2019-07-01T21:40:31+03:00
Спорт

Сергей Бобровский покинул "Коламбус" и подписал контракт с "Флоридой"

Он заработает 50 миллионов долларов за пять лет
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сергей Бобровский в следующем сезоне появится в другом клубе.Сергей Бобровский в следующем сезоне появится в другом клубе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский вратарь клуба НХЛ "Коламбус" Сергей Бобровский официально с 1 июля стал "свободным агентом". И получил право заключить контракт с любой командой лиги на своих условиях. И "Боб" покинул свой клуб - он стал официально игроком "Флориды Пантерз".

30-летний вратарь, по данным Sportsnet, поставил подпись под контрактом на 50 миллионов долларов сроком на пять лет. При этом, в прошлой команде за 4 года он получил 29,7 миллиона долларов.

Бобровский играл за "Коламбус" с 2012 года. Он перешел туда из "Филадельфии". И в 2013 году стал первым вратарем из России, который выиграл приз "Везина Трофи" - лучшему голкиперу по итогам сезона в НХЛ. А в 2017 году он взял "Везину" еще раз. Дважды играл в Матче всех звезд НХЛ (2015 и 2017 годы). Всего же на счету Бобровского 457 матчей в НХЛ, и в них он отразил 91,9% всех бросков по воротам.

Во "Флориде" он станет вторым игроком из России - там уже есть форвард Евгений Дадонов. В прошлом сезоне новый клуб Бобровского занял 11 место в Восточной конференции НХЛ и не попал в плей-офф Кубка Стэнли.

В прошлом сезоне Бобровский сыграл за "Коламбус" 62 игры в регулярном чемпионате, пропуская в среднем по 2,58 шайбы за игру и отражая 91,3% бросков. 9 встреч он завершил "на ноль". А в плей-офф его клуб проиграл во втором раунде "Бостону" в серии со счетом 2:4. Бостонцы потом дошли до финала Кубка Стэнли.

В сборной России он в 2014 году выиграл чемпионат мира, который прошел в Минске. Всего же на его счету 39 игр за национальную команду. В России он известен по выступлениям за "Металлург" из Новокузнецка и петербургский СКА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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