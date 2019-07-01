2019-07-01T21:30:23+03:00
Спорт

Российский хоккеист Артемий Панарин перешел в "Рейнджерс"

Семилетний контракт игрока рассчитан на сумму в почти 82 миллиона долларов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Артемий Панарин сыграет за "Рейнджерс" в следующем сезоне.Артемий Панарин сыграет за "Рейнджерс" в следующем сезоне.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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1 июля в НХЛ открылся официально "рынок свободных агентов". Игроки, у которых закончился срок действия контракта, могут свободно поменять свою команду. 27-летний форвард "Коламбуса" Артемий Панарин покинул свою команду и обрел новый клуб.

Российский хоккеист подписал на правах свободного агента контракт с клубом "Нью-Йорк Рейнджерс", о чем сообщила клубная пресс-служба. По данным СМИ, соглашение рассчитано на семь лет и на содержание Панарина потратят 81,5 миллион долларов за это время. В то же время, по данным журнала The Athletic, Панарин отказался от предложения своего бывшего клуба - ему предлагали по 14,5 миллионов долларов за сезон и суммарно - 96 миллионов. Заинтересованность в Панарине проявляли "Нью-Йорк Айлендерс" и "Флорида Пантерз".

В этом клубе Панарин станет пятым русским хоккеистом - здесь уже играют вратарь Александр Георгиев, форварды Виталий Кравцов, Павел Бучневич, Владислав Наместников. В прошлом сезоне "Рейнджерс" не пробились в плей-офф Кубка Стэнли, заняв лишь 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Артемий Панарин играл за "Коламбус" с 2017 года, а до того два сезона провел в "Чикаго Блэк Хоукс". По итогам сезона 2015/16 он выигра приз лучшему новичку регулярного сезона - "Колдер Трофи". А вот в России Панарин играл за "Витязь", "Ак Барс" и питерский СКА. В 2015 году с ним он выиграл Кубок Гагарина. В сборной России он выиграл три медали на ЧМ - серебро 2015 и бронзу в 2016 и 2017 годах. В 2011 году он стал чемпионом мира по хоккею в молодежной сборной России.

В прошлом сезоне в "Коламбусе" Панарин за 79 игр набрал 87 очков (28 шайб и 59 передач) в регулярном сезоне. А вот в плей-офф в 10 играх на его счету 11 (5+6) очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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