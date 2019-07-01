«Хорошо с любимым»: Алла Пугачева показала, как счастлива с молодым мужем
На все лето, как уже писала «КП», Алла Пугачева вместе со своими 5-летними двойняшками Гарри и Лизой улетела в отпуск в Юрмалу. Вместе с женой и детьми в Латвии отдыхает и глава звёздного семейства Максим Галкин.
Поскольку Максим сейчас главный добытчик в семье, время от времени он планирует уезжать на гастроли. А Алла Пугачева с детьми будет проводить время на море и на уютной вилле «Марта», которую каждый год арендует для неё любимый супруг.
- Хорошо с любимым другом! И с детьми любимыми бродить по пляжу в Юрмале, - говорит счастливая Алла Борисовна, обнимая молодого мужа.
Рядом бегают довольные детишки артистической пары. Гарри ласково обнимает маму. Лиза тоже довольная бродит по пляжу.
Поклонники звезд отметили, что никогда не видели певицу такой счастливой. По их мнению, Алла Борисовна расцвела в браке с 43-летним Максимом Галкиным.
Напомним: артисты знакомы с 2001 года, но поженились только в 2011 году.
- Мне хорошо там, где мой Максим, - рассказывала в беседе с «КП» Алла Пугачева. - Максим позаботился о том, чтобы я не думала ни об огороде, ни о готовке. В нашем доме есть кому в огороде копаться и приготовить. Конечно, я люблю заниматься домом, но у нас есть и прислуга. Максим сделал так, чтобы я жила в замке, как звезда. Хотя мне для счастья много не надо. Я всегда довольствовалась малым. Всю свою жизнь. Пока не встретила Максима. Впервые в жизни мужик привёл меня в свой дом. Я очень счастлива с Максимом, - признается звезда.
ИСТОЧНИК KP.RU
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