Реновация пятиэтажек в Москве: Дома для переселенцев построят на территории завода имени Хруничева

Сегодня, 2 июля, на заседании президиума правительства Москвы дополнили перечень "стартовых" площадок. Еще шесть адресов для будущих новостроек переселенцев выбраны в пяти районах четырёх округов (см. список).

- На этих участках планируется построить 101,3 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, - сообщил сегодня журналистам заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Благодаря дополнительным площадкам новоселье смогут справить 2,9 тысячи жителей из 12 пятиэтажек. В них находится 1100 квартир общей площадью 50 тысяч "квадратов".

В последний раз перечень дополняли в марте этого года, включив в него 5 адресов в разных районах столицы.

В итоге сейчас в список "стартовых" площадок для программы реновации входят 329 адресов на 4 миллиона 767,8 тысяч квадратных метров недвижимости.

- Для того, чтобы нам уверенно начать волну переселения, нужно сейчас строить не менее 5 миллионов "квадратов" жилья, это около 30 процентов новостроек от всей программы реновации, - отметил глава Стройкомплекса столицы. - Поэтому мы постоянно добавляем новые "стартовые" площадки.

По его словам, одной из таких площадок в скором будущем станет территория Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. На ней по поручению президента России Владимира Путина будет создан Национальный космический центр. Его планируют возвести ориентировочно к 2022 году.

- Эта территория делится на три части, первая - космический центр, - сказал Марат Хуснуллин. - Мы договорились с Роскосмосом и заводом имени Хруничева о том, что город в лице нашей компании "Мосинжпроект" строит научный комплекс по утверждённому техническому заданию и передаёт его Роскосмосу. Вторая часть проекта - технопарк, в котором частично сохранятся производственные помещения завода Хруничева. Здесь появятся тысячи рабочих мест для космических исследований и самолётостроения. И третья часть проекта - участок в 2-3 гектара под реновацию. На этом месте построим стартовые дома для жителей района Фили, где сейчас пока не хватает свободных площадок для новостроек реновации.

Кроме этого, в районе завода имени Хруничева появится два новых моста - через Москву-реку и между строящимися к 2021 году станциями метро в Нижних Мневниках.

Напомним, сейчас в Москве по программе реновации в 36 новостроек переселяются жители 60 старых домов. Новоселье справляют в семи столичных округах - Восточном, Западном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Южном, Северном и Юго-Восточном.

Ранее в столичном Стройкомплексе сообщили о разработке 86 проектов планировок будущих кварталов реновации. Сегодня в разных районах города проводятся публичные слушания с жителями и архитекторами по этим проектам.

В программе реновации в Москве участвуют 5173 дома. В них живет около 1 миллиона человек. Переселение и снос планируют завершить в 2032 году.

КОНКРЕТНО

В этих районах появятся новостройки для участников реновации

Северо-Восточный округ

Район Марфино, ул. Академика Королева, д. 21

Район Лосиноостровский, ул. Тайнинская, около д. 7, корп. 1; около д. 9, стр. 5

Северо-Западный округ

Район Хорошево-Мневники, ул. Демьяна Бедного, вл. 17, корп. 2

Юго-Западный округ

Район Котловка, ул. Дмитрия Ульянова, вл. 47-49

Восточный округ

Район Перово, ул. Новогиреевская, д. 24А