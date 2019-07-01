Дзюба против Смолова - битва в прямом эфире

Первый канал редко радует своих зрителей футболом, если, конечно, вынести за скобки матчи сборной России. И вот сюрприз - в прямом эфире мы увидим игру за Суперкубок. В этом матче, который традиционно проходит накануне старта очередного первенства России, встречаются действующий чемпион страны и обладатель Кубка. Некоторые особо придирчивые болельщики даже не считают Суперкубок полноценным трофеем, а все потому, что приз разыгрывается в одном матче, то есть за него не надо "убиваться" целый сезон. Откуда же к нынешнему розыгрышу такой интерес?

Причин немало и, пожалуй, главная из них - новый стадион "Динамо", открывшийся наконец после затянувшегося строительства и даже успевший принять один официальный матч в конце прошлого сезона, к котором хозяева бились с тульским "Арсеналом". Бело-голубая арена впечатляет даже на фоне многочисленных стадионов, возведенных в России к недавнему чемпионату мира, и любой матч на ней будет отлично смотреться в телеэфире. Ну а когда на новенькое динамовское поле выйдут такие маститые команды, как чемпион страны "Зенит" и обладатель Кубка "Локомотив", сдержать эмоции не сможет никто. Питерец Артем Дзюба против москвича Федора Смолова - ну кто из болельщиков устоит перед искушением включить телевизор?

Есть, правда, одно существенное "но": победа в Суперкубке считается дурной приметой. Практически все команды, бравшие трофей, не могли затем выиграть чемпионат: за 16 розыгрышей Суперкубка это правило не сработало лишь трижды (два раза после успеха в Суперкубке становился чемпионом ЦСКА и один раз - "Зенит").

Первый канал. Футбол. Суперкубок России. "Зенит" - "Локомотив". 6 июля, 18:55