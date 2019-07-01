2019-07-01T21:51:23+03:00
Общество

Геннадий Онищенко: Все 630 дипломов, которые мы вручили в Донецке, действительны в России и других странах

Об этом первый зампред Комитета Госдумы по науке и образованию рассказал kp.ru [аудио]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий Онищенко вручил донецким выпускникам дипломыГеннадий Онищенко вручил донецким выпускникам дипломыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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"В донецких вузах выпускникам впервые вручили российские дипломы". Так назывался репортаж наших журналистов, который вышел в региональном выпуске "Комсомольская Правда" в Донецке и Луганске":

После этих публикаций в некоторых украинских СМИ поднялась настоящая истерика: типа - "донецких выпускников обманули" - дипломы, которые в минувшую субботу вручил им Геннадий Онищенко - "на территории России являются недействительными". Чтобы прояснить ситуацию, я обратился к самому депутату Онищенко...

- Геннадий Григорьевич, я посмотрел украинские издания, они пишут, что вот - обещали донецким выпускникам выдать дипломы питерского медицинского вуза, а в итоге они получили дипломы - донецкого меда, просто сверху допечатали: «Российская Федерация». И вот, якобы, этот диплом - недействителен. Что можете на это ответить?

- Во-первых, сегодня сам Донецкий медицинский университет имеет диплом об аккредитации в системе российского высшего образования. И документы о его окончании - дипломы российского образца - действительны на всей территории нашей страны, а также в тех странах, где они признаются.

- А дипломы строительной академии, которые вы также вручали в Донецке?

- Что касается медуниверситета - там подготовка студентов по всем специальностям прошла аккредитацию в системе российского высшего образования. А по строительной академии – не по всем пока. Там только 11 специальностей, подготовка по которым соответствует нашим стандартам, по этим специальностям мы и выдали дипломы российского образца.

- Сколько всего дипломов вручено?

- 630. Их получили все выпускники медицинского и 260 - строительного вуза, это только за нынешний год.

- Продолжение следует?

- Разумеется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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