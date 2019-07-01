Особенные дети становятся героями своих мультфильмов

“Привет, я Ежик!” - чтобы сказать эту простую фразу, маленькому Глебу понадобилось очень много сил и времени. Мальчик занимается в инклюзивном центре «Особое детство» и вместе с другими особенными ребятами - сам, своими руками! - делает мультфильм.

- Глеб слепил ежика для мультфильма, а потом стал приносить нам второго, третьего… Мы, конечно же, всех включили в сценарий и предложили ему их озвучить. До этого он мог произвести у нас по одному слову - и очень-очень тихо. На озвучке фразы порой собирали из отдельных сказанных слов, увеличивали громкость. Зато теперь Глеб приходит к нам и сразу же говорит “Привет, я Ежик”. Услышав себя в мультфильме, он впервые начал говорить у нас целыми фразами, - рассказывает Ольга Москатова.

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Дом для “Особенного детства”

Два с половиной года назад она создала в Сочи центр творчества и развития «Особое детство». Сюда абсолютно бесплатно могут прийти семьи с особенными детьми - с аутизмом, синдромом Дауна, ДЦП, сочетанными нарушениями развития, генетическими заболеваниями.

В основном занятия в центре проводят волонтеры - родители детей и просто неравнодушные люди, готовые помогать. Фото: Центр «Особое детство»

- Я сама - бабушка ребенка с расстройством аутистического спектра, педиатр и психолог по образованию и мне давно хотелось начать помогать семьям с особенными детьми. Сейчас в наш центр ходят порядка 100 детей, а это более более 70 семей, - рассказывает Ольга Николаевна.

С семьями здесь занимаются логопеды - дефектологи, психологи, проходят творческие мастер-классы, спортивные и музыкальные занятия, работает две хореографические студии, группы раннего развития, работает гончарная мастерская.

- Мы приглашаем к себе ребят всех возрастов: у нас есть малыши 6-7 месяцев, а есть молодые люди 20-24 лет, ведь наш центр готов принять в свои ряды практически от нуля до 30 лет детей, подростков и молодых людей. Поэтому число направлений работы в нашем центре постоянно растет: мы хотим, чтобы у нас каждый мог найти дело по душе. Для старших ребят у нас открываются швейная и столярные мастерские, - говорит Ольга Москатова.

Занятия по гончарному искусству Фото: Центр «Особое детство»

В основном занятия в центре проводят волонтеры - родители детей и просто неравнодушные люди, готовые помогать.

Мультфильмы, которые лечат

Открыть свою мультстудию в “Особом детстве” мечтали очень давно. Но просто желания было мало: нужно оборудование, нужны узкопрофильные специалисты. И в прошлом году на мечту выиграли сразу два гранта: президентский и от администрации Краснодарского края.

- Ребенку с аутизмом часто невозможно объяснить, что будет в самой обычной бытовой ситуации, как правильно вести себя. Но эту ситуацию можно показать в доступной игровой форме, которую он примет и поймет, - говорит Ольга Москатова.

Профессиональный мультипликатор помогает родителям и детям собирать мультфильмы Фото: Центр «Особое детство»

В центре надеются, что их мультфильмы помогут как самим маленьким авторам, их семьям, так и тысячам других ребят - особенных и обычных.

Сценарии пишут родители вместе с детьми, сами лепят из пластилина героев, декорации, проводят покадровую съемку, озвучивают и вместе записывают песни. А мультипликатор Вадим Стенькин помогает собрать готовое видео.

Благодаря двум грантам, над мультфильмами работают сразу две группы. Одна создает мультики для самых маленьких - про сказочных героев и животных. Их персонажи учатся, казалось бы, простым вещам: почему нужно здороваться и прощаться, говорить “спасибо” и “пожалуйста”, чем лето отличается от зимы.

