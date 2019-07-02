Вернуть очарование старым домам: “Том Сойер Фест” проходит в 49 городах и селах

Помните, как Том Сойер красил забор? Да не только сам - а всех других мальчишек заставил полюбить это дело? Спустя век именем Тома свое движение решили назвать жители Самары. Они просто хотели покрасить несколько старых домов в историческом центре любимого города. А увлекли этим делом почти всю страну.

"Том Сойер Фест" — фестиваль восстановления исторической среды. Волонтеры - простые горожане - своими силами приводят в порядок старинные деревянные дома.

tomsawyerfestrussia Тем временем Самара закончила еще один дом

В 2015 году фестиваль появился в Самаре. Затем к нему присоединились неравнодушные люди из Казани и Бузулука в Оренбургской области. А потом - настоящий снежный ком. В 2017 году прибавилось восемь городов, в 2018 - еще 16. В этом году “Том Сойер Фест” проходит уже в 49 городах и селах по всей стране. Волонтеры работают и в крупных городах: Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, и в маленьких селах: Богатое Самарской области, Холуй Ивановской… Самый южный дом находится в Ставрополе, самый восточный - в Чите, а самый северный - в Лабытнанги.

tomsawyerfestrussia "Том Сойер Фест" - это фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров на средства спонсоров и краудфандинг, придуманный в Самаре в 2015 году. Коротко и ёмко рассказываем о том, чем и как мы занимаемся в девяти картинках. К нам может присоединиться любой желающий.

Начинался проект с трех исторических домов на улице Льва Толстого в Самаре - двух деревянных избушек с резными наличными и каменного двухэтажного особнячка, стоящих бок о бок.

tomsawyerfestrussia Дом, с которого начался "Том Сойер Фест" в уже далеком 2015 году.

- Мы просто хотели покрасить три дома в центре Самары, чтобы показать людям, какими красивыми они могут быть. И доказать, что для того, чтобы здания стали прекрасными не нужно огромное количество денег и множество профессионалов. Никакого особенного продолжения не планировалось. Но жизнь преподнесла за эти четыре года столько сюрпризов, что мы не можем остановиться до сих пор, - говорят организаторы.

tomsawyerfestrussia 22-го июня четыре года назад мы впервые начали работать на домах под флагом "Том Сойер Феста". Вот так выглядели первые люди, которые отозвались на наш призыв и пришли помочь.

Волонтеры выбирают не всем известные символы, объекты культурного значения, а обычные старинные дома - те, что вместе составляют историческую среду города. Добровольцы подчеркивают, что как правило не занимаются реставрацией в точном смысле слова, не восстанавливают конструктив. Они красят фасады, счищают пыль и грязь, ухаживают за наличниками, убирают поздние слои штукатурки. Возвращают деревянным домам их краски и очарование. И этого зачастую хватает, что показать всем - смотрите: это не старая развалюшка, а сердце и душа города!

tomsawyerfestrussia Дом, который выбрали для фестиваля "Том Сойер Фест"- в селе Холуй: это дом-Музей одного из основоположников Холуйской лаковой миниатюры Василия Дмитриевича Пузанова-Молева (1892 - 1961).

В Саратове ремонтируют дом знаменитого скульптора Александра Кибальникова. В Челябинске - особняк купца Рябинина. В карельской Сортавале - Дом Леандера. А в селе Богатом - ухаживают за старинной мельницей.

В Казани к волонтерам, красящим деревянный дом, присоединился финский актёр и телеведущий Вилле Хаапасало.

tomsawyerfestrussia В "Том Сойер Фесте" снова принял участие финский актёр и телеведущий Вилле Хаапасало.

- Для кого-то город – это стекло, металл, бетон. А я родился и жил в деревне. И то, что я ненавижу в больших городах, — это отсутствие души. У каждого дома должна быть душа, атмосфера. Даже у нас по каким-то сумасшедшим причинам в своё время уничтожили деревянный Хельсинки. И сейчас об этом жалеют все. Потому что мы пропустили такой важный момент. А вы даёте домам второе дыхание, и люди после этого начинают обращать на них внимание. В большом городе всегда не хватает воздуха. А эти дома как раз дают воздух, - говорит он.

tomsawyerfestrussia Льва Толстого, 38, литера Е (дом с жарптицей). Дом с жар-птицей богато украшен резьбой, притом не только фасадная его часть, но и дворовая. Эта прекрасная постройка XIX века является объектом культурного наследия регионального значения. Поэтому проводимые работы в рамках Том Сойер Феста будут иметь исключительно противоаварийный характер. Тут мы зачистили существующую деревянную обшивку здания и элементы деревянного декора, а затем покрасили. #ТомСойерФест #ТомСойерФестСамара

В Казани же в этом году волонтеры впервые за всю историю фестиваля не только облагородят фасад, но и подведут к старинному двухэтажному дому коммуникации.

Организаторы фестиваля считают важным, что его структура - абсолютно горизонтальна. Нет “главного” города, центра, который направляет задачи по всей стране. В основе фестивалей - любовь людей к своему родному городу и желание помочь ему сохранить свою уникальность. Присоединиться к “Тому Сойеру” могут жители абсолютно любого населенного пункта. Волонтеры из разных городов постоянно путешествуют “в гости” друг другу, обмениваются опытом. В этом году на средства президентского гранта в Самаре прошла первая школа "Том Сойер Феста", где координаторы и, волонтёры из разных городов могли послушать ведущих экспертов в области реставрации и поучиться практическим навыкам под их руководством.

tomsawyerfestrussia Том Сойер Фест в Вологде: Дом Красильникова на Благовещенской, 22. Приблизительной датой постройки этого дома можно считать 1912 год.

КСТАТИ

Самарский "Том Сойер Фест" шагает по России

О новом сезоне восстановления старинных деревянных домов в Самаре и школе волонтеров рассказывает идеолог фестиваля Андрей Кочетков и его последователи (подкаст)