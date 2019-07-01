2019-07-01T11:39:48+03:00
Происшествия

В Дагестане задержаны чиновники, которые наживались на строительстве школ

Арестованных заместителей директора единого госзаказчика-застройщика подозревают в хищении 240 миллионов рублей [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В следствии подозревают, что чиновники причинили казне ущерб на сумму более чем в 240 миллионов рублей.В следствии подозревают, что чиновники причинили казне ущерб на сумму более чем в 240 миллионов рублей.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Совещание, которое проводил директор государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" было прервано сотрудниками ФСБ, СК и МВД России. Спецназ под прицелом пулеметов вывел из зала заместителей директора госпредприятия: Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева.

- С 2016 года указанные должностные лица в нарушение законодательства о контрактной системе и инвестиционной деятельности, незаконно заключали государственные контракты с аффилированными им коммерческими структурами на строительство, реконструкцию и приобретение объектов дошкольного образования по завышенным ценам. Финансирование расходов осуществлялось в рамках реализации в Дагестане государственной программы "Развитие образования" на 2013-2020 годы по созданию в субъектах России новых мест в общеобразовательных организациях, - сообщили в ФСБ России.

Момент задержания чиновников государственного казенного учреждения Республики Дагестан. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Момент задержания чиновников государственного казенного учреждения Республики Дагестан.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

В следствии подозревают, что превышая свои служебные полномочия при реализации инвестиционных проектов чиновники причинили казне ущерб на сумму более чем в 240 миллионов рублей.

- По данным фактам возбуждены и расследуется три уголовных дела в отношении заместителей директора государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Саада Саидова, Юсупа Расулова и Магомедамина Казакбиева. По ходатайству следствия в отношении указанных лиц судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сейчас следствием проводятся все необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

В Дагестане задержаны чиновники, которые наживались на строительстве школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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