- У детей с аутизмом и другими нарушениями развития очень страдает эмоционально-волевая сфера, они не выстраивают ассоциативные ряды, не играют в ролевые игры, не проявляют эмоции или проявляют их очень однобоко. И мультфильмы со сказочными героями помогут именно таким детям, - рассказывает Ольга Москатова. - Наши дети, как правило, говорят очень мало или даже вообще не говорят. Кто-то, как Глеб, может произнести всего одно слово или всего несколько слов - и так, что ты его не услышишь. Мультфильмы их мотивируют попробовать что-то произнести. А благодаря занятиям с педагогом по сценическому мастерству, наши некоторые ребята начали произносить такие скороговорки, с которыми и взрослые-то не справятся! Кроме того, мультстудия помогает развивать мелкую моторику, воображение, память, коммуникацию, работать в команде. А ведь многие трудности связаны как раз с тем, что дети не хотят общаться, замкнуты в своем мире, у них большие поведенческие проблемы.

Летняя пора.Второй мультфильм из серии про времена года "Летняя пора"

Для более взрослых ребят мультфильмы готовит вторая команда. Их герои - обычные дети, их мамы и папы, а вместо сказочного леса вокруг - настоящий вокзал города Сочи, его пляж, торговые центры и улицы.

- Мы показываем простые бытовые ситуации и объясняем, что не нужно далеко уходить от родителей, как переходить дорогу, почему нужно делиться игрушками и так далее. Например, у нас есть мультфильм “Яблоко”. В нем мальчик поднимает с земли фрукт, а девочка показывает ему, почему яблоки нужно всегда мыть: под лупой видно множество копошащихся жучков и червячков — это бактерии и грязь, попавшая на яблоко, ведь оно лежало на земле, когда его нашли герои мультфильма. Сейчас мы пробуем снять мультфильмы о том, как вести себя при встрече незнакомцами, - говорит Ольга Москатова. - Выкладывая свои - пусть простые, пусть, может быть, смешные, но очень добрые мультфильмы - мы поднимаем темы, о которых важно знать всем детям.

Все декорации и героев дети и родители лепят сами из пластилина Фото: Центр «Особое детство»

“Помощь нужна всей семье, а не только особенному ребенку”

Мультфильмы меняют не только особенных детей. Ведь в их создании принимают участие целые семьи.

- Большинство наших родителей находится в депрессии. Кто-то ещё не готов в полном объеме принять сам факт проблем у ребенка, кто-то впадает в безразличие, кто-то напротив живет в постоянной тревоге. А потом мы видим, как они все вместе придумывают, лепят, обсуждают... Одна мама недавно слепила целый эскалатор: он был настолько точным, что я бы не удивилась, если бы он начал двигаться! Они забывают, хотя бы на короткое время, о домашних проблемах, о том, что у них “не такой” ребенок.... Многие были вынуждены бросить работу, чтобы ухаживать за детьми. А во время работы над мультфильмами они испытывают гордость за себя и своего ребёнка, за то, что они вместе создают такую невероятную красоту, - уверена Ольга Николаевна.

До свидания, друг!.Третий мультфильм, созданный в центре "Особое детство"

Родных в центре приглашают абсолютно на все занятия. Здесь считают, что помощь нужна не только особенному ребенку - но и всей семье.

- Во многих частных платных центрах сейчас работают только с особым ребенком - его заводят в кабинет, а вся семья остается за стенами, - говорит Ольга Москатова. А ведь родные сами не понимают, как себя нужно вести, чтобы помогать ребенку раскрываться. К нам приходят мамы, папы, бабушки и дедушки, и что очень важно - нормотипичные (“обычные” - прим.ред) братики и сестрички. Ведь когда в семье появляется особый ребенок, братьям и сестрам становится очень тяжело. Мы понимаем, как сейчас трудно в социуме - зачастую братья и сестры особенных ребят могут стать предметом насмешек в детском саду, школе. А в нашем центре они видят других детей, у которых тоже есть особенные братья и сестры, они начинают дружить, общаться, играть. Бабушки и дедушки, мамы и папы начинают лучше понимать своих детей: как особенных, так и обычных.