Пять мифов об электронном больничном

В начале июля 2017 года именно в «Комсомолке» состоялась презентация больничного листа нового поколения, который сейчас уже называют суперсервисом цифровой экономики. Председатель Фонда социального страхования (ФСС РФ) Андрей Кигим рассказал об итогах пилотных проектов в нескольких регионах нашей страны. И анонсировал запуск выдачи электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН) по всей России. Напомним, Фонд соцстраха, из средств которого оплачиваются больничные, на тот момент обеспечил возможность подключения к системе оформления ЭЛН на всей территории страны. А медицинские организации и работодатели присоединяются к этой системе постепенно, по мере собственных технических и организационных возможностей.

«Мы ждали появления ЭЛН, необходимость в удобных новых технологиях действительно назрела, и мы оперативно подключились к системе электронного документооборота», - рассказал впоследствии на одном из «круглых столов» в «КП» представитель сети московских частных клиник, которые стали оформлять «цифровые» больничные одними из первых в столице.

- За первые полтора года мы преодолели порог в 5 миллионов электронных листков нетрудоспособности по всей стране, а на данный момент уже каждый четвертый больничный является электронным, - с гордостью говорит руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая. - В начале июня был выдан очередной, «юбилейный», 10-миллионный электронный больничный в Кемеровской области в городской больнице г. Анжеро-Судженск (численность населения 72 тыс. человек). В первой декаде июля 2019 года ожидается 11-миллионный ЭЛН.

Кстати, электронные листки нетрудоспособности выдаются не только в случае болезни, но и будущим мамам для оформления отпуска по беременности и родам. А поскольку воспользоваться сервисом нового поколения успели еще не все, то в бытовых разговорах и в интернете встречаются мифы и вопросы об ЭЛН. Вместе с экспертами Фонда социального страхования мы разобрали самые частые заблуждения и выяснили правильные ответы.

Миф 1: работодатель будет недоволен

«Если врач оформит больничный в компьютере - что я покажу своему работодателю для подтверждения, что не прогуливал?», «А если наша организация не подключается к ЭЛН, потому что это слишком сложно и накладно?» - такие вопросы задавали слушатели во время эфиров на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

- Своему работодателю вам достаточно будет назвать номер ЭЛН, оформленного врачом, - поясняет Татьяна Лотоцкая. - Если вдруг вы забыли цифры или хотите распечатать данные, можете легко узнать информацию об ЭЛН с помощью сервиса «Личный кабинет получателя услуг». Этот ресурс располагается на портале Фонда (lk.fss.ru). Для входа используются те же логин и пароль, что и для Единого портала госуслуг.

Если работник оформил электронный листок нетрудоспособности, то работодатель обязан принять этот больничный лист и обеспечить оплату за счет средств Фонда, подчеркивают в ФСС РФ. При этом есть несколько простых вариантов, которыми можно воспользоваться для загрузки электронного листка своего сотрудника.

Миф 2: коллеги узнают диагноз

В электронной базе можно увидеть код заболевания, а в интернете легко найти таблицу соответствия кодов болезням, переживают работники. Так при желании запросто можно будет узнать диагноз заболевшего!

«Это миф», - качают головой эксперты Фонда социального страхования. Диагноз в ЭЛН действительно отображается в виде кода, но работодатель доступа к этой информации просто не имеет. Он видит только причину временной нетрудоспособности: общее заболевание, уход за членом семьи, травма на производстве и др.

И сразу ответим на вопрос о возможности оформления электронного больничного по уходу за членом семьи: да, это сделать так же легко, как и получить цифровой больничный в связи с собственным заболеванием работника.

Миф 3: негосударственные клиники к такому сервису не подключают

Многие крупные работодатели предоставляют своим сотрудникам соцпакет, включая добровольное медстрахование (ДМС), в том числе в частных клиниках. Можно ли пользоваться электронным больничным, если лечишься в негосударственном медцентре, задаются вопросом работники. В начале материала мы уже упомянули, что в Москве именно сеть частных клиник была одной из первых, подключившихся к выдаче ЭЛН в столице.

- Безусловно, для негосударственных медицинских организаций нет преград в подключении к системе оформления ЭЛН, - подтверждает руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС РФ Татьяна Лотоцкая. - Сервис доступен при условии, что есть лицензия на медицинскую деятельность, включая проведение экспертизы временной нетрудоспособности. Форма собственности медицинской организации в этом случае значения не имеет.

Миф 4: ЭЛН выдают только в крупных городах и райцентрах

«Электронные больничные - это сервис только для продвинутых, больших городов. В сельской местности и интернет-то толком не работает, какие электронные больничные?!» - такие размышления можно встретить на форумах в интернете.

- Ничего подобного, - уверяет Татьяна Лотоцкая. - Мы отслеживаем выдачу электронных больничных, которые называем «юбилейными». Поначалу это был каждый стотысячный. И хочу отметить, что некоторые кратные ста тысячам «цифровые» листки выдавались в очень небольших населенных пунктах. Например, в поселке Усогорск Республики Коми, где население пять с половиной тысяч человек. Или в Республике Башкортостан, там было три юбилейных листка, и они тоже были выданы в сельской местности. В 2018 году количество выданных «цифровых» листков перевалило за несколько миллионов, но и даже миллионные «юбилейные» листки появляются в небольших городах.

Миф 5: хакеры могут взломать систему и обнародовать болезни пациента

- Все данные хранятся в защищенной государственной информационной системе. Такие системы имеют высочайшую степень защиты, - подчеркивают специалисты Департамента информационных технологий и защиты информации ФСС РФ. - Непосредственно больничные листы хранятся у оператора данной системы - Фонда социального страхования. База данных системы не имеет прямого выхода в интернет. Она расположена в защищенном сегменте, что полностью исключает ее взлом. Вся информация, которая отображается в личном кабинете пациента, проходит многоуровневую фильтрацию и ступени защиты.

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В помощь кадровикам и бухгалтерам

- Вы можете загрузить из системы ФСС РФ электронный листок нетрудоспособности своего сотрудника, войдя в личный кабинет страхователя на портале ФСС РФ по адресу https://cabinets.fss.ru/insurer/, - подсказывает Татьяна Лотоцкая. - Для входа в личный кабинет используются те же логин и пароль, что и для портала госуслуг.

В личном кабинете вы найдете наши бесплатные программные продукты, с помощью которых загружается ЭЛН. Кроме того, большинство программных продуктов для бухгалтерского и кадрового учета также уже доработаны под интеграцию с системой Фонда и загрузку электронных листков нетрудоспособности. Так что все намного проще, чем кажется.

В целом же работодатели, которые подключаются к системе выдачи ЭЛН, быстро начинают ощущать преимущества такой технологии, отмечают специалисты. Упрощается работа по сравнению с бумагой, снижаются риски обнаружения недочетов при финансовом контроле со стороны Фонда, не нужно заниматься пересылкой бумажных документов.