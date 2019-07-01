Московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольера панд

Китайские панды стали звездами столичного зоопарка. Смотреть на них приезжал лично президент страны Владимир Путин, сотни фотографов сняли, как Диндин и Жуи валяются в вольере, жуют бамбуковые листья и строят морды. А теперь за жизнью панд можно наблюдать в режиме реального времени. Вот скучно вам в офисе, достали проблемы — открывайте трансляцию на сайте Московского зоопарка и улыбнитесь. Бамбуковые медведи такие смешные, что просто невозможно оторваться.

- Хочется, чтобы возможность познакомиться с нашими пандами была у каждого человека. Ведь далеко не все могут приехать в зоопарк, чтобы навестить Диндин и Жуи. С помощью онлайн трансляций мы сможем познакомить с пандами даже тех, кто живет на другом конце России или за рубежом, - объяснила Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Для наблюдения за черно-белыми мишками в вольере «Фауна Китая» установили восемь камер. Таким образом за тренингами, обедами и играми Диндин и Жуи можно будет наблюдать с разных ракурсов.