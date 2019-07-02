Роскачество проверило цельнозерновой хлеб: какой самый полезный

Цельнозерновой хлеб набирает популярность с каждым годом, ведь его рекомендуют диетологи и последователи здорового образа жизни, мол, пользы для организма в злаковом хлебе куда больше, чем в привычном белом или ржаном. Но пока, увы, ГОСТа на цельнозерновой хлеб нет. Но уже есть специально разработанный стандарт «Изделия хлебобулочные с добавлением зерна и продуктов его переработки» (см. Кстати).

По этому стандарту эксперты проверили 11 торговых марок различного мультизернового хлеба по цене от 38 до 196 рублей.

Весь безопасен

Образцы исследовались на 211 показателей. Весь исследованный хлеб безопасен. В нем нет пестицидов, ГМО, плесеней и микотоксинов; содержание тяжелых металлов не превышает предельно допустимого уровня. Отсутствуют патогенные микроорганизмы (в т.ч. сальмонеллы), стафилококки и колиформы (бактерии группы кишечной палочки), а также возбудитель картофельной болезни (из-за которого хлеб в середине мокнет и начинает плохо пахнуть).

Эксперты развенчали несколько популярных мифов о цельнозерновом хлебе.

Миф 1. В цельнозерновом только зерна.

Многие считают, что цельнозерновой хлеб изготовлен исключительно из зерен. Но любой хлеб, изготавливаемый по ГОСТу, предполагает наличие муки. Один из образцов этому требованию не отвечал, он был изготовлен из прессованных зерен.

- Если на этикетке есть надпись «хлеб», в составе должна быть мука. Во-первых, традиционно и законодательно понятия «хлеб, хлебобулочные изделия» обозначают продукты, которые должны быть изготовлены из муки пшеничной или ржаной, или их смеси. Во-вторых, именно на основе пшеничной и/или ржаной муки формируется мякиш хлебобулочных изделий, – отметила научный сотрудник НИИ хлебопекарной промышленности, кандидат технических наук Галина Дремучева.

Миф 2. Чем дольше не черствеет, тем хуже.

Многие считают, что если хлеб долго остается мягким, то в состав добавляют «химию». На самом деле все зависит от видов муки, вернее количества крахмала в разных видах муки.

Пять из 11 проверенных товаров зачерствели в течение двух суток.

- Есть несколько причин, - поясняет Марина Костюченко, директор НИИ хлебопекарной промышленности. - Черствение – естественный процесс, вызванный изменением крахмальных зерен. То есть первая причина - «старение» крахмальных зерен. Они выделяют влагу, поглощенную при замесе теста, и уменьшаются в объеме, поэтому хлеб становится крошащимся и черствеет. Крахмал различных видов муки «стареет» с разной скоростью, соответственно и хлеб черствеет по-разному. Вторая причина: количество и качество белка в хлебе. Чем его больше, тем сравнительно медленнее черствеет хлеб. Третья причина: добавление жира и сахара. Чем их больше, тем менее заметно черствение, жир и сахар его маскируют. Ну и четвертая причина: технология приготовления хлеба.

Миф 3. Если крошится, значит, не свежий.

Казалось бы, этот миф повторяет предыдущий — чем сильнее крошится, тем черствее. На самом деле к цельнозерновому хлебу это утверждение относится не всегда.

- У всех проверенных образцов вкус, цвет и запах выпечки — на уровне, - говорят эксперты. Правда, возникли замечания к пяти товарам из 11. Мякиш у них крошился сильнее, чем у обычного хлеба. Но это объяснимо: хлеб был с различными семенами, и при нарезке они отлетали от мякиша. И это не нарушение.

Миф 4. Цельнозерновой — самый полезный.

Безусловно, пользы в цельнозерновом хлебе больше, чем в других видах хлеба (см. В тему). Но все же есть один существенный недостаток, который свойственен всем видам хлеба: слишком много соли. Что совсем не полезно для гипертоников.

