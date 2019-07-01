2019-07-01T14:58:55+03:00
Звезды

Алла Пугачева прокатилась по перрону на лимузине Галкина за 10 миллионов рублей

Певица уехала с детьми в Юрмалу [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Пугачева и Максим Галкин приехали на отдых к Балтийскому морю.Алла Пугачева и Максим Галкин приехали на отдых к Балтийскому морю.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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По традиции на лето Алла Пугачева уезжает с семьей в Латвию. Там АБ всегда останавливается на шикарной вилле «Марта» (один из самых дорогих домов, принадлежащий банкиру Виктору Красовицкову, выставлен на продажу с солидным ценником в 15 миллионов евро) в центре Юрмалы.

Этот роскошный комплекс включает в себя несколько зданий — двухэтажный особняк, спа-комплекс, теннисный корт, гараж и помещение для охраны. В главном доме четыре отдельные комнаты, кинозал, библиотека, кухня, столовая и зимний сад.

АЛЛА ПУГАЧЕВА с Максимом Галкиным уехали в Ригу 30.06.2019.

Напомним: для туристов месяц проживания в «Марте» стоит 100 тысяч евро (более 7 миллионов рублей — Ред.). Но поскольку владелец виллы — знакомый Пугачевой, певица получила весомую скидку.

На перрон столичного рижского вокзала звезда подъехала на авто своего супруга Максима Галкина. Прямо к вагону певицу доставил Mercedes-Maybach черного цвета, цена которого составляет около 10 миллионов рублей. А дети и няни вышли из белого микроавтобуса.

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Пугачеву проводили в Юрмалу
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До Риги Алла Борисовна путешествовала на поезде, в личном вагоне, где у певицы помимо спальни и двух купе есть еще душевая комната, столовая и кухня.

Звезда не скрывает, что у нее аэрофобия, поэтому чаще всего путешествует поездом.

На перрон Алла Борисовна вышла в забавной прическе с двумя хвостиками и черном спортивном костюме, поверх которого, видимо, на случай дождя надела желтый плащ. По приезде в Ригу звездной семье пришлось пройти с чемоданами по перрону, как рядовым гражданам. Только за пределами вокзала их ждал водитель. Что, впрочем, не смутило ни артистов, ни их детей, которые дисциплинированно тащили свои рюкзачки. Добравшись до своей юрмальской виллы, звездная семья отправилась на прогулку вдоль моря.

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Пугачева приехала в Ригу
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ИСТОЧНИК KP.RU

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