Рособрнадзор усомнился в результатах ОГЭ 2019 года

В Рособрнадзоре подвели итоги экзаменационной кампании этого года. В целом, экзамены в 11 и в 9 классе прошли в штатном режиме. Но если результаты ЕГЭ особых вопросов не вызвали – все баллы сравнимы с прошлогодними – то вот к итогам ОГЭ у чиновников появились большие вопросы.

- Проведение ОГЭ вызывает у нас определенную тревогу в части его объективности, - сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на Всероссийском совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ. - Это подтверждают полученные нами жалобы на горячую линию. Кроме того, мы установили, что в ряде случаев участникам экзамена оказывалась помощь – как безвозмездная, так и возмездная. Эти факты дискредитируют объективность проводимых экзаменов и беспристрастность педагогических работников.

Дело в том, что выпускные экзамены в 9-м классе, в отличие от ЕГЭ, проводятся силами самих регионов. А значит, и контроль за происходящим не такой строгий, и сами меры безопасности во всех регионах разные. Этим и пользуются учителя, помогая школьникам с заданиями, за деньги или без. Да и самим ученикам гораздо проще списать или воспользоваться мобильником.

Предложения передать проведение ОГЭ на федеральный уровень звучат уже давно. Однако, такое решение может обернуться как финансовыми, так и организационными проблемами. Хотя бы потому, что из 9-го класса обычно выпускается почти вдвое больше детей, чем из 11-го. С другой стороны, результаты ОГЭ мало на что влияют – только на оценки в аттестате за 9 класс. Так что итоговая точка в споре между объективностью и финансовыми соображениями пока не поставлена.