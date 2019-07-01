Пока в Грузии не утихают волнения, в соседней Абхазии приветствовали русских военных

Ровно 25 лет назад в Сухум были введены миротворческие войска СНГ, который на 100% (теперь уже это официально признают) были сформированы из солдат и офицеров российский армии. И до сих пор наши военные своим присутствием обеспечивают мир в Абхазии, за что народ им очень благодарен.

После победы Абхазии в войне с Грузией в 1993 году образовался очень зыбкий мир. Он мог быть нарушен буквально в любой момент. Это понимали и в Сухуме, и в Тбилиси и в Москве. А в самопровозглашенной республике очень надеялись на помощь России. После войны надо было заниматься восстановлением разбомбленных городов, а не обороной. И помощь пришла - 21 июля 1994 года в Абхазии высадились первые миротворцы.

- Это важнейшая дата для Абхазии, - сказал на круглом столе, организованном в Сухуми к годовщине событий президент страны Рауль Хаджимба. - Русские военные, это те люди, которые знают нашу историю и как нам было не просто. Как к миротворчеству относились в самой Грузии, на Западе. Мы хорошо помним те усилия, которые прилагались для того, чтобы это миротворчество состоялось. И если бы не эта поддержка , вряд ли была бы возможность существования Абхазии и дальнейшее признание.

В столице Абхазии прошел круглый стол, приуроченный к 25-летию введения миротворческих войск СНГ.Фото: Василиса НИКОЛАЕВА

С 1994 по 2008 (именно в этом году миротворческие войска были выведены — ред.) защищали мир в Абхазии более 40 000 российских офицеров.

- Я бы хотел напомнить, что тогда в 1994 году грузинская сторона была одним из участников договора по вводу в зону конфликта миротворческих войск. - Сказал, открывая круглый стол первый зампредседателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. - Это все происходило на моих глазах. В итоге за за 12 лет погибло 117 наших российских миротворцев. Двоим из них посмертно присвоены звания героя России. И все они погибли в результате провокаций со стороны Грузии. Ни одного выстрела и мины, ни одного ЧП не было связано с абхазской стороной.

Константин Затулин был единственным гражданским лицом, присутствовавшим на прибытии к границе Абхазии и Грузии миротворческого контингента. Он один из немногих политиков, кто высказывался резко против вывода миротворческих войск в 2008 году. Сейчас на территории независимого государства присутствует российская военная база. Она была сформирована сразу после Пятидневной войны в августе 2008.

– Для очень важно нахождение российских военных и пограничников в Абхазии, - сказал Рауль Хаджимба. - Именно эти силы позволили нам высвободить свои вооруженные силы и приступить к спокойной, мирной жизни. События, которые сейчас происходят в Грузии, говорят о том, что ничего не поменялось и не стало уроком для Тбилиси. Мы слышим лозунги, что якобы Абхазия оккупирована Россией. А разве Абхазия не была оккупирована Грузией, начиная со времен советской власти, когда фактически мы абхазы по своем существу были запрещены? Нам нельзя было говорить на своем языке, а навязывался грузинский. Делалось все, чтобы нас не было. Разве нельзя назвать оккупацией, когда к нам сюда тысячами завозились с территории Грузии так называемые переселенцы. Спецпереселенстрой организовывал эти работы по перевозке ни в чем не повинных грузин, которые выселялись с территории Грузии и заселялись к нам сюда. Мы отдаем себе отчет и понимаем, кто Абхазия должна и дальше очень жестко и последовательно отстаивать свои позиции. Мы должны сохранить свою идентичность, построить независимую экономику, финансы, политические процессы. Но без России и ее вооруженных сил нам будет очень непросто. Поэтому мы искренне благодарны всем воинам-миротворцам, которые способствовали этому мирному процессу. Спасибо вам!

В 2017 на набережной в Сухуме был открыт памятник погибшим российским миротворцам. Бронзовый солдат с автоматом в руках. К сожалению мир и порядок не редко приходится защищать оружием. Кроваво красные розы принесли сюда в 25-летнюю годовщину приехавшие на круглый стол бывшие военные, ветераны миротворческих сил.

Памятник погибшим российским миротворцам в Сухуме появился в 2017 году.Фото: Василиса НИКОЛАЕВА

Мнение эксперта

Старший преподаватель Военной академии Генерального Штаба вооруженных сил РФ, доцент, кандидат политических наук, генерал-майор Александр Рогов.

- Во всех этих странах (бывших республиках СССР — ред.) проблемы начинались именно с вооруженных сил. Когда Советский Союз распался, в республики пришла новая власть, а вооруженные силы еще оставались вроде бы едиными. И на каждом месте командиры принимали решения сами, потому что «сверху» им отвечали — вы там на месте, вам виднее. Не секрет, что армии приходилось выбирать. В Карабахе были случаи, что офицеры то на одной, то на другой стороне воевали. И здесь в Абхазии кто-то помогал грузинам, кто-то осетинам. В Армении вообще картина тяжелая была, так наших военных и их семьи чуть ли в заложниках держали. Вот одна из причин откуда все эти войны и пошли.

- Как отнеслись к русским миротворцам тогда в 94-м в Абхазии?

- Очень хорошо отнеслись, потому что от них многое зависело. Наших миротворцев везде хорошо принимали — и в Югославии, и в Таджикистане. Русский менталитет таков, что мы скорее поможет кому-то, кому плохо, чем самим себе. Вот такие мы, и нас не переделать.

- Что вы можете сказать про заявления грузин по поводу 20% оккупированной территории?

- Что надо учить историю - Абхазия до СССР была отдельной страной. Кто кого тут оккупировал не понятно? Страна проголосовала за независимость, принято решение. Абхазия не хотела и не хочет быть в составе Грузии, но ее решили заставить. Насилие всегда вызывает ответную реакцию. Грузия могла быть конфедерацией, в составе которой и Осетия, и Абхазия и Аджария. Я думаю, договорились бы так, чтобы все всех устроило. Но в Тбилиси решили пойти другим путем.

- Самая успешная наша российская миротворческая операция за последние 25 лет?

- Таджикистан. В мире ее признали. Много лет мировое сообщество не соглашалось с тем, что наша операция была именно по принуждению к миру. Но потом настал момент, когда можно было говорить открыто. Где-то году в 2007 ООН признал наш успех в Таджикистане. Здесь в Абхазии все было гораздо сложнее. Тут переплелись и исторические и национальные интересы, много чего.

Мне приходилось много видеть конфликтов. Я работал в и Ливии и в других странах Ближнего Востока. По Сирии мы сейчас делаем анализ. Опыт нашими военными накоплен колоссальный и благодаря ему в Сирии, например, только путем переговоров удалось добиться того, что 2500 населенных пунктов сложили оружие и не воевало против нас. Это громадная цифра. Я был на конференции начальников Генштабов в ООН в 2017 году. К главе нашей делегации обратился зам генсека ООН по миротворчеству, попросил поделиться опытом, но только кулуарно, не при всех: «Ой, вы знаете, столько тут негативно настроенных к России, так что при всех не надо, - оправдывался он — Но нам очень важно изучить ваш опыт по созданию центров примирения сторон, по разминированию...». Тогда на конференции были делегации из 109 стран и всем было бы полезно изучить наш опыт. Но мы им делились по окончанию конференции в кабинете у ООНовских чиновников.

- Официально миротворцы в Абхазии были под знаменем Содружества Независимых Государств. А какие еще страны предоставили свой контингент?

- Да, по плану и по договору были заявлены и некоторые другие страны, но реально занималась решением конфликта только Россия.