А вам слабо? В свои 66 красноярец покоряет отвесные скалы без страховки

По 40-метровой скале, как ящерка, вниз головой скользит человек. А перед тем как спрыгнуть на землю, садится на шпагат - прямо в расщелине. Туристы в восторге и ужасе: «Так вот ты какой, Человек-паук!» А если без шуток: экстремальный спуск с вершины показал… красноярский пенсионер Андрей Дидух, или просто Андроныч, как называют его свои.

В Красноярске и Таиланде (куда улетает на зиму) он - знаменитость. Без страховки, босиком буквально бегает по скалам. За минуты карабкается на головокружительную высоту и бросается в воду. Молодые пасуют, а ему хоть бы что…

Кроме акробатических трюков, Андроныч поражает фигурой атлета. Ни жиринки - одни мышцы, торс, что у греческой статуи. Пока ровесники жалуются на болячки и загорают у телевизора, он покоряет вершины:

- Какие мои годы! Вообще я о возрасте не говорю. Специально устраиваю шоу для туристов в Тае и Красноярске, чтобы рекламировать здоровый образ жизни. А после спрашиваю: как думаете, сколько мне лет? Иностранцы начинают гадать: 80, 85? Я хохочу: «No, ninety!» Они чуть не в обморок: сумасшедшие русские. На самом же деле мне 66 лет. А весь этот розыгрыш - просто часть шоу.

ОТЖИМАЙСЯ!

Почему среди возрастных людей так много нездоровых? - задается вопросом Андроныч. Все просто: не те приоритеты. У нас больше 600 мышц, и они должны работать. Вместо того чтобы заботиться о физической форме, думаем о деньгах. Как результат - хондрозы, инфаркты, диабет…

- Конечно, лучше бы выбрать работу, чтобы быть всегда в движении. Если не получается, даже в офисе надо найти минуту - потянуться, подвигать головой, отжаться, поприседать. Дать нагрузку - пусть небольшую - каждой мышце.

Сам Андроныч родился в небольшом селе Каргино. Рос хилым, слабеньким. Мать во второй раз вышла замуж за вдовца с пятерыми детьми. Отчим был человеком жестким.

- Когда они расписались, ей уже 45 исполнилось. Маленькая, хрупкая, но такая сильная. Постоянно на работе - ей приходилось тягать шпалы на заводе. Воспитанием заниматься было некогда. А я как раз влюбился в одну девочку. И, чтобы ей понравиться, начал отжиматься, подтягиваться. Хотя тогда деревня спивалась. Глядя на все это, решаю: я и так дохляк. Значит, пить и курить нельзя совсем. Куда еще убивать свой организм? И к десятому классу накачался, стал спортсменом.

ВМЕСТО ОТЦА ДЛЯ 385 ДЕТЕЙ

Потом был лесной техникум, переезд в Красноярск. Жизнь помотала - сменил несколько занятий, даже красил купола у церквей. А в какой-то момент пошел работать в детский дом. И понял: вот оно!

- Я же из деревни - привык всем помогать. К тому же мой отец рано умер, а у него было много детей. И он никого не воспитывал. Так что у меня была мысль: значит, я должен работать в детдоме, помогать чужим детям. Был педагогом дополнительного образования, водил подростков в походы.

В детдоме проработал 25 лет. Для 385 детей заменил отца, к нему тянулись. Между тем контингент был непростой. Пацаны попробовали алкоголь, табак. Поначалу даже брали с собой в горы спирт-технарь.

- Приходилось отучать, показывать, как можно по-другому. С кем-то получилось, с кем-то нет… Один потом в священники пошел. Другой - Андрей Кузов - спас целую роту, когда служил в Чечне. Вспомнил наши уроки на Столбах, в критический момент научил всех, как связать веревки. В результате парни смогли спуститься со скалы, спаслись. А Андрею дали орден.

Фото: wikimedia.org

ЕЩЕ И ЭКВИЛИБРИСТ

Андронычу было около 50, когда он увидел на Столбах парня, лазящего без страховки. Сразу загорелся: и мне так надо! Стал тренироваться, дело пошло.

- Упражнения, растяжки. Скоро я тоже смог обходиться без веревки. Как занимался? Брал комплексы из йоги. И делал-делал-делал! Лет с 50 понял: людям надо говорить о пользе здорового образа жизни. Придумал свое шоу - стал спускаться со скал вниз головой. Работало ли? Еще как! Конечно, бывало разное. Как-то выпал снег, скала оказалась очень скользкой. Лечу я по ней к земле, думаю: это все. Нет, чудом сумел затормозить, пронесло. В другой раз также потерял контроль, когда кого-то обходил. Там человек поднимался, а я спускался. Но умудрился собраться, пойматься. Чтобы так владеть телом, надо развивать вестибулярный аппарат. Для этого натягиваю веревочку в нескольких сантиметрах от земли и тренируюсь по ней ходить.

ЧТОБЫ МЫ ТАК МОГЛИ

А чтобы не терять сноровку (по скалам в снег не побегаешь), зимует в Таиланде. Полуостров Райлей на Краби - настоящая Мекка для экстремалов.

- Помню, как в первый раз прилетел в Таиланд. Без английского, никого не знал. Через неделю нашел три работы: вожу экскурсии, даю уроки йоги. И показываю шоу на скалах (прыгаю в воду вниз головой).

- Влегкую поднимается без страховки в страшнейшие места. Мой сын с балетной подготовкой и сын друзей, спортсмен-гимнаст, (16 - 17 лет) так не смогли! - поразилась москвичка Екатерина Папина, увидевшая его шоу. - Красноярск делает людей-гвоздей.

ОФИЦИАЛЬНО

В 2019 - 2024 годах благодаря национальному проекту «Демография» во всех 85 регионах нашей страны будут работать региональные программы, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни россиян. Кроме того, будет формироваться система мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя.