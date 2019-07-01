Геннадий Онищенко: Все 630 дипломов, которые мы вручили в Донецке, действительны в России и других странах
"В донецких вузах выпускникам впервые вручили российские дипломы". Так назывался репортаж наших журналистов, который вышел в региональном выпуске "Комсомольская Правда" в Донецке и Луганске":
После этих публикаций в некоторых украинских СМИ поднялась настоящая истерика: типа - "донецких выпускников обманули" - дипломы, которые в минувшую субботу вручил им Геннадий Онищенко - "на территории России являются недействительными". Чтобы прояснить ситуацию, я обратился к самому депутату Онищенко...
- Геннадий Григорьевич, я посмотрел украинские издания, они пишут, что вот - обещали донецким выпускникам выдать дипломы питерского медицинского вуза, а в итоге они получили дипломы - донецкого меда, просто сверху допечатали: «Российская Федерация». И вот, якобы, этот диплом - недействителен. Что можете на это ответить?
- Во-первых, сегодня сам Донецкий медицинский университет имеет диплом об аккредитации в системе российского высшего образования. И документы о его окончании - дипломы российского образца - действительны на всей территории нашей страны, а также в тех странах, где они признаются.
- А дипломы строительной академии, которые вы также вручали в Донецке?
- Что касается медуниверситета - там подготовка студентов по всем специальностям прошла аккредитацию в системе российского высшего образования. А по строительной академии – не по всем пока. Там только 11 специальностей, подготовка по которым соответствует нашим стандартам, по этим специальностям мы и выдали дипломы российского образца.
- Сколько всего дипломов вручено?
- 630. Их получили все выпускники медицинского и 260 - строительного вуза, это только за нынешний год.
- Продолжение следует?
- Разумеется.
ИСТОЧНИК KP.RU