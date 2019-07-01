2019-07-01T18:38:02+03:00
Политика

Путин заедет к Папе Римскому

Президент может пригласить понтифика впервые приехать в Россию
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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По информации "КП", Владимир Путин может пригласить Папу совершить исторический шаг - впервые приехать в Россию.По информации "КП", Владимир Путин может пригласить Папу совершить исторический шаг - впервые приехать в Россию.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 4 июля, Владимир Путин отправится с официальным визитом в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте.

Путин и Конте примут участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ.

Кроме этого президент России посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Франциском. По информации "КП", Владимир Путин может пригласить Папу совершить исторический шаг - впервые приехать в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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