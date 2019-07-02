Под Оренбургом тигрица напала на парня, пытавшегося похитить ее детеныша

Инцидент произошел в передвижном зоопарке, который расположился на стадионе «Труд» города Бузулука. Как рассказали в УМВД региона, 20-летний парень, воспользовавшись тем, что охранник находился на другом конце территории, проник в зоопарк, схватил уссурийского тигренка, находившегося в клетке вместе с матерью, и попытался его вытащить. Но не тут-то было: тигрица вцепилась обидчику в руку. Вырвать похитителя из лап разъяренного животного сотрудникам зоопарка удалось с трудом.

- В настоящее время молодой человек с травами различной степени тяжести помещен в лечебное учреждение. У палаты выставлен конвой из сотрудников МО МВД России «Бузулукский», - сообщили в ведомстве.

Однако пострадал не только несостоявшийся похититель: маленькому тигренку тоже был причинен вред здоровью: он пока не может ходить. Возможно, данные травмы стали результатом того, что из клетки его тащили за лапы, а голова никак не проходила между прутьев...

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража». К слову, молодой человек изначально утверждал, что хотел лишь погладить тигренка. Однако сотрудники зоопарка отметили, что при этом он был в перчатках.

Сотрудники полиции уже опросили очевидцев случившегося. Материал проверки собран, необходимые улики и документы изъяты.

Отмечается, что стоимость детенышей уссурийского тигра на рынке доходит до 700 000. А в неволе они рождаются редко.