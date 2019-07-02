О прогнозах МЧС в Прибайкалье, "резкости" красноярского губернатора и тревогах экологов

В связи с чрезвычайной ситуацией на востоке страны, возникшей из-за сильнейшего наводнения в Иркутской области и Красноярском крае, журналисты радио «КП» связались с компетентными людьми и местными журналистами.

На связь с московской редакцией Радио «КП» вышла корреспондент «КП - Красноярск» Надежда Ильченко.

- Надежда, что у вас происходит?

- В Канске несколько стабилизировалась ситуация, уровень реки Кан достаточно серьезно снизился.

Если вчера у нас были данные, что уровень воды составлял 429 см, то по информации на 8 утра по местному времени (4 часа Москвы) – 386 см. То есть река убывает, и достаточно серьезно. Вода отступает от дачных участков. Там было подтоплено достаточно много – 140 дачных участков и 79 придомовых территорий, жители были эвакуированы.

Фото: пресс-служба МЧС России

В МЧС говорят, что со вчерашнего вечера и сегодня люди, скорее всего, будут возвращаться в свои дома.

- Губернатор Красноярского края Александр Усс приезжал в Канск, встретился с жителями...

- Да, губернатор пообщался с жителями. У них вышел не самый приятный диалог.

«Права хотите качнуть?»: Александр Усс поговорил с пострадавшими во время наводнения в Канске.

- Сообщают, что он довольно резко ответил женщине, которая пожаловалась на затопленные дороги. На вопрос жительницы о том, как будут проезжать грузовики по размытой дороге, он ответил: «Не надо здесь качать права, мы и дорогу видели, и котельную видели. Если размоет – значит, восстановим».

- Резко. И сейчас это активно обсуждается и в соцсетях, и СМИ уже публикуют материалы на эту тему. В пресс-службе правительства говорят, что все в рамках допустимого, никаких экстремальных выпадов губернатор себе не позволял .

Фото: пресс-служба МЧС России

- Надежда, режим чрезвычайной ситуации снят или нет?

- Еще пока не снят. Там работает штаб, и пока вода полностью не отступила, я так понимаю, режим еще будет действовать. Сами жители Канска говорят, что в принципе это терпимая ситуация, достаточно штатная, конечно, несравнимая с тем, что сейчас происходит в Иркутской области.

Вот там, действительно, стихия разбушевалась, а с нами стихия немножко пошутила. Хотя, есть угроза от нескольких рек на территории Красноярского края. Это Бирюса - приток Енисея, и река Тасеева. Уровень воды в них повышается. Поэтому сейчас специалисты очень внимательно следят за этими водными артериями.

Фото: пресс-служба МЧС России

Ситуацию на самом тревожном участке, в Иркутской области, прокомментировал руководитель пресс-службы Главного управления МЧС по Иркутской области Андрей Шутов.

- В настоящее время есть положительная динамика на снижение уровня воды во всех реках, и, прежде всего, в Бирюса и Уде. Эти реки доставили большие неприятности.

На вчерашний вечер оставались в воде 42 населенных пункта в Иркутской области. Хотелось бы отметить, что федеральная трасса Р255, которая проходила через Тулун, запущена: сначала началось движение легковых автомобилей, а через два часа возобновилось реверсивное движение грузового транспорта.

- Это трасса на Братск?

- Нет. Она соединяет Иркутск и Красноярск. Буквально в 3-4 км у нас образовались пробки до Тулуна и после Тулуна, постепенно сотрудники полиции автомобили пропускают. Движение началось.

- Сейчас, когда уровень воды будет уходить, у МЧС работа не заканчивается. Потому что помимо спасательных операций необходимо ликвидировать последствия: помочь разобрать завалы и разрушения и восстанавливать поврежденную инфраструктуру. Мы правильно понимаем, что сотрудники МЧС будут продолжать работать на местах, сколько это понадобится?

- Да, совершенно верно. Уже сейчас в городе Тулун проводятся аварийно-восстановительные работы. В первую очередь это касается инженерных систем водоснабжения. Откачивается вода с насосных станций.

Фото: пресс-служба МЧС России

В числе первоочередных задач - восстановление электроснабжения. Идет обследование электросетей, трансформаторных подстанций... Естественно, работаем на улицах: идет уборка скопившихся строительных материалов, частей разрушившихся домов. Работы очень много.

- А что будет с дамбой? Там же прорвало дамбу, поэтому река так сильно все затопила.

- По поводу того, что дамбу прорвало. Там будут работать специалисты. Хотелось бы отметить, что дамба была рассчитана на уровень реки в 11 метров, но в пиковый день, когда произошла катастрофа (в четверг), вода поднялась почти до 14 метров. То есть - ее уровень превысил расчетный почти на три метра, и вода попросту перелилась через заграждение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717929" frameborder="0"></iframe> Проведение аварийно-восстановительных работ в Иркутской области.

Мнение специалистов по климату выразил эксперт-эколог Дмитрий Миронов:

- Дмитрий, если посмотреть хронологию экстремальных паводков, они случаются раз в 30-40 лет. Отмечено сильное наводнение в конце 30-х годов, потом спустя 47 лет – в 84-м году, вода тогда поднималась на 11 метров. Это что, последствия климатических изменений? Есть версия, что ситуация усугубляется из-за вырубки лесов.

- Экологи давно прогнозировали подобные последствия. Специалисты предупреждали о негативном влиянии на климатические условия таких крупномасштабных вырубок леса, которые проводятся в сибирских регионах, особенно в Иркутской области, В Забайкалье, в Красноярском крае.

Плюс ситуация усугубляется обширными пожарами на этой территории, которые случаются здесь с печальным постоянством, причем, на больших площадях.

Из-за этого возникают негативные последствия двух типов.

С одной стороны, уменьшение лесных массивов и недостаточно масштабное их восстановление обычно приводит к обмелению водных объектов, понижению уровня воды в них. Что, понятно, не несет ничего хорошего на глубинных территориях материка, удаленных от морей.

Но - когда происходят паводки, таяние снегов в горной местности или возникают обильные затяжные дожди, тогда леса не выполняют водоупорную функцию, они не впитывают воду, как губка, все эти потоки напрямую, без задержки, идут в русла рек и это мгновенно приводит к увеличению уровня в реках, озёрах и к таким ужасным последствиям, которые мы наблюдаем в сибирских регионах...

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