Москвичи не хотят платить штрафы: «Я оплатил проезд, а они из меня «зайца» делают»

Система «без турникетов» в общественном транспорте классная. Не нужно толпиться у первой двери. Заходишь в любые двери, сам оплачиваешь проезд с помощью валидатора. Но появилась проблема с «зайцами». О ней предупреждали сразу, поэтому и добавили контролеров на маршруты. Вот только штрафы выписывают даже тем, кто «зайцем» становиться не планировал. Рассказываем, что делать в таких ситуациях.

Случай №1. Оплата телефоном «заморозилась»

Доказывать, что он не «заяц» пришлось жителю Москвы Денису Бечину. Парень зашел в автобус №1 на площади Гагарина. Оплатил проезд, приложив телефон к валидатору возле первой двери, и проследовал в конец автобуса. Зашла контролер и стала проверять «Тройки», проездные. Подошла к Денису.

- Она попросила показать push-смс об оплате. А мне на телефон сообщение еще не пришло. Ситуация странная: я знаю, что точно оплатил проезд, на валидаторе была «зеленая галочка», но смс еще не пришла. В службе поддержки банка ответили, что платеж был и будет обработан в течении трех дней. Контролер сказала, что это тянет на штраф, - рассказал «Комсомольской правде» Денис Бечин.

После долгих доказательств, Денис приложил карту к другому валидатору и оплата прошла — смс пришла. Контролер махнула рукой и вышла из автобуса. Денис уже подумал, что сам «нокосячил» и первый раз не плотно приложил карту или еще что-то. Но через три дня банк все же списал деньги. В итоге, оплата прошла дважды.

Что пошло не так? Один из валидаторов был не подключен к интернету, поэтому оплата прошла с задержкой (деньги были «заморожены»).

Как быть? Контролер, как объяснили в «Мосгортрансе», должна была считать информацию с мобильного телефона — пассажир должен открыть приложение (например, Apple Pay или Samsung Pay) и показать изображение банковской карты.

Случай №2. Не успел пройти к валидатору

История Екатерины Смирновой не единичная, это происходит почти каждое утро в часы-пик. Кто-то намеренно не оплачивает проезд, делая вид, что не может пробраться к валидатору, а кто-то случайно. Так вышло, что Катя проехала одну остановку в поиске карты «Тройка» в сумке, в этот момент в троллейбус №41 вошла контролер. Девушка сказала, что прямо сейчас оплатит проезд, но контролеру этого было недостаточно и та стала грозить выписать штраф за поездку «зайцем».

Валидатор в одном из автобусов Москвы.Фото: Евгения ГУСЕВА

Что пошло не так? Девушка не вовремя оплатила проезд.

Как быть? Желательно подготовить карту заранее. Если подошел контролер, посмотрите, кто перед вами — сотрудник ГУП «Мосгортранс» (не имеет права выписывать штраф) или ГКУ «Организатор перевозок» (имеет право выписывать штраф).

Случай №3. Сначала занял место

- Мне выписали штраф за безбилетный проезд на автобусе, но не дали подойди и купить билет, - рассказывает студент Николай из Тимирязевской академии.

Парень рассказывает, что буквально забежал в маршрутку №319, на улице шел дождь, а сзади него была очередь. Он решил сначала занять место, потом понял, что проход забит людьми до отказа и до валидатора он не пройдет. Оплатить проезд думал при выходе. Но контролеры зашли раньше и выставили парня из маршрутки.

Что пошло не так? Оплачивать проезд, конечно, нужно при входе.

Как быть? Контролер ГКУ «Организатор перевозок» имеет право выписывать штраф и попросить выйти на ближайшей остановке, если пассажир отказывается предоставить паспортные данные для выписывания штрафа.

Случай №4. «Потерял» проездной

Проезд Алексей оплатил и в спешке сунул «Тройку» то ли в один из карманов, то ли в портфель. Как раз зашли контролеры.

- Я не смог нащупать за 30 секунд билет, при том, что оплатил проезд. А тут как раз моя остановка. Контролеры уже сказали, что я безбилетник и хочу сбежать. Но я им предложил выйти со мной, чтобы я возле остановки нашел карту «Тройка», - рассказывает Алексей Жданов.

Контролеры отказались верить пассажиру, встали поперек дверей, но поток выходивших людей «вынес» меня, а проверяющие не стали выходить и пошли дальше по автобусу.

Что пошло не так? Конечно, у контролеров возникло сомнение. Но и явных доказательств у парня не было.

Как быть? Показывать проездной, контролер имеет право требовать его для подтверждения оплаты проезда.

Случай №5. Карта не сработала

Пассажирка Анна Никулина приложила к валидатору карту «Тройка», но якобы ошибка. Девушка еще раз прикладывает — тоже самое. Проверила баланс карты с помощью мобильного приложения — деньги есть. Остальные пассажиры прикладывали карты и оплата проходила. Как раз вошел контролер. Девушка сказала о неисправности то ли валидатора, то ли карты, но разбираться контролеру было некогда — выписали штраф.

Что пошло не так? Девушка не проверила исправность карты до поездки.

Как быть? Можно восстановить размагниченную карту «Тройка» с сохранением баланса или количеством поездок. Однако сделать это заранее, а в автобусе купить разовый билет. Штраф же придется заплатить, но его можно оспорить в суде.

Если карта с достаточным объемом средств не сработала при считывании, штраф оплатить всё равно придётся.Фото: Евгения ГУСЕВА

Кстати

В прошлом году (2018) оштрафовали более 365 000 человек. В сравнении с количеством пассажиров, это меньше 1%. Административное наказания в виде наложения штрафа составляет 1000 рублей.

Важно

Действия контролера ГУП «Мосгортранс» при проверке:

- контролер имеет право требовать у пассажиров предъявления (передачи в руки) проездных документов и документов, подтверждающих преимущество по оплате проезда;

- при выявлении безбилетного пассажира обязать приобрести у него (контролера) или водителя данного транспортного средства посадочный талон в соответствии с действующим тарифом;

- контролер может изъять у пассажира нелегитимные (поддельные) проездные документы, социальные карты москвичей (СКМ) или социальные карты жителей Московской области (СКМО), а также иные льготные персонифицированные карты, не принадлежащих лицам, их предъявившим;

- если пассажир отказывается оплатить проезд и (или) провоз багажа (ручной клади), контролер вправе потребовать от пассажира покинуть салон транспортного средства на ближайшем остановочном пункте.

Действия контролера ГКУ «Организатор перевозок» при проверке:

- в случае отсутствия проездного документа имеет право потребовать предъявить паспорт и выписать штраф в 1000 рублей;

- штраф не оплачивается на руки контролеру, оплата производится через банк или портал «Госуслуги»;

- если пассажир не показывает паспорт для оформления безбилетного проезда, контролер имеет право (в сопровождении сотрудника полиции) доставить пассажира в отделение полиции для установления личности.