Большое количество соли в хлеб кладут по технологии, да и в угоду вкусам потребителей. Хлеб без соли совершенно безвкусный. Между тем, Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять соль как можно меньше — не более 5 граммов в сутки. С учетом всех видов пищи, в том числе хлеба. А в 100 граммах обычного хлеба соли примерно 1-1,2 грамма.

Эксперты проверили образцы цельнозернового хлеба и выяснили, что в большинстве из них содержание соли даже больше, чем в стандартном белом или ржаном. Между тем именно цельнозерновой хлеб позиционируется как продукт для здорового питания.

Только у одного из 11 товаров – овсяного хлеба «Доволя Вкусное счастье» – содержание соли 1,1 грамма.

Миф 5. Белый хлеб — самый калорийный.

Традиционно считалось, что батоны и булки из белой муки — самые калорийные и худеющим есть их не стоит. Поэтому все резко переключились на цельнозерновой хлеб, ведь он однозначно полезнее (см. В тему). Но вот калорий в нем иногда куда больше, чем в белом хлебе.

Кстати, у четырех товаров из 11 содержание жира и белка, заявленное в маркировке, расходится с реальным составом. Поэтому косвенно можно предположить, что и калорийность, заявленная в маркировке, не совсем соответствует действительности. Для людей, которые покупают зерновой хлеб как диетический, считают калории, это может быть важно.

- Среди исследованных мультизерновых хлебов калорийность, заявленная на этикетке, варьирует от 230 до 385 ккал - это в среднем выше, чем у традиционного хлеба и даже больше, чем у батона нарезного из пшеничной муки высшего сорта (260 ккал), - говорит научный сотрудник НИИ хлебопекарной промышленности Галина Дремучева. - В основном российские сорта хлеба из пшеничной муки имеют калорийность от 170 до 220 ккал, из ржаной обойной муки – 170 ккал. Значительно увеличивает калорийность включение в рецептуру сахара, жира. Высокая калорийность мультизлаковых хлебов связана с ингредиентами входящими в их состав. Например, семена льна, подсолнечника или орехи.

В ТЕМУ

Главная польза

В цельносмолотой муке содержится больше витаминов, по сравнению с мукой высшего и первого сорта. И чем темнее мука, тем больше в ней доля оболочек и зародышей зерна, то есть по умолчанию больше витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон. Хотя даже в этом случае мультизерновой хлеб не сможет покрыть суточную потребность организма в витаминах, но польза такого хлеба еще и в пищевых волокнах. Именно благодаря им улучшается пищеварение, микрофлора кишечника, дольше сохраняется чувство сытости. Кроме того, достаточное количество пищевых волокон в сутки — отличная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения обмена веществ. Обычно рекомендуют около 20 граммов пищевых волокон в сутки.

Роскачество установило стандарты к содержанию в мультизлаковом хлебе пищевых волокон (не менее 6%), массовой доле зерновых продуктов (не менее 5%), фосфора (не более 135 мг/100 г).

По содержанию пищевых волоко все исследованные образцы преодолели рубеж в 6%. Больше всего пищевых волокон в хлебе ржано-пшеничном с семенами подсолнечника и морковью «Granum» (19,17%) и в хлебобулочном зерновом изделии «Ржаной край» (21,16%). По сути, стограммовый кусочек такого хлеба закрывает суточную потребность в пищевых волокнах.

По массовой доле зерновых продуктов (семян, крупки, хлопьев) почти все исследованные товары соответствуют опережающим требованиям Роскачества (не менее 5%). Больше всего зерновых продуктов (от 60 до почти 72%) содержится в хлебе ТМ «Ржаной край», «Черемушки» и Granum.

КСТАТИ

В чем разница

Специалисты НИИ хлебопекарной промышленности, по поручению Роскачества, впервые разработали классификацию популярного хлеба: мультизерновой, зерновой и цельнозерновой.

* мультизерновой хлеб: содержащий три и более видов зерна и продуктов его переработки (кроме пшеничной и ржаной муки);

* зерновой хлеб: содержащий не более двух видов зерна и продуктов его переработки (кроме пшеничной и ржаной муки);

* хлеб из цельнозерновой муки: содержащий цельнозерновую и/или обойную муку.