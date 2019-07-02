Вернуть очарование старым домам: “Том Сойер Фест” проходит в 49 городах и селах
Помните, как Том Сойер красил забор? Да не только сам - а всех других мальчишек заставил полюбить это дело? Спустя век именем Тома свое движение решили назвать жители Самары. Они просто хотели покрасить несколько старых домов в историческом центре любимого города. А увлекли этим делом почти всю страну.
"Том Сойер Фест" — фестиваль восстановления исторической среды. Волонтеры - простые горожане - своими силами приводят в порядок старинные деревянные дома.
В 2015 году фестиваль появился в Самаре. Затем к нему присоединились неравнодушные люди из Казани и Бузулука в Оренбургской области. А потом - настоящий снежный ком. В 2017 году прибавилось восемь городов, в 2018 - еще 16. В этом году “Том Сойер Фест” проходит уже в 49 городах и селах по всей стране. Волонтеры работают и в крупных городах: Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, и в маленьких селах: Богатое Самарской области, Холуй Ивановской… Самый южный дом находится в Ставрополе, самый восточный - в Чите, а самый северный - в Лабытнанги.
Начинался проект с трех исторических домов на улице Льва Толстого в Самаре - двух деревянных избушек с резными наличными и каменного двухэтажного особнячка, стоящих бок о бок.
- Мы просто хотели покрасить три дома в центре Самары, чтобы показать людям, какими красивыми они могут быть. И доказать, что для того, чтобы здания стали прекрасными не нужно огромное количество денег и множество профессионалов. Никакого особенного продолжения не планировалось. Но жизнь преподнесла за эти четыре года столько сюрпризов, что мы не можем остановиться до сих пор, - говорят организаторы.
Волонтеры выбирают не всем известные символы, объекты культурного значения, а обычные старинные дома - те, что вместе составляют историческую среду города. Добровольцы подчеркивают, что как правило не занимаются реставрацией в точном смысле слова, не восстанавливают конструктив. Они красят фасады, счищают пыль и грязь, ухаживают за наличниками, убирают поздние слои штукатурки. Возвращают деревянным домам их краски и очарование. И этого зачастую хватает, что показать всем - смотрите: это не старая развалюшка, а сердце и душа города!
В Саратове ремонтируют дом знаменитого скульптора Александра Кибальникова. В Челябинске - особняк купца Рябинина. В карельской Сортавале - Дом Леандера. А в селе Богатом - ухаживают за старинной мельницей.
В Казани к волонтерам, красящим деревянный дом, присоединился финский актёр и телеведущий Вилле Хаапасало.
- Для кого-то город – это стекло, металл, бетон. А я родился и жил в деревне. И то, что я ненавижу в больших городах, — это отсутствие души. У каждого дома должна быть душа, атмосфера. Даже у нас по каким-то сумасшедшим причинам в своё время уничтожили деревянный Хельсинки. И сейчас об этом жалеют все. Потому что мы пропустили такой важный момент. А вы даёте домам второе дыхание, и люди после этого начинают обращать на них внимание. В большом городе всегда не хватает воздуха. А эти дома как раз дают воздух, - говорит он.
В Казани же в этом году волонтеры впервые за всю историю фестиваля не только облагородят фасад, но и подведут к старинному двухэтажному дому коммуникации.
Организаторы фестиваля считают важным, что его структура - абсолютно горизонтальна. Нет “главного” города, центра, который направляет задачи по всей стране. В основе фестивалей - любовь людей к своему родному городу и желание помочь ему сохранить свою уникальность. Присоединиться к “Тому Сойеру” могут жители абсолютно любого населенного пункта. Волонтеры из разных городов постоянно путешествуют “в гости” друг другу, обмениваются опытом. В этом году на средства президентского гранта в Самаре прошла первая школа "Том Сойер Феста", где координаторы и, волонтёры из разных городов могли послушать ведущих экспертов в области реставрации и поучиться практическим навыкам под их руководством.
КСТАТИ
Самарский "Том Сойер Фест" шагает по России
О новом сезоне восстановления старинных деревянных домов в Самаре и школе волонтеров рассказывает идеолог фестиваля Андрей Кочетков и его последователи (подкаст)
Завершился «Том Сойер Фест».
ИСТОЧНИК KP.RU