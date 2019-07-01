«Хорошо с любимым»: Алла Пугачева показала, как счастлива с молодым мужем

На все лето, как уже писала «КП», Алла Пугачева вместе со своими 5-летними двойняшками Гарри и Лизой улетела в отпуск в Юрмалу. Вместе с женой и детьми в Латвии отдыхает и глава звёздного семейства Максим Галкин.

Поскольку Максим сейчас главный добытчик в семье, время от времени он планирует уезжать на гастроли. А Алла Пугачева с детьми будет проводить время на море и на уютной вилле «Марта», которую каждый год арендует для неё любимый супруг.

- Хорошо с любимым другом! И с детьми любимыми бродить по пляжу в Юрмале, - говорит счастливая Алла Борисовна, обнимая молодого мужа.

Рядом бегают довольные детишки артистической пары. Гарри ласково обнимает маму. Лиза тоже довольная бродит по пляжу.

maxgalkinru Поздоровались с морем! #гарригалкин #елизаветагалкина #максимгалкин #алла #семья #море

Поклонники звезд отметили, что никогда не видели певицу такой счастливой. По их мнению, Алла Борисовна расцвела в браке с 43-летним Максимом Галкиным.

Напомним: артисты знакомы с 2001 года, но поженились только в 2011 году.

- Мне хорошо там, где мой Максим, - рассказывала в беседе с «КП» Алла Пугачева. - Максим позаботился о том, чтобы я не думала ни об огороде, ни о готовке. В нашем доме есть кому в огороде копаться и приготовить. Конечно, я люблю заниматься домом, но у нас есть и прислуга. Максим сделал так, чтобы я жила в замке, как звезда. Хотя мне для счастья много не надо. Я всегда довольствовалась малым. Всю свою жизнь. Пока не встретила Максима. Впервые в жизни мужик привёл меня в свой дом. Я очень счастлива с Максимом, - признается звезда.