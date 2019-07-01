Путин заедет к Папе Римскому

В четверг, 4 июля, Владимир Путин отправится с официальным визитом в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте.

Путин и Конте примут участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ.

Кроме этого президент России посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Франциском. По информации "КП", Владимир Путин может пригласить Папу совершить исторический шаг - впервые приехать в Россию.