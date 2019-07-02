Исследователи назвали 15 самых опасных привычек в питании, сокращающих жизнь

Недавно авторитетный медицинский журнал «Ланцет» опубликовал масштабное исследование о связи питания и здоровья. Международный коллектив ученых проанализировал данные по 195 странам с 1990 по 2017 год, чтобы определить последствия неблагоприятного режима питания. Таким эксперты считают рацион, при котором образуется дефицит полезных и избыток вредных компонентов. Выводы ученых вполне способны перевернуть с ног на голову сложившиеся представления о правильном питании.

Исследователи составили перечень из 15 факторов, увеличивающих риск преждевременной смерти. Основной из них – избыток соли. Затем идут недостаток цельнозерновых продуктов, фруктов, орехов и семечек, овощей, полиненасыщенных жирных кислот (омега-3) и так далее (см. ниже).

Многие могут удивиться, но в первой десятке причин смерти из-за нарушений в питании нет переработанного мяса ни в каком виде. Хотя до сих пор не раз сообщалось о том, что оно может вызывать рак. При этом сладкое, судя по исследованию, намного безопаснее соленого. Один из факторов риска – сладкие напитки, но они появляются лишь в конце списка.

Сахар оказался менее опасным для здоровья продуктом, чем соль. Но из этого не следует, что им можно злоупотреблять.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Получается, сахар не является таким страшным белым убийцей, каким мы привыкли его воспринимать? И теперь можно за обе щеки трескать торты и пирожные, не боясь негативных последствий? Прокомментировать и оценить результаты исследований мы попросили известного специалиста в области питания, директора Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаиду Медведеву.

ОТ ГЛЮКОЗЫ ДО ИНФАРКТА

- Зинаида, теперь сладкоежки могут порадоваться и расслабиться - новое исследование реабилитирует сахар?

- Не все так просто. Давайте разберемся, что такое сахар. Это вещество - дисахарид, состоящий из глюкозы и сахарозы. Дисахариды легко расщепляются нашим организмом и превращаются в «быструю» энергию. Проблема употребления сахара состоит в том, что он исторически, в ходе эволюции никогда не был настолько легко и широко доступен для нас как сейчас. Сахар везде – не только в сладком, но и в соусах, йогурте. Поступая в организм, он вызывает выработку гормона инсулина.

Если злоупотреблять сладким, механизм выработки инсулина истощается. Это называется метаболическим нарушением, которое приводит к диабету 2-го типа. Болезнь, в свою очередь, вызывает микрососудистые нарушения, приводящие к ухудшению зрения, работы почек, тромбообразованию, тромбофлебитам и т.д. В конечном итоге может случиться инсульт или инфаркт. Есть данные, что смертность от диабета 2-го типа стоит на третьем месте среди причин преждевременной смерти от заболеваний у людей. Фактически это смертность от хронического повышения сахара в крови и ожирения, вызванного неправильным питанием с повышенным употреблением углеводов. В основном - «быстрых», то есть в первую очередь сахара.

Кстати, не стоит забывать, что глюкозу наш организм может вырабатывать не только из сахара, но и из других углеводов. Всемирная организация здравоохранения установила норму потребления для сахара в размере 50 граммов в день. И эта норма именно на добавленный сахар, она не учитывает так называемый естественный сахар в овощах и фруктах.

ТОП - 15 НАРУШЕНИЙ В ПИТАНИИ

- Что касается нашумевшей публикации в журнале «Ланцет», то это масштабное исследование анализирует основные пищевые привычки, которые приводят к смертности, в мире в порядке убывания. То есть сначала идут самые опасные факторы, дальше - менее угрожающие. А именно:

1) избыток соли,

2) недостаток цельнозерновых продуктов,

3) недостаток фруктов,

4) недостаток орехов и семечек,

5) недостаток овощей,

6) недостаток омега-3 из морепродуктов,

7) недостаток клетчатки,

8) недостаток полиненасыщенных жирных кислот,

9) недостаток бобовых,

10) избыток трансжиров,

11) недостаток кальция,

12) избыток сладких напитков,

13) избыток переработанного мяса,

14) недостаток молока,

15) избыток красного мяса.

Недостаток овощей и фруктов - частая ошибка при составлении рациона питания.Фото: Михаил ФРОЛОВ

СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ

- В целом к методам этого исследования есть вопросы, - отмечает Зинаида Медведева. - Например, составленный перечень основывается на данных так называемых обсервационных, или наблюдательных исследований. По своей достоверности они, как правило, уступают контролируемым исследованиям. То есть таким, в которых сравниваются итоги в группе вмешательства (например, употребления или дефицита тех или иных продуктов. - Ред.) и контрольной группе.

Кроме того, в «Ланцете» анализируются данные для населения только старше 25 лет. В то время как продукты с избытком сахара наносят основной удар именно по детям и подросткам. Ожирение и метаболические нарушения, заработанные в детстве, сохраняются на всю жизнь и могут привести к ранней инвалидности. Есть и другие спорные моменты.

- Насколько тогда достоверны данные этого анализа?

- Есть недочеты, которые могут ставить под сомнение точность данных исследования, но в глобальном плане анализ показывает основные тенденции. В то же время важно иметь в виду различные нюансы. Скажем, одно пирожное может содержать 25 г сахара, а может - 70 г. И при этом в анкете будет отмечено «1 пирожное». Так что получить действительно достоверные данные по тому же сахару и последствиях его употребления на самом деле сложно.

ВЫВОДЫ И СОВЕТЫ

Не просто отказываться от вредного, но и налегать на полезное

- Исследование подтверждает один из основополагающих принципов здорового питания: важно употреблять полезные продукты, а не только отказываться от вредных, - подчеркивает директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание» Зинаида Медведева. - Нужны каши, мука, выпечка из цельного зерна, достаточное количество овощей и фруктов. Не стоит излишне пугаться нитратов и прочей «химии» - в любом случае овощ или фрукт будет полезнее порции сладкого.

Если у вас проблемы с весом, уделяйте внимание более ограниченному подбору фруктов. Снижайте количество самых сладких, таких как дыня и виноград. Полезно постоянное присутствие в рационе бобовых (кто может этим похвастаться?), орехов и семечек - норма 21 г в день, это примерно одна пригоршня. Также нужны полезные жиры. Врачи и ученые отдают предпочтение ненасыщенным жирным кислотам Омега-3 из морских продуктов и полиненасыщенным жирам из растительных масел и спредов.

В целом современные научные исследования приводят к пониманию, что именно рацион в целом позволяет обеспечить здоровье организму, а не просто добавка, скажем, клетчатки к гамбургеру. Рацион означает привычное питание каждый день, а не дни диет и голодания. Еда будет полезнее, если вы готовите ее сами дома, а не покупаете полуфабрикаты или перекусываете в кафе. Имейте в виду: средняя порция любого блюда в кафе, как правило, не менее 500 кКал, и там обычно больше сахара и соли, чем вы могли бы положить сами. Время приема пищи и приятная компания помогут почувствовать насыщение вовремя, не переедать и получить удовольствие от трапезы.

И еще. Диетологи, которые работают с пациентами, говорят: для контроля рациона никто не изобрел еще ничего лучше, чем дневник питания. Он действительно помогает осознать, контролировать и поправить пищевые привычки. Изменение питания часто обсуждается в риторике превозмоганий, лишений и дисциплины. На самом деле важно проанализировать, что происходит сейчас, и через понимание/осознание перекосов прийти к оптимальному для вас рациону, используя научные данные как ориентир.

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