Знакомьтесь: Минди, девушка 3000 года рождения

Специалисты телекоммуникационной компании TollFreeForwarding проанализировали исследования, авторы которых полагают: эволюция человека продолжается. И в облике наших потомков, стало быть, грядут заметные перемены. Какие именно? Это демонстрирует 3D-модель человека будущего, созданная исключительно на основе научных прогнозов.

«Потомка» - девушку, живущую в ХХХ веке, назвали Минди. К тому времени, по мнению ученых, связь человека с компьютерами и прочими гаджетами сохранится. Минди будет тесно с ними взаимодействовать. Подобная деятельность, продолжавшаяся столетиями, и сформирует её облик.

В облике людей грядут заметные перемены.

Мускулистая шея, позвоночник дугой и рог на затылке

Первыми эволюционными приобретениями станут мускулистые шеи и согнутые в дугу позвоночники. Чтобы удобнее было всматриваться в те или иные экранчики гаджетов и горбиться, наклоняя головы, перед мониторами и клавиатурами компьютеров.

Кстати, если верить наблюдениям американских медиков, то соответствующая тенденция уже наметилась - все больше наших современников стали обращаться с жалобами на боли в области шеи и спины. Как правило оказывается, что у них искривлены еще и позвоночники. Причина — массовое увлечение смартфонами.

Тодд Ланман (Dr. Todd Lanman), нейрохирург, специалист по спинному мозгу из медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе и его соавтор ортопед Джейсон Кюллер (Dr. Jason Cuellar), опубликовавшие результаты своего исследования в журнале The Spine Journal, уверяют: с появлением смартфонов изменилась характерная поза бодрствующего человека. Вместо прямой — с гордо поднятой головой, она стала согбенной. Люди остаются с опущенными головами и сгорбленными спинами все дольше и дольше. Результат — гнутые шеи и увеличенные нагрузки на позвоночники. Что в отдаленной — эволюционной - перспективе и сулит изменение человеческого облика.

Спина дугой, шея крепкая, мускулистая.

Появление мускулистой шеи медики объясняют с физической точки зрения: гордо поднятая голова давит на хребет в среднем с силой 5-6 килограммов — давит почти по его оси. Наклоненная голова вместе с шеей образует рычаг. Наклон всего в 15 градусов увеличивает нагрузку до 13 килограммов. А 60 градусов — что характерно для позы человека читающего на ходу SMS-ку - дает уже под 30 килограммов. Чтобы сохранять такую позу нужны солидные усилия. И «накаченные» мышцы.

Головы наших современников склоняются все ниже и ниже.

Австралийские медики прогнозируют и менее эстетичные изменения. Уверяют, что у людей будущего вырастут рога. Но не лбу, как у чертей, а на затылке. Некоторые уже ими обзаводятся. В последнее время — все чаще и чаще. Рога в виде небольших костных отростков появляются в результате неправильной осанки, а неправильная осанка — от увлечения смартфонами. Поэтому, как показали исследования, проведенные с участием 1200 человек в возрасте от 18 до 86 лет, «недуг» молодеет.

От согнутых шей на затылках растут рога. У молодых они длиннее.

Текстовый коготь и перпендикулярный локоть

Текстовым когтем ученые называют большой палец, которым нынешние владельцы смартфонов «печатают» сообщения. Чем дальше он отстоит от остальных пальцев, чем длиннее, тем удобнее им оперировать. Такой в конце концов и разовьется.

Дополнит модернизацию передних конечностей руки, согнутые в локтях под прямым углом. Не исключено, что та рука, в которой человек обычно держит смартфон, вообще перестанет разгибаться в результате изменения работы проходящих там нервов. Возникнет нечто вроде контрактуры локтевого сустава. В результате рука — правая или левая - будет служить исключительно подставкой под электронное устройство.

Рука согнута, большой палец скрючен, похож на коготь.

Толстый череп, уменьшенный мозг и второе веко

Грядущий мир, насыщенный смартфонами, будет сплошь пронизан интенсивным электромагнитным излучением. Защищаясь, люди нарастят себе кости черепа. Они станут толще и плотнее.

Свет разнообразных экранов, от которых так трудно оторваться уже сегодня, будет портить глаза, да еще и провоцировать бессонницу вместе с головными болями. Для защиты эволюция обеспечит людей вторым веком — эдаким полупрозрачным экраном, способным блокировать излучение той иной частоты. Например, наиболее вредной — голубой — части спектра. В Университете Толедо (University of Toledo) полагают, что возможна и альтернатива — хрусталик с защитными свойствами.

