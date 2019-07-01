В понедельник в Москве открылся II Международный парламентский форум "Развитие парламентаризма", на который Госдума пригласила около 800 депутатов и экспертов из 132 государств, включая спикеров 41 национального парламента.

На двусторонней встрече с председателем Великого Национального Собрания Турции Мустафой Шентопом Вячеслав Володин предложил создать единый реестр террористических организаций.

- Необходимо давать одинаковую трактовку, определение террористическим организациям, которые из-за несовершенства законодательства стран мира находят себе лазейку и уходят от ответственности. Единый реестр террористических организаций необходимо обсудить в рамках Конференции спикеров по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействию, очередное заседание которой пройдет в октябре Стамбуле, - отметил спикер Госдумы.

А турецкий коллега поздравил Россию с возвращением в ПАСЕ и высказал удовлетворение уровнем развития отношений Москвы и Анкары.

- Лидеры наших стран с начала текущего года встретились пять раз, что отражает положительную картину отношений. Строительство турецкого потока создает дополнительную глубину в наших отношениях, - подчеркнул Шентоп, добавив, что позитивный настрой в политике отражается и на торгово-экономических отношениях - в 2018 году товарооборот был увеличен до 26 миллиардов долларов, а число российских туристов в Турции превысило 6 миллионов человек.

Володин и Шентоп также подписали регламент Межпарламентской комиссии высокого уровня, созданную для сближения позиций и поиска новых эффективных форм сотрудничества.