Гарда. Певица остановилась в пятизвездочном отеле с большим бассейном и ежедневно принимает солнечные ванны. Яркими снимками своего летнего отдыха Анна похвасталась в Инстаграме: 39-летняя певица сфотографировалась в бикини, продемонстрировав свой легендарный бюст шестого размера во всей красе.

- Я могу целый день находиться в воде, истинная рыбка! Вода меня расслабляет и заряжает одновременно, наполняет силами и вдохновляет, — призналась Семенович.

Анна Семенович отдыхает на озере Гарда. Фото: Инстаграм.

Вид роскошных прелестей Семенович заворожил поклонников: подписчики ее страницы забросали Анну комплиментами. Бюст артистки считается самым выдающимся в отечественном шоу-бизнесе – и не без оснований.

На озере Гарда Анна предается релаксирующему отдыху: артистка ходит в спа, обедает в местных ресторанчиках и не пренебрегает шопингом.

- У меня отдых с чистой совестью. Я из тех людей, которые не могут расслабиться , если что-то не доделали, - рассказала Семенович на своей страничке. - Поэтому перед отпуском у меня обычно бешеный график, мне некогда спать, есть и общаться с близкими людьми, я как робот выполняю поставленные задачи и работаю 24/7. Первые пару дней отдыха я нахожусь в спячке, меня очень сильно восстанавливает сон и тишина. Мне надо молчать и постараться успокоить свой мозг, который ещё находится в рабочем режиме. Зато потом наступает релакс и полный кайф, стадию спячки я уже прошла, начинаю кайфовать.

В Италию Семенович прилетела после съемок в четвертой части «Гардемаринов» режиссера Светланы Дружининой. В картине Анне досталась роль неверной супруги одного из главных героев. Съемки фильма проходили в Крыму.

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- Какое счастье играть в одной картине с легендами нашего кинематографа! – рассказала певица в Инстаграме. - А главное поработать с потрясающей Светланой Дружининой. Я очень благодарна судьбе за такой шанс и возможность реализовывать свои мечты. Смотрите фотки со съёмок и попробуйте угадать кто на них мой муж, а кто любовник.

В четвертой части «Гардемаринов» также снялись Анастасия Макеева, Кристина Орбакайте, Александр Домогаров. Появится в картине и Михаил Боярский – его герой шевалье де Брильи неожиданно воскреснет после того, как сценаристы в последней части отправили его на тот свет.