Глаза - "с поволокой" в виде второго века.

И последнее. Гаджетам ХХХ века наверняка будет присущ искусственный интеллект. Он скорее всего освободит наших потомков от углубленной умственной деятельности, которая необходима сегодня просто для того, чтобы ориентироваться в современном мире с его сложной техникой и финансовыми взаимоотношениями. А если не надо интенсивно «шевелить извилинами», то зачем их так много? Мозг уменьшится, - полагают некоторые ученые.

Но кто знает, насколько верными окажутся прогнозы? Вдруг та техническая среда, на влияние которой уповают прогнозисты, станет совсем не такой, какой её ожидают. Что если гаджеты и компьютеры изменятся до неузнаваемости? Их, например, сделают какими-нибудь биологическими и встроят в наши мозги. Ничего печать не понадобится, всматриваться в экраны не придется, а тем более — горбиться перед ними. Тогда и таких, как Минди, не будет. А какие будут? В какую сторону вильнет эволюция? Можно будет только гадать. И ученые обязательно этим займутся.

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

Руки загребущие, глаза завидущие, носы - две дырочки

Какими мы можем стать всего через тысячу лет, недавно прикинули и британские ученые.

Остеопат Гарри Трейнер обратил внимание на стойкую тенденцию к увеличению среднего роста людей. Ныне на нашей планете у представительниц слабого пола он составляет 154 сантиметра, у сильного - 164. Если тенденция сохранится, то к XXX веку женщины подрастут в среднем до 180 сантиметров, мужчины - до 210 у мужчин.

Советские художники верили, что наши потомки станут красивее и умнее нас.

Дантист Филип Стеммер прогнозирует сокращение пищеварительного тракта. Мол, таким образом наши потомки оберегут себя от катастрофического ожирения. Поскольку более короткий кишечник будет всасывать меньше питательных веществ, способствующих набору веса. Одновременно, по мнению дантиста, сократится и количество зубов. Вплоть до того, что они и вовсе исчезнут. Потому что еда станет мягче и не надо будет её тщательно пережевывать. А это, в свою очередь, повлечет за собой уменьшение размера рта. И челюстей.

По мнению Кэри Купер из Университете Ланкастера, у потомков увеличатся глаза - в качестве компенсации уменьшения рта. Поскольку основой непосредственной коммуникации людей станут выражение лица и движения глаз.

Британские ученые соглашаются: мозг потомков, часть функций которого возьмут на себя компьютеры, уменьшится. Но при этом уменьшатся и сами головы. Что позволит эволюции сократить размеры половых органов — в первую очередь у женщин.

Еще несколько занятных прогнозов: носы у людей станут одинаковыми по форме и размеру. Причина в распространении кондиционеров, которые сводят на нет влияние климата. По весьма спорному мнению британских ученых, форма и размер носа каким-то образом зависит от климатически условий. Альтернатива предполагает, что носы могут исчезнуть вовсе - за ненадобностью. От них останутся две дырочки. В лучшем случае - едва заметные бугорки. Причина - продолжающиеся мутации. Они уже привели к тому, что человек за несколько тысяч лет потерял три четверти своего обоняния.

Волосы у потомков исчезнут. И сильный, и слабый пол напрочь их лишатся - нигде расти не будут, даже на половых органах. Не говоря уж о голове, подмышках и бороде. Якобы эволюция отважится на такой шаг в целях экономии водных ресурсов на помыв и бритье. Подобный дефицит приведет к тому, что и у почек появится новая функция - извлекать воду из мочи и сохранять её в организме.

Кожа станет цвета кофе с молоком из-за смешения рас, на лице будет больше морщин из-за повышенной радиации, спровоцированной дырами в озоновом слое атмосферы Земли.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ученые поняли, как должен выглядеть шофер будущего

Супермена, который выживет даже в самом страшном ДТП, изобразила известная австралийская художница Патриция Пиччинини (Melbourne sculptor Patricia Piccinini). Она не просто фантазировала - руководствовалась научными рекомендациями хирургов-травматологов и специалистов по безопасности движения. В результате и появился Грэхэм неуязвимый, он же Грэхэм живучий. То есть, супермен в некотором смысле - идеальный водитель маршрутки...

Неуязвимый водитель маршруток будущего.

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