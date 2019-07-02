Экс-президент ПАСЕ Педро Аграмунт: Время доказало мою правоту - Россия должна быть в Совете Европы!

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2016-2017 годах (из-за скандала вокруг его поездки в Сирию с делегацией Госдумы был вынужден уйти в отставку), а ныне испанский сенатор Педро Аграмунт работает в эти дни в Москве, на организованном Госдумой II Международном парламентском форуме "Развитие парламентаризма". В кулуарах которого и обсудил с "КП" последние громкие события.

ДЕПУТАТЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОД САНКЦИЯМИ

- Как вам этот международный форум в Москве? Какие у него в нынешней обстановке перспективы?

- Я был здесь и в прошлом году и тогда нашел его очень интересным. Уверен, что этот будет еще более интересным. Накопилось много вопросов и по парламентаризму, и по международному сектору, и по безопасности бизнеса. Все это очень важно. Есть новые вызовы, с которыми нам надо бороться во всем мире.

- Как вам призыв Валентины Матвиенко запретить налагать санкции на парламентариев? (Спикер Совфеда предложила всем парламентам принять такие обращения и добиваться резолюции в ООН. - Ред.).

- Я подписал проект резолюции Совета Европы против санкций в отношении парламентариев еще несколько лет назад, и сегодня моя позиция остается неизменной. Думаю, что законодатели не могут быть под такими ограничениями. Это не несет никакой пользы ни для диалога, ни для суверенитета страны, ни для мира в целом. Мы должны избегать подобных ограничений.

Педро Аграмунт и глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий провели секцию на московском форуме. Фото: пресс-служба Госдумы

БЕЗ РОССИИ В СТРАСБУРГЕ НЕЛЬЗЯ

- Как оцениваете триумфальное возвращение России в ПАСЕ с полными правами после пятилетнего бойкота из-за событий на Украине и ограничении полномочий в 2014 году?

- Я очень этому рад. Я боролся за это несколько лет. Это делали и некоторые другие президенты ПАСЕ. Моя позиция не менялась с самого начала. Я всегда был против санкций. Тогда это вызывало нападки. Но сейчас я могу сказать, что время признало мою правоту. Было огромной ошибкой оставлять Россию за пределами ПАСЕ. Россия - фундаментальный партнер Европы и должна быть в Совете Европы! Как активный и равноправный член. И я очень счастлив, что члены ПАСЕ изменили свое мнение и восстановили Россию без санкций и каких-либо ограничений. Это были очень хорошие новости.

УКРАИНЕ НАДО ОСТАТЬСЯ

- Украинцы хотели поменяться с нами местами и покинуть в знак протеста Страсбург. Может ли Совет Европы работать вместе с Москвой и Киевом?

- Конечно, Украине не следует покидать ПАСЕ. Они говорили о нечто подобном, но это было бы неправильным шагом. Совет Европы, а особенно ПАСЕ может стать хорошей площадкой для дискуссий, дебатов и просто диалога между россиянами и украинцами. Они должны остаться!

СПРАВКА "КП":

Педро АГРАМУНТ родился 12 сентября 1951 года в Валенсии. С 1993 года - член Сената Испании. С 2000 года - работает в ПАСЕ в составе испанской делегации. В 2016 году был избран на пост президента ПАСЕ. В 2017 году - переизбран на второй срок и в том же году ушел в отставку после поездки в Сирию с депутатами Госдумы, в ходе которой встретился с Башаром Асадом и посетил российскую авиабазу Хмеймим.