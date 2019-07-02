Как работает главный военный банк страны

Вот таким получился разговор.

– С какой целью ПСБ оказался на Международном военно-техническом форуме?

Александр Чернощекин (А.Ч.): – На наш банк государством возложена важная задача – ПСБ является опорным банком для гособоронзаказа, для армии. Этот форум для нас – знаковое событие. Гособоронзаказ – это производство вооружений, средств связи, боевой техники, средств обеспечения. Но это еще и финансовые потоки, которые сопровождают производство. Государство финансирует гособоронзаказ. Средства должны проходить через цепочку кооперации по гособоронзаказу. И эта цепочка операций должна обслуживаться в каком-то финансовом институте. И контролироваться финансовым институтом, чтобы расчеты проводились своевременно, правильно, целевым образом. Промсвязьбанк – расчетная база. Через нас проходят расчеты по гособоронзаказу.

– Как ваши клиенты из числа малого и среднего бизнеса участвуют в гособоронзаказе?

А.Ч.: – Кооперация внутри гособоронзаказа разнообразная. В ней участвуют не только крупные компании, но и компании малого и среднего бизнеса, с которыми мы активно работаем, которых обслуживаем. Они поставляют компоненты систем, продовольствие, системы обеспечения, связи, IT-решения. И таких компаний даже больше, чем крупных. По суммам финансирования меньше, потому что каждая выполняет небольшую часть гособоронзаказа.

Здесь, на форуме, мы встретили большое количество наших клиентов – реальных и будущих. Они интересуются своим бизнесом. Для них есть гражданская тема, есть военная тематика. ПСБ – банк универсальный, старается предлагать им такие решения, которые в одинаковой степени были бы полезными и на гражданке, и в гособоронзаказе. Это и финансирование, и конкретные контракты с Минобороны. Среди наших клиентов есть головные исполнители, есть кооператоры второго, третьего, четвертого уровня.

.Фото: Иван МАКЕЕВ

– Как сложились отношения банка и Минобороны?

А.Ч.: – Эти отношения находятся в развитии. Функцию оборонного банка на нас возложили чуть более года назад – в феврале 2018 года. И с этого момента наше взаимодействие динамически развивается.

– Удалось ли наладить продуктивное взаимодействие с участниками форума?

А.Ч.: – Очень важным для нас является общение и получение обратной связи от компаний, работающих в сегменте малого и среднего бизнеса и вовлеченных в выполнение гособоронзаказа. Хотя ПСБ – опорный банк для ОПК и ГОЗ, мы работаем на рыночных условиях, поэтому наша задача – предоставить компаниям понятный, удобный сервис, необходимое им финансирование. Тем посетителям форума, кто еще с нами не работает, мы рассказали о себе, предложили интересные условия; а с текущими клиентами – усилили сотрудничество. Например, сегодня утром были хорошие, продуктивные переговоры, порадовали клиента положительным решением по кредиту, необходимому для завершения выполнения гособоронзаказа.

– Процент жесткий или щадящий?

А.Ч.: – Щадящий. Мы понимаем, что нагрузка идет на бизнес клиентов, поэтому предлагаем им хорошее финансирование по программам господдержки. Уникальная программа – 8,5%. Для малого бизнеса таких ставок не было никогда. Зачастую решения надо принимать оперативно, и в этом нам помогает накопленный опыт – работаем с сегментом МСБ уже 12 лет. Этот опыт мы можем предложить компаниям, которые работают в сегменте гособоронзаказа или с Министерством обороны.

– Какие вы видите отличия на этом форуме по сравнению с прошлогодним?

А.Ч.: – Банк за год прошел достаточно длинный и насыщенный путь по принятию на себя роли опорного банка гособоронзаказа. Сейчас мы намного лучше понимаем структуру и функции этой отрасли. Поэтому и количество клиентов у нас на стенде существенно возросло. Теперь можем считать себя полноправными партнерами значительного количества предприятий, которые вовлечены в исполнение ГОЗ.

.Фото: Иван МАКЕЕВ

– Представим, что вы заказчик, который пришел к представителю Промсвязьбанка Баранцу. Какой у вас интерес прийти ко мне?

А.Ч.: – Наш интерес может быть связан с финансированием контракта по гособоронзаказу. Мы являемся участниками кооперации, у нас есть часть авансирования по контракту. На полное исполнение работ требуется еще дополнительное финансирование от банка в виде кредита. Мы бы хотели, чтобы банк принял этот контракт на финансирование и обеспечил кредитную поддержку по нему.

– Какой процент?

А.Ч.: – Мы просим минимальный.

- 8,8% – бьем по рукам?

А.Ч.: – Я был бы очень доволен.

У нас, кстати, накоплен большой опыт в создании удобных сервисов для малого и среднего бизнеса. Для компаний, которые работают в сегменте гособоронзаказа, мы предлагаем услугу по онлайн-кредитованию. Когда компания может получить кредит, не обращаясь в офис банка, не предоставляя никаких документов, потому что банк уже знает о ней как о клиенте все и собрал из публичных источников дополнительную информацию. В интернет-банке у клиента просто появляется предложение по кредитованию.

– То есть, образно говоря, врач сам идет к больному?

А.Ч.: – Врач ставит диагноз. Я бы сказал по-другому: тренер приходит к спортсмену еще до того, как он его позвал. И начинает его разминать. При онлайн-кредитовании ноль документов внутри процесса. Все полностью автоматизировано. Клиент видит в интернет-банке или в мобильном банке кнопочку «получить деньги». Нажимает, выбирает сумму, соглашается с условиями, деньги зачисляют на счет. Как-то однажды клиент не поверил, что это работает, нажал на кнопку, и деньги были выданы. Потом он позвонил и попросил отменить операцию, потому что не ожидал, что деньги окажутся у него на счете.

– Иностранцы к вам забредают?

А.Ч.: – Смотрят стенд.