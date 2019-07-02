2019-07-02T12:37:38+03:00
Происшествия

В Москве водитель иномарки впал в кому после того, как его избили прохожие за наезд на девушку

У мужчины случился эпилептический припадок после нанесенных ему ударов по лицу и всему телу
Артем ДЕГТЯРЕВ
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На севере Москвы попытавшегося скрыться после ДТП водителя избили до полусмерти.На севере Москвы попытавшегося скрыться после ДТП водителя избили до полусмерти.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Инцидент произошел вечером 29 июня на севере Москвы. Рядом с ТРЦ "Зиг-Заг" 21-летний водитель кроссовера "Шевроле Каптива" Чихроджон Р. сбил девушку после чего попытался скрыться и врезался в несколько припаркованных автомобилей.

Девушка была не одна, она выходила из торгового центра со своим 19-летним парнем Олегом (имя изменено). Когда Олег увидел, что его возлюбленную отбросило от удара, а водитель пытается скрыться, он бросился к машине, чтобы задержать виновника ДТП. Олег силой выволок из авто Чихроджона, а когда тот попытался вырваться, то парень бросил его через бедро на асфальт и несколько раз ударил по лицу и туловищу.

- Около 17:30 29 июня на улице Лобненская 21-летний Чихроджон Р. совершил наезд на девушку. Парень сбитой девушки вместе с прохожими, которые стали очевидцами происшествия, лично задержал водителя. Несколько человек, находившихся неподалеку , также помогли поймать Чихроджона, когда он в очередной раз вырвался и пытался уехать. Во время гражданского задержания ему стало плохо, он потерял сознание и упал на землю. С места происшествия он был доставлен в реанимацию клинической больницы имени Вересаева, - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у молодого человека ЗЧМТ, субдуральную гематому. Парень находился в состоянии комы, когда его привезли в больницу. Как позже выяснилось, у Чихроджона случился эпилептический припадок, после которого он потерял сознание. Сейчас за жизнь парня борются врачи столичной больницы.

По подозрению в причастности к нанесению тяжелых травм водителю "Шевроле" Чихроджону Р., был задержан избивший его после ДТП уроженец Дагестана 19-летний Мовлид А. В настоящее время оперативники проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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