Эксперты назвали самые полезные и самые вредные каши

По последним научным данным, далеко не все каши поддерживают ваше здоровье. Более того, есть виды круп, которых лучше вовсе избегать. Мы попросили руководителя Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаиду Медведеву составить рейтинг из пяти самых здоровых каш для завтрака, а также антирейтинг блюд.

По словам эксперта, все каши, которые мы можем рассматривать в качестве полезных, должны делаться из цельнозерновых круп. Из таких продуктов мы получаем полезные медленные углеводы как источник энергии, а также клетчатку, микроэлементы и витамины. Эти ценные вещества содержатся только в цельнозерновых крупах и, увы, исчезают при их перемалывании и дальнейшей обработке.

Рейтинг самых полезных круп для завтрака

1 место: Коричневый и дикий рис

Он богат калием и потому очень полезен для сердечно-сосудистой системы. А также благоприятно действует на желудочно-кишечный тракт. Поскольку при переваривании рис мягко обволакивает стенки желудка. Только не забывайте, что полезен для здоровья именно цельнозерновой рис. Он не белого цвета, а бурый или коричневый. Гликемический индекс (то есть степень влияния продукта на уровень сахара в крови) у темного риса намного ниже, чем у белого, а вкус практически не отличается.

2 место: Гречка

В ней содержится медь, а также полезные вещества - флавоноиды, которые способствуют укреплению сосудов. Кстати, именно поэтому гречку нередко назначают больным после операции.

Гликемический индекс около 50 - это среднее значение, не низкое, но и не высокое. Как отмечает Зинаида Медведева, гречка очень полезна и для детского питания. Покупайте крупу-ядрицу, которую нужно варить 20 минут с лишним, советует эксперт.

3 место: Цельнозерновой геркулес (овсянка)

Главная ценность такой каши - бета-глюканы. Это очень полезный подвид клетчатки. В числе прочего он поддерживает продолжительное чувство насыщения. И можно спокойно дожить до обеда без вредных перекусов. Лучше всего подвергать овсяную крупу минимальной обработке, не добавляя сахара. Варить овсянку эксперт советует на воде, добавляя молоко лишь потом. И заправлять растительным, а не сливочным маслом. Таким образом наш организм получит полезные моно- и полиненасыщенные жиры, которые также создают чувство сытости на более продолжительное время.

4 место: Перловка

В ней много клетчатки. Причем она содержится не только во внешней части ядра, как в большинстве других круп, а во всем зерне. Достоинством перловки является то, что эта крупа некалорийна. 100 граммов (то есть полстакана) перловки содержат всего около 120 калорий. При этом в них 7 г клетчатки, около 10% дневной нормы витамина В3 и около 30% дневной нормы селена. А еще калий и фосфор.

Также достоинством этой крупы является низкий гликемический индекс - в районе 20 - 30 единиц. Это минимальный уровень среди всех круп. А значит, особенно полезна эта каша людям, страдающим диабетом.

5 место: Киноа

Эта псевдозерновая (на самом деле она относится к листовым овощам) культура родом из Южной Америки. В киноа высокое содержание белка, также эта культура богата магнием, калием, медью и цинком. В ней содержатся витамины группы B, среди которых пиридоксин, тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, ниацин.

БДИ!

А эти крупы лучше есть пореже

Белый рис

В школьных и институтских столовых, в буфетах и кулинариях мы привыкли к гарниру в виде плотно лежащих беленьких зерен. Но белый рис - это отшлифованный бурый или серый рис. Любое шлифованное зерно теряет многие полезные свойства и становится легкоусвояемым углеводом. Такая пища быстрее «эвакуируется» из желудка, дает меньшее чувство насыщения. Ученые провели исследование, в ходе которого испытуемым давали 50 граммов белого и серого риса. Подтвердилось, что ощущение насыщения от белого риса было намного меньше. Таким образом, если вы завтракаете кашей из белого риса, вам раньше захочется перекусить снова. Кроме того, в белом рисе практически нет витаминов и других важных для нас веществ, содержащихся в сером или буром рисе.

Манка

Это продукт мельчайшего помола пшеницы. В результате такой обработки крупа не содержит клетчатки, полезных минералов, а витаминов в ней минимум. Основная составляющая манки - крахмал. Из-за этого у крупы очень высокий гликемический индекс. Ее единственным достоинством является легкая и быстрая усвояемость, поэтому она считается либо детским питанием, либо питанием для больных. Здоровым взрослым людям часто есть ее на завтрак не рекомендуется. Но и педиатры сейчас не советуют пичкать детей манкой, поскольку быстрых углеводов у современных малышей в доступе и так предостаточно.

Овсянка быстрого приготовления

Геркулес мелкого помола по своим свойствам значительно отличается от цельнозерновой овсянки. Такая крупа плоха тем, что в ней намного меньше пищевых волокон. И когда вы едите такую кашу, то не получаете полезных веществ, которые содержатся в цельнозерновой крупе (например, упомянутых бета-глюканов). Но зато поглощаете много быстро усваиваемых углеводов. Крахмал, содержащийся в крупе, будет быстро расщепляться, а чувство насыщения мгновенно пройдет. И эффект для вашего организма от каши будет примерно таким же, как после сладкого десерта, а не полезного завтрака.

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